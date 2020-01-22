Звездные истории

На стиле: Лопырева, Нагиев и другие звезды пришли на премьеру фильма «Марафон желаний»

Премьера кинокартины состоится в кинотеатрах 23 января.

На стиле: Лопырева, Нагиев и другие звезды пришли на премьеру фильма «Марафон желаний»
Премьера фильма «Марафон желаний». Фото: предоставлено организаторами

В Москве состоялась премьера комедии «Марафон желаний», который уже окрестили конкурентом «Холопа». Фильм легкий, веселый, о любви. В главных ролях снялись Аглая Тарасова и Кирилл Нагиев.

В фильме рассказывается про обычную девушку из Воронежа, которая работает мастером по маникюру. Она мечтает поехать в Париж, выйти замуж, отдать кредит за окна и стать счастливой. Однако в аэропорту Санкт-Петербурга ее ждет сюрприз, который перевернет всю ее жизнь.

Мы скоро дадим вам рецензию на фильм, а сейчас давайте посмотрим на знаменитостей, которые прошлись по красной дорожке и продемонстрировали наряды.

Актер Александр Гудков. Фото
Актер Александр Гудков. Фото: предоставлено организаторами
Актер Кирилл Нагиев. Фото
Актер Кирилл Нагиев. Фото: предоставлено организаторами
Аглая Тарасова. Фото
Аглая Тарасова. Фото: предоставлено организаторами
Мария Погребняк. Фото
Мария Погребняк. Фото: предоставлено организаторами
Рэпер ST. Фото
Рэпер ST. Фото: предоставлено организаторами
Виктория Лопырева. Фото
Виктория Лопырева. Фото: предоставлено организаторами
Оксана Акиньшина. Фото
Оксана Акиньшина. Фото: предоставлено организаторами
Екатерина Шпица. Фото
Екатерина Шпица. Фото: предоставлено организаторами
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Тэги:

«Марафон желаний»Аглая ТарасоваАлександр ГудковКирилл Нагиев
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На стиле: Лопырева, Нагиев и другие звезды пришли на премьеру фильма «Марафон желаний»
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