«Как было с тобой, так ни с кем не будет»: почему по Екатерине Климовой вздыхают бывшие мужья

Поклонники сбились со счета – сколько же у Екатерины было мужей, сколько мужчин добивалось ее и кому из них это удалось?

На сегодняшний день за плечами 42-летней Климовой – 3 брака и 3 развода. Актриса воспитывает четверых детей от троих мужей. А чем же занимаются те, кому пришлось расстаться с этой красавицей, разбивающей сердца? Как они пережили разрыв, утешились ли в объятиях других женщин?

Илья Хорошилов – счастлив с актрисой Еленой Бирюковой

Ювелир и успешный бизнесмен Илья Хорошилов когда-то тоже был простым школьником, и в подростковом возрасте он влюбился в Катю Климову. Это было похоже на сказку – юные влюбленные учились в одной школе, и красавица Катя получила предложение руки и сердца сразу после выпускного бала.

Правда, Илье пришлось подождать, пока его избранница окончит Щепкинское училище. Но он оказался терпеливым.

Терпение пригодилось ему позднее – когда его жена, уже мама очаровательной дочери Лизы, бросилась, как в омут, в страстный роман с актером Игорем Петренко. Илья всеми способами пытался сохранить семью, но из этого ничего не получилось. Екатерина ушла от него, став женой Петренко.

Что ж, Хорошилов какое-то время всерьез страдал, а потом начал встречаться с подругой Екатерины – актрисой Еленой Бирюковой. Они «присматривались» друг к другу целый год, Илья все это время красиво ухаживал, щедро одаривал Елену цветами и авторскими ювелирными украшениями, и вскоре они стали жить вместе.

Сейчас у Ильи и Елены растет дочь Аглая и, судя по всему, в их семье все благополучно.

Игорь Петренко – тоже женился на актрисе

На протяжении 10 лет пару «Климова-Петренко» называли самой красивой в среде российского кинематографа. Они не только вместе жили и растили двоих сыновей – Матвея и Корнея, но и снимались в одних фильмах и сериалах, и, казалось, в семье царит настоящая идиллия.

Все разрушило увлечение Екатерины музыкантом Романом Архиповым. Бывший солист группы «Челси» попал в кадр папарацци вместе с Екатериной – парочка страстно целовалась. Этого оказалось достаточно, чтобы подкрепились давние подозрения Петренко. В 2014 году пара развелась.

Через некоторое время Игорь снова женился – и снова на актрисе. Кристина Бродская родила в этом браке трех дочерей. Надо полагать, Петренко счастлив со своей избранницей.

Гела Месхи – развелся, но, кажется, еще любит

Третий брак Екатерины Климовой стал для всех неожиданностью – о нем она рассказала летом 2015 года, когда уже невозможно стало скрывать под одеждой выпирающий животик.

Четвертым ребенком актриса была беременна от Гелы Месхи – актера, с которым они поженились втайне от всех, чтобы избежать пересудов.

Скоро новоиспеченные супруги стали родителями дочери Беллы. Несмотря на то, что Гела оказался моложе Кати на 8 лет, казалось, в их семье все складывается хорошо. Однако уже в мае 2019-го начали ходить слухи об их расставании.

Гелу все чаще видели в компании знойной красотки – молодой актрисы Катрин Асси (стюардесса Жанна в сериале «Улетный экипаж»), в жилах которой течет восточная кровь. Потом стало известно, что Климова подала на развод, и в конце июня 2019 года их брак был расторгнут.

Интересно, что, несмотря на расставания, все мужья Климовой сохранили к ней теплые чувства (а может быть, и не только теплые). Например, Игорь Петренко признавался в интервью, что такой женщины, как Екатерина, он больше никогда не встретит.

А Гела Месхи уже после развода опубликовал в своем Instagram совместное с Катей фото, подписанное: «Как было с тобой, так ни с кем не будет».

Мы поздравляем Екатерину Климову с днем рождения и желаем новых интересных ролей, счастливой личной жизни и радости от общения со своими детьми!