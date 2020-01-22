«Мать сожгла документы»: самопровозглашенный сын не будет судиться с Цискаридзе

Остросюжетный и почти индийский сериал под названием «Молодой актер объявил себя внебрачным сыном Цискаридзе» сегодня может порадовать читателей портала Teleprogramma.pro новым захватывающим эпизодом. Главным (и единственным) действующим лицом сериала по-прежнему остается юноша по имени Тимур Акперов.

В конце декабря Тимур рассказал нам, что собирается через суд доказывать родство с прославленным артистом балета и педагогом Николаем Цискаридзе. Как оказалось, сейчас обстоятельства изменились и в суд Акперов не пойдет.

Итак, краткое содержание предыдущих серий. В октябре 2019 года 19-летний Тимур Заур-оглы Акперов, молодой актер, выросший в азербайджанской семье, внезапно находит в комнате родителей документы, в которых говорится, что его биологического отца зовут так же, как Народного артиста РФ — Николай Цискаридзе.

Осознав свою внешнюю схожесть с Николаем, парнишка заявляет в Интернете, что является брошенным сыном звезды, и в одночасье становится знаменитым.

Мать, почему-то недовольная любопытством сына, ничего ему не объясняет, но уничтожает найденные бумаги, страшно ругается и выгоняет растерянного ребенка из дома.

Тимур нашел пристанище у своей подруги и начал искать встречи со своим предполагаемым биологическим родителем, призывая того сделать тест ДНК и расставить все точки над «i».

Цискаридзе о растиражированной в СМИ истории парня, претендующего на родство, слышит, но не проявляет к ней ни малейшего интереса. Поклонники певца тоже не верят в то, что их кумир может оказаться подлецом, поматросившим и бросившим девушку, которая гладила его костюмы в театре.

В декабре Тимур заявляет, что был избит шоуменом Стасом Барецким, после чего врачи обнаружили у него «рак желудочка мозга». В качестве подтверждения он показывает журналистам справку с печатью Московской городской онкологической больницы №62 Департамента здравоохранения г. Москвы и одного из ее врачей.

Врач-онколог, к которому обращается за помощью наш портал, выражает сомнения в том, что справка настоящая.

Акперов, тем не менее, считает болезнь поводом вызвать Цискаридзе в суд и заставить его оплачивать дорогостоящую борьбу с онкологией…

«Сожгла все документы в туалете»

Сегодня юноша поделился с Teleprogramma.pro последними новостями. Оказалось, что Тимур, не пожелавший больше стеснять друзей, вернулся жить к матери. Она даже не пожалела беднягу, узнав о его смертельно опасном недуге. Более того, суровая родительница лишила его возможности вызвать Цискаридзе в суд.

«Ну вот и всё, Я не смогу подать документы в суд. Мать взяла и сожгла в туалете все собранные документы для подачи в суд на установление отцовства! С трудом собирал, таскался туда сюда с адвокатом», — сетует Акперов.

Адвокат — удовольствие не из дешевых, но юноше на него тратиться не пришлось — тот был его знакомым. Имя адвоката Тимур назвать отказался. От матери, он кстати, вновь ушел и сейчас ютится у очередного друга.

Уезжает из Москвы навсегда

Приключения последних месяцев Акперова немало утомили. Он поведал нам, что всё же решился покинуть столицу. Оно и понятно, ведь в Москве его ничто не держит — актерская карьера не сложилась, участвовать в массовке на телешоу вроде «Прямого эфира» Андрея Малахова ему надоело, да и стать Интернет-фриком уровня Гогена Солнцева не получилось (хотя парень даже губы для этого красил).

«Так устал от этого, что уж порой хочется улететь отсюда навсегда. Кстати, улетаю навсегда в Баку через 2 недели!», — признался Тимур.

В столице Азербайджана, по его словам, живут дядя и тетя, готовые принять у себя племянника и не измываться над ним морально, как это делала мать.

Теперь нам остается лишь ждать. А ну как и впрямь сериал про «внебрачного сына» Цискаридзе закончится его отъездом.

А вы верите в то, что Тимур Акперов уедет из России и откажется от идеи доказать отцовство Народного артиста РФ?