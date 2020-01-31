«Поведение Аршавина и его мамы – чудовищно»: адвокат Добровинский об изгнании семьи футболиста из дома

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, Алиса, сообщила, что ее экс-супруг и его мама выгоняют ее с тремя детьми буквально на улицу.

Требование о выселении в письменном виде поступило от собственника жилья – матери спортсмена, Татьяны Аршавиной. Алисе надлежит покинуть жилье до 1 марта, в противном случае ее ждет суд.

Александр Добровинский: «Это чудовищно!»

Мы спросили у известного звездного адвоката Александра Добровинского – что он, как юрист, думает о разгорающемся скандале?

По словам Добровинского, он обсуждал эту ситуацию с Алисой:

«Мы обсуждаем этот вопрос – выселение Алисы Аршавиной ее бывшим супругом из дома. Конечно, поведение Аршавина и его мамы – это чудовищно, на мой взгляд.

Если смотреть с юридической точки зрения, то этот дом оформлен на маму господина Аршавина. В доме проживают трое детей и бывшая супруга. Надо смотреть, прописаны они или не прописаны… То, что на улицу выселяются малолетние дети, уже не говоря о женщине, с которой жил, — это, еще раз повторю, чудовищно.

Мы поинтересовались, не предупреждал ли Андрей Аршавин Алису заранее о том, что ей следует искать другое жилье? Или письменное предписание стало для нее неожиданностью?

«Я об этом не слышал, — ответил адвокат. — Для Алисы это стало шоком».

На наш вопрос – спрашивала ли Алиса у бывшего мужа, куда она должна, по ее мнению, теперь идти, адвокат ответил:

«Нет, не спрашивала, потому что, я думаю, мы услышим ответ: «Это не я, это моя мама».

Дозвониться до самого Аршавина или его представителей оказалось невозможно. Александр Добровинский предположил, что футболист уклоняется от комментариев по одной простой причине – «Стыдно».

Напомним, Алиса познакомилась с Андреем в Лондоне. К тому времени у нее за плечами уже был развод с бизнесменом Алексеем Казьминым, от которого Алиса родила дочь и сына.

В браке с Аршавиным, в феврале 2017 года, родилась девочка, ее назвали Есения. Дом, из которого теперь спортсмен выселяет бывшую супругу с детьми, — трехэтажный особняк в Санкт-Петербурге. В нем Алиса проживает вместе с двумя детьми от предыдущего брака и с трехлетней Есенией – дочерью Аршавина.

Мы надеемся, что ситуация разрешится наименее болезненным для Алисы и ее детей образом. Тем более, что Андрея успели полюбить ее дети от предыдущего брака…