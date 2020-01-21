«Бомболейло! Бомбо-лейло!»: Волочковой на день рождения досталась золотая рыбка

«Он красивый, стройный и никогда не был женат. Но пока я его вам не покажу. Пусть это останется моей тайной. Счастье любит тишину, – прокомментировала журналистам Волочкова отсутствие своего жениха на праздновании в ресторане Single. – Он утром подарил мне 305 роз. А сейчас дома. Готовит праздничный стол».

«Он прям что-то готовит?», — не унимались журналисты.

В ответ Волочкова сказала, что ее домработница находится на девятом месяце беременности, и она рада помогать ей и ее семье.

Именинница поднялась на небольшую сцену, на которой уже стоял повар и большое блюдо с устрицами. Повар слушал, улыбался и ничего не понимал. Волочкова заговорила с ним на английском, а узнав, что он из Парижа – начала на французском.

А журналисты продолжали атаковать. Вопросы сыпались один за другим. Балерина отвечала.

«Вам важно ни кто и где, а важно – что и как!», — делилась опытом она.

«Никогда не отвечаю и никому не советую отвечать на картинки с поздравлениями в мессенджерах…», — поучала бывшая прима Большого.

«Не понимаю, когда ради пиара приходят на похороны», — негодовала Волочкова.

Пока журналисты осыпали именинницу вопросами, некоторые фотографы в задумчивом смущении стояли над столиками с едой. И все-таки решились.

«Ну, сколько можно спрашивать про мужчин? Вы совсем не уважаете личную жизнь артиста!» — вдруг громко сказала Волочкова.

«Уважаем-уважаем! Очень уважаем!», — закричали самые активные акулы пера.

Балерина удовлетворенно кивнула и продолжила отвечать на вопросы о своей личной жизни.

Через несколько минут в ресторане послышался топот. Журналисты ринулись к приехавшему Бари Алибасову.

Он коротко, но трогательно поздравил именинницу, подарил ей вазу, чмокнул в щеку.

«Однажды Бари подарил мне козленка, а еще один раз блюдо, расписанное картинами из Камасутры. Он всегда дарит нужные вещи. Он хороший друг!», — радостно сказала балерина.

Довольный Алибасов несколько раз поцеловал ее в шею, в плечо, потом еще раз прошелся губами по шее и под радостные возгласы журналистов, сошел со сцены.

«Настя ты идешь? Бари уже не может терпеть! Налили уже!», — послышался голос из-за столика, за которым сидел Алибасов.

После третьего клича Волочкова присоединилась к гостю.

Настал наш черед вопросов Алибасову.

«Чего вы хотите добиться в суде от производителей средства для чистки труб? Как готовитесь к заседанию?», — сурово напомнил ему о предстоящем суде корреспондент Teleprogramma.pro.

«А что уже суд? А когда суд?», — спросил Алибасов у помощника.

«В среду», — ответил тот.

«Нет-нет. Не готовлюсь. Уже еще один человек погиб. Профессор МГУ. А всего-то надо изменить внешний вид этого баллончика. Чтобы люди понимали – это яд. Мне от них ничего не надо. Главное, чтобы люди не были убиты этим. Вот после меня уже два человека умерли!», — ответил Алибасов.

«Уже два человека?!»

«Два человека. Тоже выпили это. Ну оформление у бутылки, как будто это лимонад или сок», — уточнил он.

В зал вошел Никас Сафронов. Поднявшись на сцену, он подарил Волочковой свою картину, пять коробок шоколада «Вдохновение», с календарями.

«У кого есть пять таких коробок с сотней шоколадок, может выиграть автомобиль! И еще мед с моей пасеки, потому что водку меня умоляли не дарить. Я разговаривал с Орнеллой Мутти, она хочет получить российское гражданство, и я ей в этом помогаю. Так вот, она тоже тебя поздравила!» – сказал Сафронов.

Свою поздравительную речь художник завершил новостью о том, что его сын уже сделал предложение Волочковой.

Светская львица Алена Кравец подарила имениннице диадему и именной парфюм. Фокусник Сергей Листопад таинственным образом подселил в бокал с водой, который держала в руках Волочкова, живую золотую рыбку.

«Пускай сбудутся все твои желания!», — воскликнул он.

И именинница рассказала длинный анекдот о том, что из трех братьев, поймавших золотую рыбку двое старших просили виллы и яхты, а младший – научиться танцевать лебедя не хуже Анастасии Волочковой.

К концу вечера, журналисты расселись по диванам и спокойно беседовали. А из-за столика, за которым Анастасия Волочкова принимала поздравления, послышался ее тихий, но веселый голос: «Бомболейло! Бомбо-лейло!».