Тайные дети: Джанабаева, Хоркина, Пересильд и другие знаменитости, родившие от женатых

Актеры и актрисы – такие же люди, как все: ничто человеческое им не чуждо. Они порой совершают ошибки, нарушают этические нормы, строят свое счастье на чьих-то страданиях…

Кто-то осудит этих женщин, кто-то воскликнет: «Ну и правильно!», а кто-то задумается над собственной судьбой.

Светлана Иванова и Джаник Файзиев

Актриса Светлана Иванова – чемпионка скрытности. После того, как в 2012 году она родила дочь Полину, журналисты начали активно писать о ее романе с режиссером и продюсером Джаником Файзиевым, однако сама Иванова никак не комментировала эти слухи.

Светлане просто не хотелось раздувать пожар – ведь Джаник был женат, в его семье подрастали двое детей. Однако в 2015-м всем стало ясно: слухи имеют под собой почву, ведь Светлана и Джаник, уже не скрываясь, появились вместе на Московском кинофестивале.

А в 2018-м Иванова подарила любимому еще одну дочь, которую назвали Мирой. С Файзиевым актриса познакомилась в 2011 году, на съемках фильма «Август восьмого». Похоже, в их союзе все гармонично, хотя они не спешат оформлять отношения официально.

Светлана Хоркина и Кирилл Шубский

Прославленная гимнастка Светлана Хоркина долго не признавалась, кто отец ее сына Святослава, которого она родила в 2005 году в американской клинике. И неудивительно: ведь спортсменка поддерживала романтические отношения с мужем актрисы Веры Глаголевой, бизнесменом Кириллом Шубским.

В семье Шубского и Глаголевой росли трое детей, однако это не удержало бизнесмена от романа с Хоркиной. Светлана долго верила обещаниям Кирилла развестись, она считала, что у них с любимым – «гражданский брак», сохраняя все в тайне ради него.

И рожать ей пришлось под чужой фамилией – до такой степени Шубский боялся огласки. После родов их отношения прекратились. Сына он признал только спустя несколько лет, по настоянию Светланы. По словам спортсменки, больше они в жизни никак не пересекаются.

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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Вступая в отношения с Валерием Меладзе, певица Альбина Джанабаева прекрасно знала о том, что у него имеется жена и три дочки. Это не остановило Альбину, и она прожила с Меладзе в «тайном браке» целых 10 лет, успев родить за это время двоих сыновей.

Откровенно рассказал о своей «двойной жизни» Меладзе только в 2013 году, когда их первенцу Косте было уже 9 лет.

Он признал себя отцом мальчика, развелся с официальной женой Ириной, а вскоре на свет появился второй сын Меладзе и Джанабаевой, — Лука.

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Юлия Пересильд и Алексей Учитель

Актрису Юлию Пересильд называют музой режиссера Алексея Учителя. При этом Юлия старается ничего не рассказывать о своей личной жизни, храня строжайшую тайну.

Алексей Учитель на 33 года старше Юлии. Известно, что он ушел от своей жены, правда, не оформив при этом развод. Пара долго скрывала свои отношения, но нет ничего тайного, что не стало бы явным. Сегодня всем известно о том, что две прелестные дочери Юлии – 10-летняя Аня и 7-летняя Маша – рождены от гражданского мужа актрисы, Алексея Учителя.

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Евгения Добровольская и Ярослав Бойко

Популярная актриса Евгения Добровольская – мама четверых детей, рожденных от четверых мужчин. И если трое из них появились на свет в законных браках, то имя отца своего третьего сына Яна актриса долго скрывала, — потому что он на тот момент был женатым.

В 1997 году Добровольская развелась со вторым мужем – Михаилом Ефремовым. А в 2002-м у нее родился третий сын, которого она назвала Яном. Его отцом стал актер Ярослав Бойко, о чем публика узнала только спустя несколько лет. Добровольская рассказывала, что это был служебный роман, — с Ярославом они вместе снимались в картине «Подозрение», и между ними возникла связь.

Впрочем, долго этот роман не продлился. В 2009-м Евгения вновь вышла замуж – за кинооператора Дмитрия Мананникова, и родила от него четвертого ребенка – дочь Анастасию.

А как вы думаете – можно ли считать, что богатый эмоциями характер актеров и актрис может служить им оправданием супружеских измен?