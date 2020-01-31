Болливуд, подвинься! Красавцы-актеры, из-за которых от турецких сериалов не оторваться

Турецкие сериалы становятся все популярнее. По мнению киноведов, Турция сегодня – это практически второй Болливуд

И, конечно, такую популярность обеспечивают турецким сериалам, в первую очередь, удивительно красивые актеры.

Бурак Озчивит

«Великолепный век», «Королек – птичка певчая», «Черная любовь», «Моя брат»… Вот только некоторые из фильмов, в которых блистает Бурак Озчивит. Сцены с участием этого красавчика гарантированно вызывают восторг у слабого пола. Вот только надеяться поклонницам не на что: обворожительный брюнет женат, его избранницей стала актриса Фахрие Эвджен.

Джан Яман

У этого актера прекрасное образование, однако карьере юриста он предпочел славу киноартиста. Впервые он появился на экране не так давно – в 2014 году, именно тогда вышел сериал «Дела сердечные» с его участием.

Дебют оказался настолько удачным, что режиссеры выстроились в очередь к начинающему актеру. Если это – ваш типаж, советуем посмотреть еще хотя бы два сериала – «Ранняя пташка» и «Полнолуние». Гарантируем: Джан Яман окончательно похитит ваше сердце.

Халит Эргенч

Это имя известно каждому, кто смотрел «Великолепный век», ведь в этом сериале Халит Эргенч исполнил главную роль, сыграв султана Сулеймана. Его поклонницам будет интересно узнать, что когда-то «Сулейман» мечтал быть моряком и даже изучал морское дело в университете.

Но потом понял, что гораздо больше его привлекает другая профессия, и отнес документы в консерваторию. Музыкант и актер успешно сыграл в таких сериалах, как «Черный ангел», «Отец и сын», «Первая любовь», «Тысяча и одна ночь».

Энгин Акюрек

Прекрасный Энгин Акюрек вытащил свой счастливый билет, одержав победу в шоу талантов «Звезды Турции». Его заметили, оценили и начали приглашать сниматься. Так Энгин попал в сериалы «Судьба», «Иностранный жених», «Черная змея», а российские зрительницы хорошо запомнили его благодаря роли в сериале «Грязные деньги, лживая любовь».

Биранд Тунча

Если вы видели сериал «Ранняя пташка», то наверняка запомнили этого харизматичного красавца. Биранд Тунча исполнил в фильме роль брата главного героя. Хотите полюбоваться на него в других сериалах? Пожалуйста – смотрите «Осада Эль-Кута», «Воскресший Эртугрул», «Любовь не понимает слов», и будете удивлены многогранным талантом Биранда.

Барыш Ардуч

Этого актера прекрасно знают в Турции и называют «надеждой турецкого кинематографа». Барыш Ардуч с самого детства был уверен, что станет артистом. Поэтому, окончив школу, поступил на актерский факультет Стамбульской консерватории. Его первыми работами стали роли в театре, а затем Ардуч появился на экране в фильме «Лихая семерка». Впрочем, российским зрителям он, вероятно, больше знаком по сериалу «Любовь напрокат».

Юсуф Чим

В юности Юсуф Чим осваивал карьеру модели – причем довольно успешно. Потом занимался музыкой – и тоже достиг определенных высот, записав альбом. Была в его жизни и работа на телевидении. Именно там и заметили красивого парня продюсеры. Теперь Юсуф – актер, самой заметной его ролью называют работу в сериале «Аромат клубники».

Экин Мерт Даймаз

Этот молодой актер тоже прославился после «Аромата клубники», сыграв там вместе с Юсуфом Чимом. Экин Мерт Даймаз снялся также в сериалах «Дневник памяти», «Сын», «Жизнь прекрасна, когда любишь».

Каан Урганджиоглу

Роль мужа главной героини – жестокого тирана и деспота – в сериале «Черная любовь» сделала актера знаменитым. Правда, многие доверчивые зрители настолько прониклись сюжетом, что возненавидели Каана, — он действительно очень убедительно сыграл злодея. Но такого обаятельного!

Кроме «Черной любви», на счету Каана Урганджиоглу более 30 работ, среди самых известных – роли в сериалах «Антидот» и «Между двумя последовательными».

А вам нравятся эти турецкие актеры?