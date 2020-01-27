С генами не поспоришь: какими стали дочери Заворотнюк, Брежневой, Тейлор и других красавиц

А вот какими уродились дочери первых красавиц мира? Ведь известна пословица – «На детях природа отдыхает»…

Анастасия Заворотнюк и ее дочь Анна

Анне, старшей дочери Анастасии Заворотнюк, 24 года, она родилась в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым и выросла настоящей красавицей. Девушка стала известной после роли в сериале «Закрытая школа», у нее появилось множество поклонников, а режиссеры принялись наперебой приглашать Анну в свои фильмы.

Сейчас Анна получает профессию менеджера в Нью-Йорке – там живет ее отец.

Вера Брежнева и ее дочь Соня

Старшая дочь Веры Брежневой, Соня, родилась, когда Вере было всего 19 лет. Девочку удочерил украинский бизнесмен Михаил Киперман, за которого Вера вышла замуж, так что именно эту фамилию носит Соня. Она выросла очень похожей на свою маму, большеглазая блондинка выглядит очень эффектно.

В 2009 году, когда Соне было 8 лет, у пары родилась еще одна дочь. Саре сейчас 10 лет, и она тоже обещает стать красавицей. Для Софьи развод мамы и отчима в 2012 году и тайная свадьба Веры и Константина Меладзе стали настоящим шоком. Сейчас девушка учится в США, она фотомодель и актриса сериалов.

Татьяна Навка и ее дочь Александра

Олимпийская чемпионка, прославленная фигуристка Татьяна Навка известна не только спортивными достижениями, но и своими превосходными внешними данными.

Красоту и обаяние мамы унаследовала ее старшая дочь, Александра, рожденная в браке с фигуристом и тренером Александром Жулиным. 19-летняя девушка реализовалась на сцене – она с удовольствием выступает в качестве певицы.

После развода с Жулиным Навке приписывали романы с другими мужчинами, однако все слухи прекратились после того, как спортсменка вышла замуж за пресс-секретаря Президента РФ, Дмитрия Пескова. А в 2014 году на свет появилась их дочь Надежда. Похоже, Надя повторит спортивную карьеру мамы – уже сейчас она успешно выступает на льду.

Катрин Денев и ее дочь Кьяра

Мама – великолепная Катрин Денев, отец – гениальный режиссер Марчелло Мастроянни… У таких людей просто не мог родиться обычный ребенок!

Кьяра Мастроянни и вправду активно снимается – режиссеров привлекает ее талант, а еще она бесспорно унаследовала внешность Катрин. Двоих своих детей Кьяра воспитывала самостоятельно, разведясь с мужем.

Грейс Келли и ее дочери – Каролина и Стефания

Актриса Грейс Келли стала той самой женщиной, из-за которой князь Ренье III прослыл бунтовщиком в княжеской семье Монако. Мужчина «голубых кровей» женился на простолюдинке – правда, очень красивой и знаменитой.

В этом союзе родились две дочери – Каролина и Стефания. Удивительно непокорные и своевольные, они шокировали своим поведением и своих родных, и подданных Монако. Девочки получились очень красивыми, похожими на мать.

Каролина в третий раз замужем, у нее четверо детей, и она увлекается спортом и музыкой, играет на разных инструментах.

А Стефания чем только не занималась! После двух браков у нее трое детей, она музыкант и певица, спортсменка и модель, а еще активно занимается благотворительностью.

А как вы считаете – похожи ли дочери главных красавиц ХХ века на своих прославленных матерей?