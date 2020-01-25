Звездные истории

Школьная любовь и коллеги по съемкам: кто зажег любовью глаза Александра Петрова

25 января празднует свой день рождения один из самых высокооплачиваемых российских актеров – Александр Петров. Ему исполняется 31 год.

Школьная любовь и коллеги по съемкам: кто зажег любовью глаза Александра Петрова
актер Александр Петров. Фото: КП/Фролов Михаил

Красивый, харизматичный, талантливый, Александр сегодня очень востребован, режиссеры выстраиваются в очередь, мечтая снять Петрова в своих фильмах. И, конечно же, у него миллионы поклонниц, очень интересующихся личной жизнью любимого артиста.

Дарья Емельянова — школьная любовь

С Дашей Емельяновой Александр начал встречаться, еще когда учился в старших классах средней школы. Они были неразлучны, на всех школьных вечерах появлялись только вместе.

Позднее, когда Петров стал студентом ГИТИСа, он перевез в столицу и Дарью. 10 лет молодые люди были вместе. Казалось, впереди – счастливая семейная жизнь. Но вмешалась судьба…

Ирина Старшенбаум – две звезды

Кадр из фильма «Притяжение», 2017 г.
Кадр из фильма «Притяжение», 2017 г.

С актрисой Ириной Старшенбаум Петров познакомился во время съемок фильма «Притяжение». Пока Дарья, не имеющая никакого отношения к миру кино и театра, ждала любимого дома, перспективный актер все больше времени проводил на съемках и репетициях.

Наверное, это закономерно, — то, что в какой-то момент в его поле зрения попала молодая талантливая актриса Ирина Старшенбаум. Яркая, красивая девушка сразу привлекала внимание Саши. Они и в самом деле были очень красивой парой.

Александр Петров и Ирина Старшенбаум. Фото
Александр Петров и Ирина Старшенбаум. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Расставание с возлюбленным, конечно, далось Дарье нелегко, но спорить с его новым выбором было бесполезно. С Ириной Александр был вместе около 4 лет – с 2015 по 2019-й. В 2017-м пара даже собиралась сыграть свадьбу, но потом что-то пошло не так, и они передумали.

За это время Александр Петров и Ирина Старшенбаум появились вместе в нескольких проектах – «Притяжение», «Т-34», «Вторжение».

Стася Милославская – будущая жена?

Александр Петров и Стася Милославская. Фото
Александр Петров и Стася Милославская. Фото: КП/Фролов Михаил

Они начали появляться вместе на публике еще летом прошлого года. Актриса Стася Милославская на 6 лет моложе Петрова, она окончила МХАТ и уже успела сняться в нескольких фильмах – «Красные браслеты», «Коробка», «Счастья! Здоровья!», «90-е. Весело и громко».

Как это водится у артистов, они познакомились во время совместных съемок. В проекте «Стрельцов» Александру досталась главная роль – футболиста Эдуарда Стрельцова, а Стасе – роль его жены. Видимо, в те дни между ними и зародились первые чувства.

Осенью 2019-го уже было окончательно ясно: перед нами – сложившаяся пара. Александр и Стася вместе провели зимний отпуск в Таиланде, фото с которого тут же появились в Instagram у обоих.

Неожиданно новая девушка актера вызвала противоречивые мнения у поклонников Петрова. Одним понравилась ее естественная внешность, не тронутая вмешательством косметологов и пластических хирургов, другие же принялись зачем-то сравнивать внешность Стаси с внешностью Ирины Старшенбаум, — причем не в пользу Стаси.

Впрочем, какое имеет значение то, что говорят и думают другие! Важно, что для Александра Стася – «самый красивый человек», как он подписал одну из фотографий своей возлюбленной.

Ходят слухи о том, что 31-летний актер настолько сильно влюблен, что собирается жениться на Стасе. Как будут развиваться их отношения – покажет будущее. А пока глаза Александра Петрова и Стаси Милославской буквально светятся счастьем.

Мы поздравляем Александра с днем рождения и желаем побольше интересных и необычных ролей и, конечно же, личного счастья!

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Александр ПетровДарья Емельяновадень рожденияИрина СтаршенбаумСтася Милославская
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Школьная любовь и коллеги по съемкам: кто зажег любовью глаза Александра Петрова
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