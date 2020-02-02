Последняя капля: Заворотнюк, Боня и другие российские звезды, которые расстались с иностранцами

Многим российским девушкам кажется, что брак с иностранцем – это тот самый заветный лотерейный билет, который обязательно принесет счастье и богатство.

Наверное, так думали и знаменитости, о которых мы сегодня расскажем. Только вот их сказки оказались недолгими – после периода эйфории последовал развод.

Ани Лорак – не стерпела измен турецкого бизнесмена

Певица Ани Лорак выбрала себе в мужья обеспеченного турка – бизнесмена с экзотическим именем Мурат Налчаджиоглу. Свадьбу отпраздновали в 2009 году. Казалось, все в их семье безоблачно, спустя два года Ани Лорак стала мамой очаровательной девочки, которую назвали Софией.

А еще через некоторое время артистка узнала о многочисленных изменах мужа. Какое-то время ей не хотелось в это верить, а потом сомнений не осталось: в интернете появилось видео, на котором ее супруг веселился в клубе с симпатичной девушкой. Это стало последней каплей – последовал развод.

Анна Нетребко – жених не захотел воспитывать общего ребенка

Российская оперная дива была помолвлена, женихом Анны Нетребко называли Эрвина Шротта — баритона из Уругвая. У пары даже родился сын по имени Тьяго. Однако до свадьбы дело так и не дошло — по всей видимости, жениха отпугнул диагноз, который поставили мальчику: расстройство аутического спектра.

Зато воспитание и лечение особенного мальчика с готовностью взял на себя Юсиф Эйвазов, которого Анна встретила после разрыва с Эрвином. Азербайджанский тенор, полюбив красавицу Анну, полюбил и ее сына. Они сыграли свадьбу, и теперь у Тьяго появился настоящий, а не биологический отец.

Оксана Федорова – не позволила себя использовать

В 2007 году Оксана Федорова на отдыхе познакомилась с немецким манекенщиком – красавчиком Филиппом Тофтом. Курортный роман закончился поспешным браком – Оксане необходимо было поскорее забыть о связи с женатым любовником. Она надеялась, что муж увезет ее в Германию, а там начнется новая для нее жизнь.

Однако Тофт лелеял совсем другие планы. Он, напротив, сам собирался перебраться в Россию, где его жена была известной личностью, и развивать свой бизнес, используя известность и связи Оксаны. Когда это выяснилось, Оксана подала на развод. Она до сих пор не любит вспоминать этот эпизод из своей жизни.

Виктория Боня – чуть-чуть не жена

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня находилась в одном шаге от счастливой сказки. Ирландский миллионер Алекс Смерфит влюбился в русскую красавицу и увез ее в Монако. Они жили вместе, но официальный брак он ей предлагать не спешил. Даже после рождения дочери в 2012 году ситуация не изменилась.

А когда Виктория увидела своего гражданского мужа в объятиях другой девушки, она решила: хватит. По словам Бони, с Алексом у нее сохранились вполне дружеские отношения.

больше по теме Немного понтов: Виктория Боня показала дом в Лондоне В этом году телезвезда переехала вместе с дочкой из Монако в Великобританию.

Анастасия Заворотнюк – рассказывала небылицы о бывшем муже

В первый раз «прекрасная няня» вышла замуж за немца – Олаф Шварцкопф был бизнесменом. Их брак продлился всего год.

А после расставания Олаф с изумлением читал о себе в прессе – Анастасия Заворотнюк подробно рассказывала изданиям об их совместной жизни. Причем, по словам Олафа, большая часть рассказанного не соответствовала действительности.

А вы как думаете — достаточно ли выйти замуж за иностранца, чтобы стать счастливой?