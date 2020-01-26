Звездные истории

Как Баталов уговорил родителей Вавиловой отпустить дочь на съемки «Москва слезам не верит»

26 января – день рождения очаровательной Натальи Вавиловой, актрисы, запомнившейся нам, прежде всего, по роли Александры, дочери главной героини фильма «Москва слезам не верит».

Как Баталов уговорил родителей Вавиловой отпустить дочь на съемки «Москва слезам не верит»
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

В это трудно поверить, но Наталье Вавиловой – 61. Как все эти годы жила одна из самых красивых актрис российского кинематографа?

«Девочка, хочешь сниматься в кино?»

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Такой вопрос мечтают услышать миллионы девчонок. Однажды его задали 14-летней школьнице Наташе Вавиловой, – прямо на улице, когда она возвращалась из школы. Так она попала на экран – в эпизодической роли в фильме «Такие высокие горы» о педагоге Сухомлинском.

Фото Наташи осталось в картотеке «Мосфильма», там его увидел молодой режиссер Владимир Меньшов и решил: именно эта красивая девочка с большими глазами будет играть в его фильме «Розыгрыш»!

По сюжету, героиня Наташи в «Розыгрыше» – добрая и порядочная девочка, которой приходится стать изгоем в классе из-за своей кристальной честности.

Наташе, по сути, не пришлось даже играть, потому что это полностью соответствовало ее характеру: очень интеллигентная, сдержанная, воспитанная и добрая, она вела себя в кадре естественно.

Родители не пускали на съемки

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Начиная снимать фильм «Москва слезам не верит», Меньшов точно знал: в роли дочери Катерины выступит повзрослевшая Наташа Вавилова. Ни о какой другой актрисе режиссер и слышать не хотел.

И тут пришлось побороться со строгими родителями девушки. Они буквально заперли ее дома, посадили под домашний арест, чтобы не пускать на съемки.

Отец и мама видели будущее Наташи иначе: она должна стать дипломатом! И девушку возили на курсы при МИДе, строго запретив и думать о кино.

Спас положение Алексей Баталов. Меньшов привез его домой к Наташе. Ее родители оторопели, увидев на пороге любимого актера. Вопрос был решен, Наташа стала сниматься, бросила курсы и поступила во ВГИК.

Травма перечеркнула будущее

Кадр из фильма «Ученик лекаря», 1983 г.
Кадр из фильма «Ученик лекаря», 1983 г.

После «Москвы…» у Натальи было еще полтора десятка фильмов, больше других зрителям запомнились ее работы в картинах «Ученик лекаря», «Бармен из «Золотого якоря», «Шофер на один рейс», «Дело Сухово-Кобылина». На съемках одного из фильмов и произошло ее роковое падение с лошади.

Пришлось долго лежать в больнице – с травмой позвоночника не шутят. Режиссер обещал дождаться Наташу, но втайне от нее взял сниматься другую актрису. Наташа сочла это предательством, после которого ей было тяжело даже думать о возвращении в кино. Чистая, глубоко порядочная девушка была оскорблена подобным отношением коллеги.

Любимый муж и тихое семейное счастье

Кадр из фильма «Нас венчали не в церкви», 1982 г.
Кадр из фильма «Нас венчали не в церкви», 1982 г.

К тому времени Наташа уже была замужем. Режиссер Самвел Гаспаров, увидев красавицу с огромными глазами и нежным голосом на одной из киношных вечеринок, влюбился и сделал предложение. Наташа согласилась, несмотря на большую, в 20 лет, разницу в возрасте. И ни разу об этом не пожалела.

Именно Самвел помог Наташе тогда, после травмы и предательства режиссера, выбраться из тяжелой депрессии. Он повез любимую в путешествие по Европе, всеми силами старался вернуть ей интерес к жизни.

И у него получилось. Правда, в кино Вавилова так и не вернулась: настали 90-е с киношной «чернухой», хороших сценариев никто не предлагал, а играть проституток она не собиралась.

Зато у нее получилось стать счастливой женой, хозяйкой небольшого двухэтажного дома в 12 километрах от Московской кольцевой автодороги. Именно там поселились Самвел Гаспаров и его красавица жена. Под руководством свекрови Наташа научилась готовить грузинские и армянские блюда, которые обожает ее муж. Она развела цветы, вырастила сад…

Одно из главных дел для Натальи Дмитриевны – благотворительная помощь, которой она занимается без лишней огласки, по зову сердца. Только вот дети у них так и не родились, – вероятно, всему виной та злополучная травма… Зато в их доме всегда рады желанным гостям – дочери Самвела от первого брака и ее детям.

В последнее время для их семьи настали трудные времена – Самвел Владимирович тяжело болен, Наталья Дмитриевна ухаживает за мужем. Им пришлось переехать в Москву, продав загородный дом.

Наталья Вавилова никогда не дает интервью и не появляется на ТВ. Ей это просто не нужно. У нее другая жизнь – с посещениями храма и детских домов, которым она помогает.

Мы поздравляем любимую актрису с днем рождения и желаем крепкого здоровья, бодрости духа, сил и радости!

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Тэги:

Вера АлентоваВладимир МеньшовИрина МуравьёваНаталья ВавиловаФильм "Москва слезам не верит"
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Как Баталов уговорил родителей Вавиловой отпустить дочь на съемки «Москва слезам не верит»
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