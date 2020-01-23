Дворники и грузчики, официанты и посудомойщики: первые записи в трудовых книжках звезд

Сегодня они – знаменитости, их узнают на улицах и платят солидные гонорары. Тем сложнее представить себе, что когда-то этим звездам приходилось трудиться продавцами, уборщиками и посудомойками, чтобы заработать на жизнь.

И все-таки им удалось все, о чем они мечтали: благодаря сильному характеру и целеустремленности.

Дмитрий Нагиев – грузчик и дворник, чуть не попавший в тюрьму

Да-да, роскошный мачо, о котором грезят миллионы женщин, талантливый актер и ведущий Дмитрий Нагиев в молодости работал и дворником, и грузчиком, и гардеробщиком, — в годы учебы в театральном институте, уже после армии.

А еще раньше, на первом курсе электротехнического института, куда он поступил после школы, Дмитрий занимался фарцовкой, — запрещенной в те годы перепродажей дефицитных товаров. За валютные «махинации» ему светил реальный срок, и, если бы не армия, куда его быстренько «пристроила» мама, сидеть бы Нагиеву за решеткой.

больше по теме Дмитрий Нагиев призвал поклонников смотреть на его фото с поклоном Шутливый пост актер опубликовал на своей странице в Instagram.

Елена Яковлева – библиотекарь и картограф

Чтобы поехать в Москву и поступить на актерский факультет, Елене Яковлевой сначала пришлось потрудиться, — ведь родители ей помочь не спешили, очень уж несерьезной им казался выбор профессии дочерью.

И будущая «Каменская» прилежно трудилась на заводе комплектовщицей, работала картографом и библиотекарем… Пока не собрала достаточно денег, чтобы отправиться в столицу и поступить в ГИТИС.

Михаил Пореченков – багетный мастер

Первым учебным заведением после школы у Михаила Пореченкова было военное училище в Таллине. Будущий артист отслужил положенное время в армии, попутно совершенствуя свои навыки в боксе.

А первым местом его работы стала багетная мастерская, в которой Пореченков проработал год. И материалы разгружал, и холсты на рамы натягивал, и другие задания выполнял. Только потом он решил поступать в театральный.

Сегодня Михаил часто говорит, что в любом случае, даже если бы он не стал таким популярным и успешным, он никогда бы не сидел без дела, ведь обязанность мужчины – обеспечивать семью.

Настасья Самбурская – гример и парикмахер

Настасья Самбурская выросла в довольно бедной семье. Окончив 9-й класс, она ушла из школы, чтобы поскорее получить профессию и начать зарабатывать деньги. Девушка выучилась на парикмахера, некоторое время работала, а потом ей повезло – она устроилась гримером на «Мосфильм».

Этот момент стал поворотным в ее судьбе. Первым опытом для Настасьи стала массовка в сериале «Есенин». Благодаря природному артистизму девушку заметили, и скоро она стала звездой «Универа», а затем приняла участие и в других проектах.

Иван Ургант – мойщик посуды, грузчик, официант

Это невероятно, но факт: первым местом работы Ивана Урганта был винно-водочный магазин, в который его взяли грузчиком! Впрочем, сам он объясняет это вполне обыденно: выпускник школы Иван отличался прекрасным здоровьем и крепким телосложением, почему бы и не поработать, ведь это давало возможность не просить денег у отца.

Ему не хотелось ни от кого зависеть, поэтому Иван перепробовал разные профессии: пел в ресторане, мыл посуду в клубе, был ведущим в стриптиз-клубе, — уже тогда все знакомые и незнакомые вовсю хохотали над Ваниными шуточками.

Федор Добронравов – слесарь, дворник, полотер

Уроженец Таганрога, Федор Добронравов не смог с первого раза поступить в театральное училище. Пришлось вернуться домой и как-то зарабатывать на жизнь. Устроился слесарем на завод и пообещал себе забыть о мечте стать артистом.

Но через год нарушил обещание. И снова провалился… Было обидно до слез, и он снова клялся забыть о мире искусства. И вот – третья попытка, на этот раз – удачная! Его приняли в Воронежский институт искусств, а потом его заметил Константин Райкин и позвал в Москву.

В столице будущей звезде «Сватов» кем только не пришлось работать! За жилье и прописку он работал дворником, натирал полы в Третьяковской галерее… И только после 40 лет к артисту пришла слава – благодаря проекту «6 кадров». Вскоре он начал сниматься в «Сватах», и сегодня вряд ли найдется человек, который бы не знал Федора Добронравова.

А вы как думаете – оправданны ли были для наших любимых артистов все эти жертвы?