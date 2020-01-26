В поисках счастья: Пугачева и Милявская выходили замуж пять раз, а Заворотнюк и Климова — три

Некоторые из наших знаменитостей, пытаясь отыскать идеального мужчину, разводятся и снова выходят замуж по несколько раз.

Мы расскажем, кто из российских актрис «ходил» замуж чаще всех.

Анастасия Заворотнюк – три брака

Первым мужем «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк стал российский бизнесмен немецкого происхождения Олаф Шварцкопф. Мужчина был на 12 лет старше Насти, он увез девушку в Германию сразу после свадьбы, но уже через год Анастасия, затосковав, развелась и вернулась в Россию.

И второй муж – предприниматель Дмитрий Стрюков – разлучил Настю с родиной, решив, что должен жить в США. Там актриса родила мужу сына Майкла и дочь Анну. 10 лет она жила на две страны, снимаясь в России и занимаясь недвижимостью в Америке, но потом все-таки окончательно вернулась.

После громкого служебного романа с партнером по сериалу «Прекрасная няня» Сергеем Жигуновым Анастасия вышла замуж в третий раз – за фигуриста Петра Чернышева. Это произошло в 2008 году, а спустя 11 лет на свет появилась дочь Анастасии и Петра – Мила.

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Екатерина Климова – три брака

Роковая красавица трижды побывала замужем и трижды развелась. От первого мужа, роман с которым начался еще в школе, ювелира и предпринимателя Ильи Хорошилова, Екатерина Климова ушла к актеру Игорю Петренко, – с ним она познакомилась еще в училище, а на съемках в одном из сериалов между ними вспыхнули чувства.

Вместе с Игорем они воспитывали дочь Екатерины от первого брака, Лизу. Затем в семье появились двое сыновей – Матвей и Корней, но и с Игорем пришлось расстаться, – он не простил жене измены с экс-солистом группы «Челси».

В третий раз Катя вышла замуж за актера Гелу Месхи и подарила ему в 2015 году дочь Беллу. Но увы – и третий брак распался совсем недавно, летом прошлого года.

Мария Миронова – четыре брака

Актриса Мария Миронова впервые вышла замуж за президента телекомпании Игоря Удалова. В этом браке родился сын Андрей, сегодня он – востребованный артист театра и кино.

Второй муж актрисы, Дмитрий Клоков, на общественных началах был советником президента Российской Академии наук.

Третий брак Марии, с актером Алексеем Макаровым, продлился всего год. Интересно, что сама Миронова, непонятно почему, упорно отрицает, что была замужем за Макаровым.

30 сентября 2019 года 46-летняя Мария родила второго сына. Роды прошли в Греции, СМИ предположили, что не обошлось без суррогатной матери. Мария сообщила, что снова замужем и что ее муж Андрей занимается медицинскими технологиями.

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Лолита Милявская – пять браков

Первые два брака Лолиты Милявской были заключены и расторгнуты еще до того, как она стала известной. Зато вся страна наблюдала за ее сложными отношениями с третьим супругом – Александром Цекало.

Вместе с ним Лолита прожила 12 лет, это было время расцвета их совместного шоу-проекта – кабаре-дуэта «Академия». От этого брака у Лолиты осталась дочь Ева.

После развода с Цекало Лолита побывала женой миллионера Александра Зарубина. А ее пятым мужем стал фитнес-тренер Дмитрий Иванов, который на протяжении нескольких лет содержал любовницу на деньги Милявской. Грянул громкий развод, и сейчас певица свободна.

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Алла Пугачева – пять браков

Публика хорошо знает двух мужей Аллы Пугачевой – Филиппа Киркорова и Максима Галкина. Всего же их было пятеро.

Впервые Алла вышла замуж за циркового артиста Миколаса Орбакаса, от которого родила дочь Кристину Орбакайте. С ним певица развелась спустя 4 года.

Ровно 3 года Пугачева прожила в законном браке с кинорежиссером Александром Стефановичем. Затем последовал развод и еще одно замужество – на этот раз избранником Примадонны стал концертный директор Евгений Болдин.

История любви Аллы Борисовны и Филиппа Киркорова, вероятно, известна всем в нашей стране. Но и эта любовь оказалась не вечной, и теперь Примадонна – жена юмориста Максима Галкина. С помощью суррогатной матери в 2013 году в этом браке появились двойняшки Гарри и Лиза.

А вы как считаете – будут ли упомянутые актрисы испытывать судьбу и дальше, искать идеального супруга?