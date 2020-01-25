Целовались ради экзамена и звали халяву в форточку: звезды вспомнили студенческие годы

Более двух с половиной веков назад императрица Елизавета в день великомученицы Татьяны подписала указ об основании Московского государственного университета. А в 2005 году Владимир Путин президентским указом официально утвердил 25 января Днем российского студенчества.

Многие наши читатели тоже были когда-то студентами, а некоторые являются ими сейчас. Согласитесь, это очень интересная и беззаботная пора. Не зря говорят, что от сессии до сессии живут студенты весело.

Журналисты Teleprogramma.pro решили спросить у знаменитостей, что интересного происходило у них в стенах университетов. И вот, что они нам рассказали.

Оскар Кучера подвез преподавателя на машине за пятерку

Телеведущий Оскар Кучера окончил Российский государственный институт театрального искусства (ГИТИС). По специальности он актер драмтеатра и кино. По профессии работает уже 25 лет.

— В театральных вузах экзамены по билетам почти никогда не сдают. Но была, помню, философия, я хорошо подготовился, чтобы сдать. Но прямо перед экзаменом преподаватель подошел ко мне и попросил довезти его куда-то на машине (я тогда уже ездил на своей). За пятерку! Я тогда так расстроился, ведь честно учил! Но подвез, — рассказал Кучера Teleprogramma.pro.

Что касается шпаргалок, то Кучера честно признался – не пользовался. Но халяву иногда звали в форточку.

— Так как ГИТИС — театральный вуз, то халяву можно было позвать в форточку максимально артистично. Тогда приходила (смеется).

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Ирина Слуцкая писала шпаргалки

Известная фигуристка Ирина Слуцкая окончила Российскую Государственную Академию Физической Культуры и Спорта, «Школу телевидения Останкино» (курсы телеведущих), а также Российский Государственный Социальный Университет (РГСУ, факультет «Государственное и муниципальное управление»).

По спортивной профессии работает до сих пор — тренирует детей, дает мастер-классы, проводит сборы по фигурному катанию. Также у Ирины есть собственная школа фигурного катания, где она является куратором.

— Шпаргалки — это святое, — вспоминает Слуцкая студенчество. — Я ими никогда не умела пользоваться, но всегда писала маленькие и длинненькие бумажки. На одном экзамене я села к окну, чтобы удобно было списывать, и все было хорошо, но тут педагог говорит грозно: «Если увижу шпаргалки — сразу выгоню из класса!». И тут же он прошел мимо и попросил убрать их. Я испугалась, попыталась уверить его, что у меня ничего нет. Но потом увидела, что бумажки мои лежат на полу (выпали из сумки), а преподаватель перешагнул через длинную «простыню»… Мне стало так смешно и стыдно одновременно. После этого я никогда больше шпаргалками не пользовалась, да и той не успела.

Одним из любимых предметов у Ирины была анатомия. И однажды, рассказала она, преподаватель попросил принести… ногу манекена к занятию.

— Меня отправили с хилым мальчиком одногруппником. Зашли мы с ним в анатомический кабинет и попросили у лаборанта ногу, но тот решил посмеяться над нами и дал самую большую ногу! Она была безумно тяжелая, мы еле ее дотащили, уронили ее раз пятнадцать. Тогда это было так смешно! Запомнилось на всю жизнь.

Тутта Ларсен мало спала и практически ничего не ела

Телеведущая Тутта Ларсен окончила факультет журналистики МГУ, отделение рекламы и экономической журналистики, но по специальности не работала. Уже с третьего курса начала работать корреспондентом на телевидении на канале BIZ-TV.

— У моей подруги был интересный случай: она сдавала письменный экзамен в ВУЗе, и очень старенький, но добрый педагог дал им задание и вышел из класса на час. То есть почти на все время экзамена. Конечно же, все списали, но за пять минут до окончания экзамена студенты услышали в коридоре дичайший топот. Их старенький педагог специально так громко возвращался, чтобы все услышали, и успели убрать шпаргалки. А когда открылась дверь — он вошел задом с криком: «Я уже иду!», чтобы те, кто замешкался, точно успели спрятать шпоры (смеется). Мне кажется это довольно гуманно и справедливо, ведь задача педагога заключается в том, чтобы студент получил знания. Ведь, отвечая на вопрос даже по шпаргалке – студент все равно будет знать ответ.

У Тутты студенческая жизнь была насыщенная, яркая, полная разных событий. Телеведущая вспоминает, как готовилась к сессии по ночам, не берегла себя, мало спала и практически ничего не ела.

— У меня за все время обучения был единственный хвост – курсовая. И мне было так неприятно и так неудобно потом бегать это все сдавать и быть в списке должников, дико стыдно. Я старалась этого никогда не допускать.

Ирине Безруковой ради экзамена пришлось целоваться с парнем

А вот актриса Ирина Безрукова окончила Ростовское училище искусств, в котором обучали по учебным материалам ГИТИСа. С 1988 года работает по специальности. Вторая профессия – тифлокомментатор, специалист высшей категории. Это озвучивание фильмов для слепых.

— На втором курсе приключился со мной забавный случай. Нам к зачету раздали сценки. Я была в паре со своим приятелем, и нам попался фрагмент романтического свидания, в финале которого мы должны были поцеловаться. Я никогда до этого никого не целовала и вообще думала, что впервые поцелую уже своего жениха на свадьбе, но профессия подразумевала иное. Пока мы репетировали я всячески отодвигала момент «Х», а потом и вовсе сказала, что мы поцелуемся только на самом зачете. От этого стало только хуже, так как волнение было таким сильным, что мы жутко путали фразы, а сам поцелуй был скомканным и неловким. Нам еле-еле поставили по тройке, хотя до этого у меня по актерскому мастерству всегда были пятерки.

А вы, дорогие читатели Teleprogramma.pro, помните свои студенческие годы? Расскажите нам свои смешные истории и лучшие рассказы мы опубликуем!