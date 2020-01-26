Как Баталов уговорил родителей Вавиловой отпустить дочь на съемки «Москва слезам не верит»

26 января – день рождения очаровательной Натальи Вавиловой, актрисы, запомнившейся нам, прежде всего, по роли Александры, дочери главной героини фильма «Москва слезам не верит».

В это трудно поверить, но Наталье Вавиловой – 61. Как все эти годы жила одна из самых красивых актрис российского кинематографа?

«Девочка, хочешь сниматься в кино?»

Такой вопрос мечтают услышать миллионы девчонок. Однажды его задали 14-летней школьнице Наташе Вавиловой, – прямо на улице, когда она возвращалась из школы. Так она попала на экран – в эпизодической роли в фильме «Такие высокие горы» о педагоге Сухомлинском.

Фото Наташи осталось в картотеке «Мосфильма», там его увидел молодой режиссер Владимир Меньшов и решил: именно эта красивая девочка с большими глазами будет играть в его фильме «Розыгрыш»!

По сюжету, героиня Наташи в «Розыгрыше» – добрая и порядочная девочка, которой приходится стать изгоем в классе из-за своей кристальной честности.

Наташе, по сути, не пришлось даже играть, потому что это полностью соответствовало ее характеру: очень интеллигентная, сдержанная, воспитанная и добрая, она вела себя в кадре естественно.

Родители не пускали на съемки

Начиная снимать фильм «Москва слезам не верит», Меньшов точно знал: в роли дочери Катерины выступит повзрослевшая Наташа Вавилова. Ни о какой другой актрисе режиссер и слышать не хотел.

И тут пришлось побороться со строгими родителями девушки. Они буквально заперли ее дома, посадили под домашний арест, чтобы не пускать на съемки.

Отец и мама видели будущее Наташи иначе: она должна стать дипломатом! И девушку возили на курсы при МИДе, строго запретив и думать о кино.

Спас положение Алексей Баталов. Меньшов привез его домой к Наташе. Ее родители оторопели, увидев на пороге любимого актера. Вопрос был решен, Наташа стала сниматься, бросила курсы и поступила во ВГИК.

Травма перечеркнула будущее

После «Москвы…» у Натальи было еще полтора десятка фильмов, больше других зрителям запомнились ее работы в картинах «Ученик лекаря», «Бармен из «Золотого якоря», «Шофер на один рейс», «Дело Сухово-Кобылина». На съемках одного из фильмов и произошло ее роковое падение с лошади.

Пришлось долго лежать в больнице – с травмой позвоночника не шутят. Режиссер обещал дождаться Наташу, но втайне от нее взял сниматься другую актрису. Наташа сочла это предательством, после которого ей было тяжело даже думать о возвращении в кино. Чистая, глубоко порядочная девушка была оскорблена подобным отношением коллеги.

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Любимый муж и тихое семейное счастье

К тому времени Наташа уже была замужем. Режиссер Самвел Гаспаров, увидев красавицу с огромными глазами и нежным голосом на одной из киношных вечеринок, влюбился и сделал предложение. Наташа согласилась, несмотря на большую, в 20 лет, разницу в возрасте. И ни разу об этом не пожалела.

Именно Самвел помог Наташе тогда, после травмы и предательства режиссера, выбраться из тяжелой депрессии. Он повез любимую в путешествие по Европе, всеми силами старался вернуть ей интерес к жизни.

И у него получилось. Правда, в кино Вавилова так и не вернулась: настали 90-е с киношной «чернухой», хороших сценариев никто не предлагал, а играть проституток она не собиралась.

Зато у нее получилось стать счастливой женой, хозяйкой небольшого двухэтажного дома в 12 километрах от Московской кольцевой автодороги. Именно там поселились Самвел Гаспаров и его красавица жена. Под руководством свекрови Наташа научилась готовить грузинские и армянские блюда, которые обожает ее муж. Она развела цветы, вырастила сад…

Одно из главных дел для Натальи Дмитриевны – благотворительная помощь, которой она занимается без лишней огласки, по зову сердца. Только вот дети у них так и не родились, – вероятно, всему виной та злополучная травма… Зато в их доме всегда рады желанным гостям – дочери Самвела от первого брака и ее детям.

В последнее время для их семьи настали трудные времена – Самвел Владимирович тяжело болен, Наталья Дмитриевна ухаживает за мужем. Им пришлось переехать в Москву, продав загородный дом.

Наталья Вавилова никогда не дает интервью и не появляется на ТВ. Ей это просто не нужно. У нее другая жизнь – с посещениями храма и детских домов, которым она помогает.

Мы поздравляем любимую актрису с днем рождения и желаем крепкого здоровья, бодрости духа, сил и радости!