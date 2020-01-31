Племянница Пороховщикова: «Настоящие наследники Саши живут за чертой бедности»

31 января Народному артисту мог бы исполниться 81 год. Мы решили вспомнить, кому же досталось его наследство. И кому оно могло достаться, прими суд во внимание экспертизу ДНК.

Знаменитый советский и российский актер Александр Пороховщиков к моменту своей смерти в 2012 году был владельцем двух квартир в Москве, дачи, автомобилей, дорогой мебели.

И тем не менее, когда артист умер, все обратили внимание на то, что у него не было самого главного богатства – детей, которые стали бы его достойным продолжением в этом мире, и смогли бы сохранить всё то, что было ему дорого.

При отсутствии детей за наследство Пороховщикова начали бороться другие – родственники и не только. Благодаря стечению обстоятельств в итоге всё досталось людям, которые не общались с актером при жизни и, более того, даже не имели с ним никаких кровных связей.

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Единственным наследником Пороховщикова стал Шалва Барабадзе — пожилой мужчина, который по документам является единокровным братом актера, младшим сыном его отца, родившимся в Грузии.

Впрочем, это лишь по документам. А факты говорят, что отцом Александра был другой человек, и, соответственно, признанный наследник родственником Пороховщикова не был.

В обстоятельствах этой запутанной семейной истории порталу Teleprogramma.pro помогла разобраться Наталья Дмитриева — двоюродная племянница актера, дочь его двоюродной сестры (по материнской линии) Аллы Дмитриевой.

Бесценные архивы, возможно, выбросили на помойку

Чисто по-человечески, именно мама Натальи могла бы унаследовать всё, что осталось после ухода из жизни Александра Пороховщикова и безумно любящей его жены Ирины, скончавшейся на 40 дней раньше мужа.

Брат и сестра действительно общались на протяжении всей жизни, ходили друг к другу в гости и поддерживали друг друга в моменты радости и печали. Именно Дмитриевы в 2012 году занимались организацией похорон супругов.

До того, как появились Барабадзе, Алла и Наталья думали, что именно им предстоит принимать наследство, и планировали, как разделят его так, чтобы Александр и Ирина на том свете порадовались. Часть — родственникам Пороховщикова в Грузии, часть — дочке Сергея Шакурова, близкой подруге Иры, часть — себе.

Кроме того, Наталья, как и ее двоюродный дядя, хотела бы сохранить его архивы, организовать в особняке в Староконюшенном переулке, который арендовал Пороховщиков, музей, посвященный ему и их семье, многие члены которой были талантливы и известны.

Прадед актера по материнской линии Александр Пороховщиков был дворянином, предпринимателем, архитектором и меценатом, участвовавшим в строительстве храма Христа Спасителя. Дядя — Патриарх Всея Руси Алексий I. Дед, еще один Александр Пороховщиков — инженер-изобретатель и авиаконструктор, создатель первого в России танка.

В своем особняке, а также в квартире на Проспекте Мира Александр Шалвович хранил все семейные документы.

— Что произошло с архивами Александра Шалвовича? С фотографиями, документами.

— Когда в 2012-ом я была в квартире, забирала Сашины вещи, чтобы его хоронить, взяла некоторые фотографии и записки, которые относились к нашей семье, к Ире (Ирине Пороховщиковой — прим. ред.). Не хотела, чтобы они попали в чужие руки. В результате они остались у меня. Все остальное с ВДНХ и со Староконюшенного Барабадзе, как мне кажется, просто выкинули – им это было неинтересно.

Очень жаль, что мне не удалось сохранить огромный, на листе ватмана, проект танка прадедушки. Этот проект, вероятно, они выбросили, как и все остальное. Там стояла наша семейная мебель, огромные бобины с фильмами. Саша делал копии пленок всех фильмов, в которых снимался, и отвозил на ВДНХ.

Я не могла тогда выносить крупные вещи без ведома органов, а потом квартиру опечатали. Пока шли суды, Барабадзе успели сделать там ремонт.

— Для них архивы Пороховщикова, вероятно, не имели ценности. Они могли бы их отдать.

— Я просила это отдать, но они даже на разговор не пошли.

— Теперь Барабадзе живут в унаследованных квартирах? Или всё уже продано?

— Думаю, что квартиру на Проспекте Мира они продали, потому что там ремонт уже шел. Квартиру Иры на Комсомольском проспекте они могли оставить. Дачу, скорее всего, тоже продали. Им все же нужно было и с адвокатами расплачиваться, и с людьми, которые помогали в судебных вопросах.

К сожалению, мне неизвестно, куда они дели все вещи. Они ведь не знают даже историю этих вещей. Когда я заходила на ВДНХ, там у дяди Миши, у отчима Сашиного (второго мужа матери Пороховщикова Михаила Дудина — прим. ред.), даже стояли мои детские рисунки. Там было много всего и разбираться в этом можно было целую неделю.

Я забрала только фотографии и документы, относящиеся к нашей семье. Барабадзе позже говорили, что я золото и бриллианты искала. Но для этого нужно было просто знать, что ничего подобного там не было.

Сбежавший отец оказался отчимом

Шалва Барабадзе-старший женился на Галине Александровне Пороховщиковой незадолго до того, как 31 января 1939 года у нее родился сын Саша. Мальчика он записал на свое имя и целый год растил как своего.

Затем в семью пришла беда, коснувшаяся в то время многие семьи — отца Галины арестовали и расстреляли. Вместо того, чтобы поддержать супругу, Шалва, опасаясь, что его тоже привлекут как родственника «врага народа», в одном исподнем выскочил в окно и скрылся в неизвестном направлении.

Позже Галина Александровна пыталась через правоохранительные органы найти Барабадзе и подать на алименты, но ей удалось лишь узнать, что в 1942-м он пошел на фронт, получил ранение, вернулся в Грузию, каким-то образом развелся с действующей женой, зарегистрировал брак с другой женщиной и стал отцом мальчика по имени Шалва.

Ни Галина, ни ее сын этого человека с тех пор ни разу не видели. И хотя актер завоевал всесоюзную, а затем всероссийскую славу как Александр Шалвович Пороховщиков, через сорок с лишним лет его гордая и самостоятельная мать призналась сыну, что отец его — вовсе не Шалва.

Настоящее отчество артиста — Шотаевич, а его отец — виолончелист Шота Шанидзе. Галина Александровна была гордой женщиной и хранила эту тайну много лет. Лишь когда сын достиг больших высот, она решилась рассказать правду ему, а также самому виолончелисту.

Шота был рад новости, но увидеться с сыном не успел, так как вскоре умер — у него был сахарный диабет, ему ампутировали обе ноги, а убил музыканта в итоге оторвавшийся тромб.

Как писала kp.ru, в Грузии, помимо прочей родни, у Шота остался сын — тоже Шота. Получается, что у Пороховщикова всё же был единокровный брат!

ДНК-экспертиза подтвердила слова матери

Когда Александр Пороховщиков скончался, двоюродная племянница Наталья решила лично для себя закрыть вопрос с тем, кто был его отцом.

Она привезла из Грузии предполагаемых родственников Шоты Шанидзе — двух двоюродных сестер Пороховщикова, и еще одного родственника — Амирана. За свой счет она провела независимую генетическую экспертизу, сравнив ДНК Амирана Шанидзе с ДНК знаменитого актера. Экспертиза подтвердила: Пороховщиков на 99,9% был членом семьи Шанидзе, а его настоящее отчество – не Шалвович, а Шотаевич.

К сожалению, суд результаты ДНК-экспертизы учитывать не стал, важным для него оказалось лишь то, что Шалва Барабадзе состоял в официальном браке с мамой Пороховщикова и записал ребенка на свое имя.

— Почему Галина рассталась с Шанидзе?

— По какому поводу они могли поссориться – мы не знаем. Молодые были, в этом возрасте поссориться несложно. Но Галина Александровна четко знала, что именно Шота был отцом ее сына. У меня где-то была фотография дедушки Шанидзе, так он просто копия Саши, каким он был в старости.

— Сейчас, спустя почти восемь лет после смерти Александра, поддерживаете ли вы связь с семьей Шанидзе?

— Да, мы созваниваемся, звоню, чтобы узнать как их дела. Родственницы Саши уже пожилые, им по 80 лет, и они давно никуда не выезжают.

Обидно за Шанидзе

По мнению Натальи, суд принял неверное решение, отдав всё Барабадзе лишь на основании того, что их родственник когда-то усыновил Александра. Да и сами Барабадзе не должны были забирать себе всё — они ведь даже не были знакомы с актером.

— Две квартиры и дача – не такие уж огромные деньги. Люди приехали из Грузии, у меня много знакомых грузин и я никогда не думала, что представители этого благородного народа так могут поступить. Очень обидно за Шанидзе, ведь они живут с ними в одном городе, в Тбилиси.

Когда я привезла Шанидзе в Москву, чтобы сделать генетическую экспертизу, я увидела как они одеты и просила Амирана: «А почему у вас такие ботинки странные, изолентой перемотанные?» А у него просто денег не было на приличную обувь.

Это интеллигентнейшие люди, никогда в жизни ни на что не претендующие. Зная, что здесь в Москве их родственники – состоятельные и известные, они никогда бы у них ни копейки не попросили. Хотя у Ирены очень болен сын, у него серьезное заболевание и она практически всю жизнь не работает, ухаживает за ним.

Когда после смерти Саши я с ними заговорила о Барабадзе, о наследстве, они сразу сказали: «Наташ, мы ни на что не претендуем». Меня это очень удивило, ведь они являются ближайшей родней.

Вообще наследство, я считаю, не должно оставаться в одном месте. Так не принято. Ведь есть и другие люди, заслуживающие этого. Нельзя собрать все деньги – это непорядочно. Нельзя вытащить из квартиры и выкинуть вещи, которые кому-то дороги. Всё это потом возвращается бумерангом.

А вы согласны с Натальей Дмитриевой? Как бы вы распределили наследство актера?