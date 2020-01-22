На стиле: Лопырева, Нагиев и другие звезды пришли на премьеру фильма «Марафон желаний»

В Москве состоялась премьера комедии «Марафон желаний», который уже окрестили конкурентом «Холопа». Фильм легкий, веселый, о любви. В главных ролях снялись Аглая Тарасова и Кирилл Нагиев.

В фильме рассказывается про обычную девушку из Воронежа, которая работает мастером по маникюру. Она мечтает поехать в Париж, выйти замуж, отдать кредит за окна и стать счастливой. Однако в аэропорту Санкт-Петербурга ее ждет сюрприз, который перевернет всю ее жизнь.

Мы скоро дадим вам рецензию на фильм, а сейчас давайте посмотрим на знаменитостей, которые прошлись по красной дорожке и продемонстрировали наряды.