В самолете измеряют температуру, не выходят без маски: звезды о борьбе с коронавирусом в разных странах

Коронавирус – одна из «горячих» тем сегодняшнего дня. Страшной болезни боятся и в Китае, и в других странах Азии, и у нас.

Мы спросили известных людей, побывавших или планирующих побывать в странах Азии: что они думают о коронавирусе, что они наблюдали за границей, не заметили ли случаев паники? Как сами защищают себя и своих близких от заражения?

Аскольд Запашный: «Из Сингапура мы уехали в начале разгара»

Знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный буквально на днях вернулся из Сингапура.

«В Сингапуре паники я не наблюдал, но меры для защиты принимаются, — рассказал нам Аскольд. — Очень многие люди носят маски. И служащие отеля в обязательном порядке носят маски. Других каких-то мер – вроде эвакуации или санобработки – я не видел, но думаю, что сейчас начнется. Когда мы уезжали, нам гид сказала, что вроде бы именно в день нашего отъезда был официально зафиксирован в стране случай заболевания коронавирусом.

А когда мы вернулись в Москву, нас долго не выпускали из самолета, наша эпидемслужба. Заходили люди в масках, в закрытых костюмах, и проверяли всех с помощью тепловизоров. Это помогает выявить заболевших, у которых болезнь находится в острой фазе. Если повышенная температура тела – то сразу изолируют.

Такого, как в Китае, чтобы закрывали целые города, люди ходили по улицам в защитных костюмах и велась санобработка машинами, — в Сингапуре не было. При этом мы побывали во многих общественных местах, на празднованиях китайского Нового года в китайском квартале, на световом шоу, в парках развлечений, — нигде никаких признаков паники или массовой обработки не было.

Наверное, нам просто повезло – мы уехали оттуда, если можно так выразиться, в начале разгара. Были только первые признаки того, что в Сингапуре эта болезнь может появиться».

Дана Борисова: «Меня обвиняют в том, что я устраиваю панику!»

Известно, что ведущая Дана Борисова часто бывает в Таиланде, вот и недавно она снова посетила эту страну.

«Я вчера в своем Instagram разместила пост о защите от коронавируса, потому что меня очень беспокоит эта проблема, — поделилась с нами Дана. — А подписчики меня облили грязью, назвали паникершей, обвинили в том, что я устраиваю панику, — мол, эта тема неактуальна. Я хочу сказать, что она очень актуальна! Лично я очень боюсь этого заболевания.

Когда из Таиланда мы летели, у нас уже везде проверяли температуру специальными приборами. И если у кого-то обнаруживалась повышенная температура – никуда не пускали. И сами тайцы уже ходили на острове в масках. Я тогда еще не знала про коронавирус, мы там телевизор не смотрели и в интернете не сидели. Но мне страшно, хоть я и в Москве нахожусь. Можно сказать, что я в панике.

Сейчас, например, я уже не поехала бы в Таиланд. Многие мои знакомые сейчас отказываются от поездок. И я стараюсь сейчас не встречаться с теми из своих знакомых, кто ездит в Китай. И в Москве я планирую ходить в маске, если нужно будет поехать куда-то в центр».

Оксана Сташенко: «В Китае все благодарны правительству за меры предосторожности»

Звезда «Возвращения Мухтара» Оксана Сташенко каждый год приезжает в Китай – эта страна стала для актрисы второй родиной, там живет ее названая мама.

«Моей маме из Китая в феврале этого года исполнится 90 лет, — рассказала нам Оксана Михайловна. — Она за свою жизнь пережила многое – начиная от культурной революции и заканчивая многими страшными периодами своей страны. Китайцы все очень осторожные, никогда не скажут ни слова лишнего.

И если они уже сейчас начали в общих чатах, в общей переписке предостерегать друг друга… Например, кто-то собирается приехать навестить мою маму, а она им отвечает – ни в коем случае! Не выходите из дома! Я сижу дома и никого не пускаю! Ей консьержи приносят еду и оставляют у порога, а она им точно также оставляет деньги.

То есть они там все сейчас очень осторожны, стараются не контактировать. И все с пониманием относятся к тому, что делает сейчас правительство. Все меры принимаются на «ура».

Моя мама живет в Пекине, а ее родственники – в провинции Сычуань. Чуть ли не каждый день приходят люди в специальной форме, обрабатывают подъезды, подземные паркинги, все вычищают… То есть китайцы относятся к этому вирусу очень серьезно.

Никто напрямик не говорит о том, что это может быть биологическое оружие. Но это не значит, что они так не думают! Китайские люди, наученные своей историей, очень осторожные, на такие темы не высказываются. Могу только сказать, что китайцы очень высоко оценивают действия правительства, заботу о населении».

«Китайцы моют руки и лицо хозяйственным мылом»

Оксана добавила, что в Китае в этом году та же проблема, что и в России — не пришла зима. А значит, не вымерли разные вирусы и микробы. Актриса рассказала нам, как жители Китая защищаются от заражения во время различных эпидемий:

«Китайцы во время разных эпидемий моют лицо, руки только холодной водой и только хозяйственным мылом. Вернувшись с улицы домой, сразу промывают с мылом руки, нос, даже уши! И только холодной водой, потому что в теплой воде быстрее размножаются микробы.

И еще там люди очень активно пользуются спиртовыми салфетками, различными антисептиками. У нас тоже это все продается и стоит копейки! Носите с собой небольшой запас – и будете чувствовать себя защищенными!».

А как вы думаете – стоит ли усилить меры предосторожности в этот период?