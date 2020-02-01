Лев Лещенко: «Мы так редко остаемся вдвоем, буду с женой!»

1 февраля Льву Лещенко исполняется 78 лет. Несмотря на солидный возраст, народный артист РСФСР полон сил и бодрости, что не может не радовать его поклонников.

Лев Лещенко – настоящий символ нашей страны. Песни в его исполнении давно стали знаковыми и известны каждому: «День Победы», «Родительский дом», «Соловьиная роща», «До свиданья, Москва» и еще много-много других.

«В преддверие своего юбилея буду праздновать целый год!»

Мы дозвонились до Льва Валерьяновича и поинтересовались – как он собирается отмечать свой день рождения?

«В этом году не буду праздновать, — ответил нам певец. — Уезжаю в Италию на неделю – просто отдохнуть. Вместе с женой буду справлять, тет-а-тет. Мы так редко остаемся вдвоем, поэтому я так решил… Друзей предупредил. Праздники будут в следующем году, в преддверие моего юбилея восьмидесятилетнего, буду праздновать целый год!»

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«Основная задача – подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы»

Долгое время Лев Лещенко был художественным руководителем театра «Музыкальное агентство», занимался организацией фестивалей и концертов. Мы спросили, какие мероприятия планируются на ближайшее время?

«Вы знаете, я уже не художественный руководитель, — ответил Лев Валерьянович. — Театр мы закрыли. Единственное, что есть – это благотворительный культурный фонд. Конечно, будут в ближайшее время какие-то проекты, но конкретно пока сказать не могу. Это происходит всегда спонтанно. Есть предложения – мы делаем.

В этом году мы провели, например, фестиваль «Русский бас», организовали несколько благотворительных концертов для детей. К 75-летию Победы, безусловно, проведем множество концертов. В частности, в апреле-мае планируется большой тур по городам России и Белоруссии вместе с моим другом Анатолием Ярмоленко и его ансамблем «Сябры», это будет около 25 концертов.

Потом, конечно, обязательно будет Фестиваль солдатской песни, где я буду в жюри. Фестиваль в Крекшино, который мы всегда проводим к 9 мая, — приезжают ветераны, мы накрываем столы, проводим концерт.

Но основная наша задача сейчас – подготовка к празднованию 75-летия Победы».

«Соглашаюсь петь дуэтом только с теми, кто вызывает интерес»

За свою многолетнюю карьеру Лев Лещенко пел дуэтом с многими исполнителями – Софией Ротару, Анной Герман, Валентиной Толкуновой, группой «Мумий Тролль»… Кого из своих партнеров он вспоминает с особыми чувствами?

«Они все – интересные исполнители, и каждый внес что-то свое в эти дуэты, — признался Лев Валерьянович. — Я и с Лолитой Милявской пел, и с Аллой Борисовной Пугачевой у меня есть дуэт… Они все – творческие люди. Просто так я ни с кем не пою, только с теми людьми, которые вызывают у меня любовь и интерес, с кем приятно и интересно работать».

«Человек сам делает свою судьбу»

Верит ли Лев Валерьянович в судьбу? Ведь он, как известно, не раз оказывался на волоске от гибели – разбился самолет, на котором он отказался лететь, затонул теплоход «Адмирал Нахимов», на котором он должен был отправиться в круиз…

«Не верю! – решительно ответил Лев Лещенко. — Это просто стечение обстоятельств. Ну, наверное, карма какая-то. Кто хочет в это верить – пусть верит. Конечно, можно сказать, что это было проявление какой-то божественной силы… Я думаю, все это – просто позывы судьбы. У каждого человека – своя судьба. Моя сложилась вот так.

Ведь что такое судьба? Это человеческая жизнь, помноженная на какие-то преодоления, на работу над собой… Короче говоря, человек сам делает свою судьбу. Все зависит от того, как он распорядится своей жизнью. Характер человека, его личные качества, — все это в сумме и складывается, я думаю, в судьбу».

Секрет семейного счастья

Со своей супругой, Ириной Павловной, Лев Лещенко живет в любви и согласии вот уже более 40 лет. Мы попросили известного артиста поделиться с нами секретом семейного счастья. Оказалось, что секрет его очень прост:

«Знаете, как раньше говорили на свадебных обрядах – «совет да любовь!». Терпимость, интеллигентное отношение, не переходить на оскорбления, не скандалить, быть внимательным, заботливым… Вообще для любви придумали тысячу определений. Я считаю, что любовь – это повышенное внимание к человеку».

Мы поздравляем Льва Валерьяновича с днем рождения и желаем еще много лет радовать нас своими песнями!