Звездные истории

Лера Кудрявцева: «Екатерина Волкова сбежала от мужа-бандита»

25 января в 20:50 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет актриса театра и кино Екатерина Волкова. Одна из самых красивых российских актрис объяснит, почему все три ее брака закончились разводом; вспомнит, как страдала по вине любимых мужчин; а также расскажет, чего до сих пор не может себе простить…

Лера Кудрявцева: «Екатерина Волкова сбежала от мужа-бандита»
Кадр из передачи "Секрет на миллион"

Первый брак Екатерины Волковой можно назвать ранним: она вышла замуж в 18 лет и тогда же стала мамой. Супруг Алексей зарабатывал хорошо и достойно обеспечивал семью. Вот только способ для этого выбрал не совсем законный. Проще говоря, был бандитом.

Нрава Алексей был горячего, возражений не терпел и однажды избил жену так сильно, что та оказалась в больнице с сотрясением мозга. Страшно представить себе, что она тогда пережила… Побои стали последней каплей: Екатерина и так слишком долго терпела. Она поняла: надо уходить, пока живая…

Кадр из передачи "Секрет на миллион"
Кадр из передачи «Секрет на миллион»

Вторым мужем актрисы стал человек, который повел ее по духовному пути. Он учил избранницу быть честной с собой и окружающими, думать о вечном, любить весь мир. Однако жениться мудрый гуру не спешил и, когда узнал, что Екатерина ждет от него ребенка, буквально вынудил молодую женщину сделать аборт.

— Этот грех всегда со мной, – говорит Екатерина, и голос ее дрожит.

Возражать любимому Екатерина не решалась. А вот он жил так, как считал нужным, не считаясь с ее мнением. Однажды пришел домой, и по его горящим глазам женщина поняла: случилось непоправимое.

— Я спросила его: «Ты влюбился?» Он ответил: «Да». И мой мир рухнул, – вспоминает тот болезненный диалог Екатерина.

В третий раз Екатерина вышла замуж практически назло. Ей очень хотелось, чтобы бывший супруг увидел ее свадебные фотографии на обложках глянцевых журналов и понял, кого он потерял… Этот поспешный брак мог подарить актрисе второго ребенка, но, к сожалению, у нее случился выкидыш, и отношения буквально сразу закончились – вместе с ребенком из них ушла любовь…

Кадр из передачи "Секрет на миллион"
Кадр из передачи «Секрет на миллион»

А потом Екатерина совершенно случайно познакомилась с писателем и революционером Эдуардом Лимоновым и влюбилась в него, как девчонка. Актриса родила Лимонову двоих детей, однако и на этот раз создать полноценную семью не получилось.

– Отец он никудышный, – говорит Волкова о Лимонова, однако зла на него не держит.

Да и зачем? Писатель подарил избраннице массу положительных эмоций, благодаря ему она дважды испытала счастье материнства. Что может быть важнее и лучше? Как мама, я прекрасно ее понимаю. Мужчины приходят и уходят, а дети всегда остаются с нами, даже когда вырастают и создают свои семьи…

Беседуя с Екатериной, я неоднократно ловила себя на мысли, что восхищаюсь ей. Мне нравятся ее честность и оптимизм. Она не разочаровалась в любви, не озлобилась и не превратилась в циника. Актриса не теряет надежды встретить мужчину, с которым сможет построить крепкую семью, и мне кажется, что у нее все получится. У таких, как она, всегда все получается, даже если путь к счастью оказывается тернистым и неблизким…

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Лера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"
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Лера Кудрявцева: «Екатерина Волкова сбежала от мужа-бандита»
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