Звездные истории

Как актрисам, не имеющим собственных детей, получалось играть роли мам и бабушек

Этих актрис, кажется, никто не помнит молодыми. А вы их помните?

Как актрисам, не имеющим собственных детей, получалось играть роли мам и бабушек
Известные «киномамы». Фото: кадры из фильмов

А самое интересное – наиболее талантливо играли эти роли те актрисы, у которых не было собственных детей. Или были – но ушли из жизни молодыми…

Татьяна Пельтцер – «бабушка» с 40 лет

Кадр из фильма «Приключения желтого чемоданчика», 1970 г.
Кадр из фильма «Приключения желтого чемоданчика», 1970 г.

В кино Татьяна Пельтцер пришла уже сорокалетней. Казалось бы, достаточно молодая актриса, вполне могла бы играть героинь, но – не тот типаж. С первых шагов в кино Пельтцер – тетушка, мама, бабушка, в крайнем случае – возрастная соседка.

После роли матери Ивана Бровкина Пельтцер стала популярной, как и ее экранный «сын» Леонид Харитонов. Он даже за пределами съемочной площадки называл ее мамой.

И в «Ленкоме», где блистала Пельтцер, ее называли «баушкой» — это прозвище подходило Татьяне Ивановне как нельзя лучше. Вы наверняка вспомните ее бабушку в «Приключениях желтого чемоданчика» — забавную, отважную, заботливую. И еще десяток бабушек и мам, которых ей довелось сыграть. Своих детей у Татьяны Пельтцер не было.

Фаина Раневская – «мать и мачеха»

Кадр из фильма «Подкидыш», 1940 г.
Кадр из фильма «Подкидыш», 1940 г.

Фаину Раневскую мы помним в основном по роли мачехи в старой сказке «Золушка». Но ведь она там еще и мать – причем очень заботливая, старающаяся устроить судьбу своих дочерей и готовая отодвинуть с этой дороги неродную Золушку.

А как заботлива ее Ляля в «Подкидыше»! Помните – «Муля, не нервируй меня»?

Но мало кто знает, что ее единственная главная роль восхитила самого Рузвельта. Фильм Михаила Ромма «Мечта» сегодня прочно забыт, а ведь именно в нем Раневская сыграла очень сложную и трагичную роль матери сына-негодяя.

Татьяна Доронина – «нежная мачеха»

Кадр из фильма «Три тополя на Плющихе»
Кадр из фильма «Три тополя на Плющихе»

У Татьяны Дорониной – внешность типичной матери: доброй, уютной, с пирогами… Правда, актриса не родила своих детей, зато очень талантливо сыграла маму в фильмах «Три тополя на Плющихе», «Валентин и Валентина».

А на ее Шуру в фильме «Мачеха» невозможно смотреть без слез – героиня Дорониной всеми силами старается отогреть маленькую Свету, внебрачную дочь своего мужа, потерявшую маму.

Любовь Добржанская – «мировая мама»

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 г.
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 г.

Именно так охарактеризовала героиню Любови Добржанской Галя из «Иронии судьбы…» — «У тебя мировая мама!». Кроме Жени Лукашина в исполнении Андрея Мягкова, Добржанская была еще и мамой Иннокентия Смоктуновского – Юрия Деточкина из «Берегись автомобиля», и мамой Олега Даля в фильме «В четверг и больше никогда».

Впрочем, в кино она снималась не так уж и много, играла в основном в театре. Четыре раза выходила замуж, трижды становилась вдовой. А своих детей у нее так и не появилось.

Нонна Мордюкова – «гениальная мама»

Кадр из фильма «Они сражались за Родину»
Кадр из фильма «Они сражались за Родину»

Больше других запомнились роли Нонны Мордюковой в фильме Никиты Михалкова «Родня» и в фильме Дениса Евстигнеева «Мама». А вообще, талантливая актриса могла убедительно сыграть кого угодно.

А вот ее материнской судьбе не позавидуешь: единственный сын Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова, Владимир, умер молодым от передозировки. В этом Мордюкова винила себя, считала, что упустила сына.

Наталья Гундарева – «многодетная мама»

Кадр из фильма «Гардемарины»
Кадр из фильма «Гардемарины»

Это не поддается логическому объяснению – как удавалось Наталье Гундаревой играть мам настолько достоверно, ведь у нее никогда не было собственных детей? Тем не менее, образ многодетной матери, который она воплотила в фильме «Однажды, двадцать лет спустя», получился невероятно убедительным и пронзительным…

А вам нравятся эти актрисы в образе мам?

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Тэги:

Любовь ДобржанскаяЛюбовь СоколоваНаталья ГундареваНонна МордюковаТатьяна ДоронинаТатьяна ПельтцерФаина Раневская
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Как актрисам, не имеющим собственных детей, получалось играть роли мам и бабушек
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