«Иногда хочется вредненького, хоть убей»: звезды признались, что иногда едят фастфуд

Ровно 30 лет назад в Москве открылся первый «Макдональдс». А вы едите такую пищу?

Наверняка многие наши читатели хоть раз в жизни ели в «Макдональдсе». Что вам больше по душе? Бургеры? Крылья? Картошка фри? А ведь немногие знают, что первый «Макдональдс» открыли в России 31 января ровно 30 лет назад. Представьте, как давно это было, уж столько лет прошло… А как вчера!

Мы решили поинтересоваться у звезд, как они относятся к такой пище. Знаменитости — люди занятые, но и за здоровым питанием следят. Вот как они выкручиваются в данном случае? Нам стало интересно.

Анна Семенович: «Ела, но еще ребенком!»

«Я употребляю фастфуд крайне редко, — делится с нами певица Анна Семенович. — Если и ем иногда бургеры, то только в ресторанах, где их готовят из свежайшего мяса. Я считаю, что жареная на фритюре картошка — это очень вредно для моей фигуры«.

Но когда первый «Макдональдс» в Москве и открылся, то я там ела, не скрою. Тогда я была еще маленьким ребенком.

Екатерина Архарова: «Помню километровые очереди»

«Мое детство прошло в Москве, и я помню километровые очереди в первый «Макдональдс» на Тверской, — рассказала актриса Екатерина Архарова. — Мы с одноклассниками ездили туда, чтобы попробовать известный «Биг Мак». Но в последнее время я воздерживаюсь от подобной еды, хотя иногда вредненького хочется, хоть убей».

Любимое блюдо у Екатерины Архаровой из фастфуда — гамбургер. Актриса признается, что, к счастью, сейчас есть более качественная альтернатива «Макдональдсу».

«Если место непроверенное, то можно заработать расстройство желудка. Что часто бывает от таких заведений. Поэтому к выбору подобных мест мы с мужем относимся очень тщательно».

Нино Нинидзе: «Ребенка никогда не отведу»

«Иногда могу себе позволить фастфуд, но еда не должна быть непонятного цвета, — говорит актриса Нино Нинидзе. — И ребенка своего, конечно, я никогда не отведу в подобное заведение. Помню, мы приехали в Москву, мне было тогда лет 7. И пришли в «Макдональдс». Там был клоун, к которому можно было присесть на коленки». (Смеется.)

Леонид Якубович: «Никогда там не был»

А теперь — внимание! Мы нашли человека, который никогда не пробовал еду из «Макдональдса»! И это… Авто-о-омо-о-оби-и-иль! Точнее, ведущий популярной передачи «Поле чудес» Леонид Якубович!

«Я никогда в жизни не был в «Макдональдсе», и ничего из этого никогда не пробовал!» — сказал нам Якубович.

Представляете, есть и такие люди. Конечно, питание должно быть здоровым, поэтому Леониду Якубовичу низкий поклон.

А вы, дорогие читатели, как относитесь к фастфуду? Злоупотребляете иногда? Признавайтесь в комментариях, мы никому не расскажем.