Звездные истории

Дворники и грузчики, официанты и посудомойщики: первые записи в трудовых книжках звезд

Сегодня они – знаменитости, их узнают на улицах и платят солидные гонорары. Тем сложнее представить себе, что когда-то этим звездам приходилось трудиться продавцами, уборщиками и посудомойками, чтобы заработать на жизнь.

Дворники и грузчики, официанты и посудомойщики: первые записи в трудовых книжках звезд
Кем работали звезды до того, как прославились. Фото: архив КП

И все-таки им удалось все, о чем они мечтали: благодаря сильному характеру и целеустремленности.

Дмитрий Нагиев – грузчик и дворник, чуть не попавший в тюрьму

Дмитрий Нагиев. Фото
Дмитрий Нагиев. Фото: Инстаграм

Да-да, роскошный мачо, о котором грезят миллионы женщин, талантливый актер и ведущий Дмитрий Нагиев в молодости работал и дворником, и грузчиком, и гардеробщиком, — в годы учебы в театральном институте, уже после армии.

А еще раньше, на первом курсе электротехнического института, куда он поступил после школы, Дмитрий занимался фарцовкой, — запрещенной в те годы перепродажей дефицитных товаров. За валютные «махинации» ему светил реальный срок, и, если бы не армия, куда его быстренько «пристроила» мама, сидеть бы Нагиеву за решеткой.

Елена Яковлева – библиотекарь и картограф

Елена Яковлева в сериале «Склифософский»
Елена Яковлева в сериале «Склифософский»

Чтобы поехать в Москву и поступить на актерский факультет, Елене Яковлевой сначала пришлось потрудиться, — ведь родители ей помочь не спешили, очень уж несерьезной им казался выбор профессии дочерью.

И будущая «Каменская» прилежно трудилась на заводе комплектовщицей, работала картографом и библиотекарем… Пока не собрала достаточно денег, чтобы отправиться в столицу и поступить в ГИТИС.

Михаил Пореченков – багетный мастер

Михаил Пореченков. Фото
Михаил Пореченков. Фото: Инстаграм

Первым учебным заведением после школы у Михаила Пореченкова было военное училище в Таллине. Будущий артист отслужил положенное время в армии, попутно совершенствуя свои навыки в боксе.

А первым местом его работы стала багетная мастерская, в которой Пореченков проработал год. И материалы разгружал, и холсты на рамы натягивал, и другие задания выполнял. Только потом он решил поступать в театральный.

Сегодня Михаил часто говорит, что в любом случае, даже если бы он не стал таким популярным и успешным, он никогда бы не сидел без дела, ведь обязанность мужчины – обеспечивать семью.

Настасья Самбурская – гример и парикмахер

Настасья Самбурская. Фото
Настасья Самбурская. Фото: Инстаграм

Настасья Самбурская выросла в довольно бедной семье. Окончив 9-й класс, она ушла из школы, чтобы поскорее получить профессию и начать зарабатывать деньги. Девушка выучилась на парикмахера, некоторое время работала, а потом ей повезло – она устроилась гримером на «Мосфильм».

Этот момент стал поворотным в ее судьбе. Первым опытом для Настасьи стала массовка в сериале «Есенин». Благодаря природному артистизму девушку заметили, и скоро она стала звездой «Универа», а затем приняла участие и в других проектах.

Иван Ургант – мойщик посуды, грузчик, официант

Иван Ургант. Фото
Иван Ургант. Фото: Инстаграм

Это невероятно, но факт: первым местом работы Ивана Урганта был винно-водочный магазин, в который его взяли грузчиком! Впрочем, сам он объясняет это вполне обыденно: выпускник школы Иван отличался прекрасным здоровьем и крепким телосложением, почему бы и не поработать, ведь это давало возможность не просить денег у отца.

Ему не хотелось ни от кого зависеть, поэтому Иван перепробовал разные профессии: пел в ресторане, мыл посуду в клубе, был ведущим в стриптиз-клубе, — уже тогда все знакомые и незнакомые вовсю хохотали над Ваниными шуточками.

Федор Добронравов – слесарь, дворник, полотер

Кадр из сериала «Сваты», 2008-2020 гг.
Кадр из сериала «Сваты», 2008-2020 гг.

Уроженец Таганрога, Федор Добронравов не смог с первого раза поступить в театральное училище. Пришлось вернуться домой и как-то зарабатывать на жизнь. Устроился слесарем на завод и пообещал себе забыть о мечте стать артистом.

Но через год нарушил обещание. И снова провалился… Было обидно до слез, и он снова клялся забыть о мире искусства. И вот – третья попытка, на этот раз – удачная! Его приняли в Воронежский институт искусств, а потом его заметил Константин Райкин и позвал в Москву.

В столице будущей звезде «Сватов» кем только не пришлось работать! За жилье и прописку он работал дворником, натирал полы в Третьяковской галерее… И только после 40 лет к артисту пришла слава – благодаря проекту «6 кадров». Вскоре он начал сниматься в «Сватах», и сегодня вряд ли найдется человек, который бы не знал Федора Добронравова.

А вы как думаете – оправданны ли были для наших любимых артистов все эти жертвы?

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Тэги:

Дмитрий НагиевЕлена ЯковлеваИван УргантМихаил ПореченковНастасья СамбурскаяФедор Добронравов
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Дворники и грузчики, официанты и посудомойщики: первые записи в трудовых книжках звезд
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