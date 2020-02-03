«Будем жить»: Сигал, Гвердцители, Донцова и другие звезды поддержали больных раком людей

Накануне Всемирного дня борьбы против рака в Кремлевском дворце состоялась церемония вручения ежегодной премии «Будем жить». Этой премией Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» каждый год отмечает вклад людей различных профессий в борьбу с раком.

Номинантами стали ученые и волонтеры, пациенты и врачи, политические деятели, которые дарят надежду миллионам людей в борьбе с этим страшным заболеванием.

Мать семи детей Ирина Боровова заболела раком в 45 лет. И после лечения решила создать ассоциацию пациентов «Здравствуй», чтобы поддерживать морально и помогать в лечении другим заболевшим.

«Когда 4 года назад мы делали эту премию, у нас было всего пять региональных отделений. Сегодня их 43. Там трудятся люди по зову души, они сами когда-то перенесли это заболевание, а теперь помогают тем, кто впервые сталкивается с раком. Когда вам озвучивают подобный диагноз, то думаешь: «Умру! Когда?». Но сегодняшнее мероприятие доказывает, что не умру! Ни за что! Будем жить!» — говорит Ирина Боровова.

Призыв Борововой услышали многие врачи и общественные деятели. На вручении премии «Будем жить» в Кремлевском дворце собрались также звезды эстрады и телевидения.

Перед началом церемонии к журналистам вышли врачи и политики. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, советник президента Валерий Фадеев, академик Андрей Воробьев, глава комиссии Общественной палаты России по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес.

«На протяжении 40 лет я занимаюсь лечением онкологии, но звонок на Прямую линию президенту девушки из Апатитов Дарьи Стариков во многом изменил ситуацию. Мы, врачи, с восьмидесятых годов не понимали, что у нас происходит в борьбе с онкологией. Ведь люди с недугом приходят не к онкологу, а к врачу в поликлинику, – объясняет Николай Дайхес. – А сейчас уже удалось изменить ситуацию, и объяснить нашим коллегам, что любое длительное воспаление – это повод задуматься над возможностью проявления онкологии».

По словам Дайхеса, чтобы проверить свой организм на наличие онкологического заболевания, надо пройти диспансеризацию.

Писательница Дарья Донцова, которая тоже перенесла рак, сказала, что за прошедшие 20 лет врачи научились бороться со многими формами онкологии.

«У меня мечта, чтобы рак стал таким же вялотекущим заболеванием, как диабет. Чтобы люди просто принимали таблетки и становились здоровыми людьми», — сказала писательница и спустилась в зал.

В первых рядах сидели известные политики и бизнесмены. Выйдя на сцену, телеведущая Арина Шарапова сказала: главное, чтобы такие мероприятия, как вручение премии врачам, стали бы в России модными. А тем, у кого есть возможность оказать поддержку другим, следует научиться думать о людях, которым требуется помощь.

«А многие, знаете, какие есть – накопили много опыта, умения… Пора делиться», — сказала Шарапова и внимательно посмотрела в зал.

За кулисами в это время отвечали на вопросы журналистов Тамара Гвердцители, Владимир Левкин, Алина Яровая и другие известные исполнители. Ведущие Лиза Арзамасова и Александр Олешко не успевали спуститься в гримерную, певица Жасмин сразу же убежала после выступления. Заглядывал в гримерку и тут же пропадал в темноте Родион Газманов. На сцену вышел и Стивен Сигал.

«У рака нет рациональности, нет друзей, он убивает, если мы позволяем. Я тоже терял близких мне людей, членов семьи из-за онкологии. Это страшная болезнь. Мы должны уважать и благодарить врачей, медсестер и ученых, что идут рука об руку с пациентом во время лечения», — сказал Сигал.

Поддержать пациентов и выразить свою благодарность врачам пришел и Бедрос Киркоров.

Учредили премию «Мы будем жить!» в 2017 году. Присуждается врачам-онкологам, медицинским учреждениям, общественным деятелям и деятелям культуры, журналистам, благотворительным организациям, которые своим примером помогают другим достойно пройти путь к выздоровлению.