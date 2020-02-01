Снова рискует: на какие жертвы Алла Пугачева смело идет ради молодости

Алла Борисовна не на шутку взбудоражила публику своим недавним преображением. После праздников лицо певицы изменилось так, что многие тут же предложили — Пугачева сделала подтяжку.

Но стандартная подтяжка запрещена Примадонне по медицинским показаниям, поэтому омоложение главной певицы страны происходит исключительно с помощью современных косметологических процедур. Хотя в жизни Пугачевой были и пластические операции, причем не все закончились удачно.

Безоперационная подтяжка

На диетах Пугачева сидит всю жизнь, а серьезно похудела она лишь пару лет назад, после того как доктора в Израиле ей подобрали хорошие таблетки от диабета. После резкого сброса веса Алла Борисовна поддерживает форму заплывами в бассейне, а также правильно питается.

Кожа у Пугачевой не морщинистая, а вот овал провисал, так как с возрастом и из-за сброса веса кожа лица теряет эластичность. Подтянутость кожи зависит от выработки коллагена, с каждым годом обменные процессы в коже и выработка коллагена замедляются, поэтому овал лица теряет четкие контуры. Одни женщины предпочитают стареть естественно, не прибегая к помощи врачей, а кто-то спешит к косметологам или врачам за омоложением.

Пугачева не скрывает, что пару лет назад обращалась к пластическим хирургам: «Я приезжала в одну московскую клинику на консультацию: хотела подкорректировать овал лица, но мне отказали…». Доктора не решились на наркоз и операцию из-за высоких рисков: у Пугачевой диабет, были операции по стентированию сосудов сердца.

Да и возраст не располагает к хирургическим вмешательствам без острой необходимости: светила пластической хирургии отговаривают женщин после 55 — 60 лет от операций ради улучшения внешности. «Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций…» — резюмировала тогда Алла Борисовна.

И все же ее январское преображение заставило многих подумать о серьезном медицинском вмешательстве. Но, как нам стало известно, Алла Борисовна так на это и не решилась. Ее подтянутый овал лица — результат так называемой безоперационной подтяжки.

Эта процедура ничуть не опасна для здоровья, ее выполняют косметологи в продвинутых клиниках. Мощный лифтинг возможен с помощью аппаратной методики и как результат использования филлеров (инъекций) или нитевого лифтинга. Безоперационные подтяжки делали Роза Сябитова, Ангелина Вовк и многие другие.

В шаге от смерти

Сейчас Примадонна не рискует обращаться к хирургам, но в 2002 году, желая избавиться от второго подбородка, она решилась на операцию, о которой позже рассказал проводивший ее Артур Рыбакин.

«Это была сложная омолаживающая оморфиопластика (комплекс манипуляций, направленных не только на омоложение, но и на устранение эстетических дефектов, врач делает лицо более привлекательным. — Ред.), — вспоминал Рыбакин. — Главная хитрость этой операции — гениопластика, коррекция формы подбородка, когда в него вставляется небольшой имплант и контур лица становится безупречным…» Опытный врач отмечал, что «это была не первая операция у Аллы Борисовны, я как хирург уже не видел естественную анатомию лица».«Через год мы сделали необходимые доработки, которые максимально приблизили Аллу Борисовну к желаемому результату», — уточнял Рыбакин.

Был у Пугачевой и печальный опыт: в 1992 году Алле Борисовне сделали неудачную операцию. «Чтобы выглядеть моложе рядом со своим фаворитом Сергеем Челобановым, Алла легла в клинику в Швейцарии, — рассказывала подруга певицы Мила Андреева. — Пластическая операция прошла неудачно, ей занесли инфекцию». В швейцарской клинике певице делали пластику лица и груди. А потом в московской больнице врачи боролись за жизнь Пугачевой, которая поступила к ним с заражением крови.

Вернувшись после операций на Родину, Алла Борисовна почувствовала себя очень плохо, у нее резко поднялась температура.

Говорили, что отторжение введенного в грудь импланта спровоцировало нагноение. Врачи буквально вытащили Пугачеву с того света — певица пережила клиническую смерть. Неудивительно, что после всего этого она крайне осторожно относится к улучшению своей внешности с помощью хирургии.

Справка:

Рыбакин Артур — российский пластический хирург, научный деятель, основатель и главный врач института красоты «Галактика». Основные работы в сфере пластической хирургии, генной и тканевой инженерии. В 1988-1994 гг. обучался в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика Павлова (СПГМУ), лечебный факультет. В 1994-1996 гг. клиническая ординатура кафедры челюстно-лицевой хирургии СПГМУ, им. И.П. Павлова. В 1996-1998 гг. аспирантура на кафедре челюстно-лицевой хирургии СПГМУ, им. И.П. Павлова.