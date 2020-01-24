Лера Кудрявцева: «Екатерина Волкова сбежала от мужа-бандита»

25 января в 20:50 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет актриса театра и кино Екатерина Волкова. Одна из самых красивых российских актрис объяснит, почему все три ее брака закончились разводом; вспомнит, как страдала по вине любимых мужчин; а также расскажет, чего до сих пор не может себе простить…

Первый брак Екатерины Волковой можно назвать ранним: она вышла замуж в 18 лет и тогда же стала мамой. Супруг Алексей зарабатывал хорошо и достойно обеспечивал семью. Вот только способ для этого выбрал не совсем законный. Проще говоря, был бандитом.

Нрава Алексей был горячего, возражений не терпел и однажды избил жену так сильно, что та оказалась в больнице с сотрясением мозга. Страшно представить себе, что она тогда пережила… Побои стали последней каплей: Екатерина и так слишком долго терпела. Она поняла: надо уходить, пока живая…

Вторым мужем актрисы стал человек, который повел ее по духовному пути. Он учил избранницу быть честной с собой и окружающими, думать о вечном, любить весь мир. Однако жениться мудрый гуру не спешил и, когда узнал, что Екатерина ждет от него ребенка, буквально вынудил молодую женщину сделать аборт.

— Этот грех всегда со мной, – говорит Екатерина, и голос ее дрожит.

Возражать любимому Екатерина не решалась. А вот он жил так, как считал нужным, не считаясь с ее мнением. Однажды пришел домой, и по его горящим глазам женщина поняла: случилось непоправимое.

— Я спросила его: «Ты влюбился?» Он ответил: «Да». И мой мир рухнул, – вспоминает тот болезненный диалог Екатерина.

В третий раз Екатерина вышла замуж практически назло. Ей очень хотелось, чтобы бывший супруг увидел ее свадебные фотографии на обложках глянцевых журналов и понял, кого он потерял… Этот поспешный брак мог подарить актрисе второго ребенка, но, к сожалению, у нее случился выкидыш, и отношения буквально сразу закончились – вместе с ребенком из них ушла любовь…

А потом Екатерина совершенно случайно познакомилась с писателем и революционером Эдуардом Лимоновым и влюбилась в него, как девчонка. Актриса родила Лимонову двоих детей, однако и на этот раз создать полноценную семью не получилось.

– Отец он никудышный, – говорит Волкова о Лимонова, однако зла на него не держит.

Да и зачем? Писатель подарил избраннице массу положительных эмоций, благодаря ему она дважды испытала счастье материнства. Что может быть важнее и лучше? Как мама, я прекрасно ее понимаю. Мужчины приходят и уходят, а дети всегда остаются с нами, даже когда вырастают и создают свои семьи…

Беседуя с Екатериной, я неоднократно ловила себя на мысли, что восхищаюсь ей. Мне нравятся ее честность и оптимизм. Она не разочаровалась в любви, не озлобилась и не превратилась в циника. Актриса не теряет надежды встретить мужчину, с которым сможет построить крепкую семью, и мне кажется, что у нее все получится. У таких, как она, всегда все получается, даже если путь к счастью оказывается тернистым и неблизким…