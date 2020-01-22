«Получишь – домой не приходи!»: как жена лишила Ярмольника звания «заслуженного» артиста

22 января – день рождения Леонида Ярмольника, артиста, который отказался и от звания «заслуженного» и от звания «народного», хотя давно мог бы их носить.

Сам он объяснил свой поступок просто и кратко: «Я отказался от званий, потому что их нет у Высоцкого».

«Заслуженного» ему хотели присвоить в 40 лет. Жена ему тогда сказала: «Получишь – домой не приходи!». И он отказался. Как и от «народного» — через 10 лет. А вообще ему везло с женщинами – удавалось находить редкое взаимопонимание.

Зоя – фактическая жена

Старт Ярмольника на актерском поприще был ярким: после окончания «Щуки» сразу – Театр на Таганке, в то время там блистал Владимир Высоцкий, который щедро «делился» с новеньким своими ролями.

Театр на Таганке подарил Ярмольнику и его первую фактическую жену. Несмотря на то, что Зоя Пыльнова была старше его на 7 лет, между артистами вспыхнул жаркий роман.

Зоя, очарованная Леонидом, будто забыла о своем статусе замужней женщины, — законный супруг Владимир Ильин был почти забыт, хотя разводиться никто не спешил.

Гражданский брак Ярмольника и Пыльновой продлился долгих 7 лет. Оба были счастливы. Но потом Зоя забеременела, оба ждали ребенка с нетерпением, да вот только не дождались: на позднем сроке произошел выкидыш. Это стало такой трагедией для Зои, что она решила поставить точку в отношениях и вернулась к мужу.

Елена – жена фиктивная

Ярмольник очень тяжело переживал уход Зои. Чтобы заглушить боль и тоску, он вскоре женился на Елене Коневой. Она была для него «боевой подругой» — общие компании, дружеские отношения… Многие решили, что Ярмольник женился фиктивно – ради прописки в столице.

Как бы там ни было, но всего через месяц после свадьбы в жизни Леонида появилась девушка, к которой у парня вспыхнули очень сильные чувства.

Оксана – жена любимая

Оксану Афанасьеву называют последней любовью Высоцкого. Рассказывали, что последние 2 года его жизни Оксана неотлучно находилась рядом с Высоцким. Смерть всенародного барда стала для 20-летней девочки страшным ударом.

Ярмольник, увидев юную красотку в мини-юбке, сразу потерял голову. К тому времени прошел уже год со смерти Высоцкого, Оксана, благодаря своему сильному характеру и полному погружению в профессию (она работала художником по костюмам), начинала постепенно выходить из состояния депрессии.

Окончательно залечить разбитое сердце помог ей Ярмольник. Проведя вечер в общей компании, он подвез девушку на своих «Жигулях» до ее дома. Да так там и остался… на 36 лет.

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Развод и новая свадьба

Официально Леонид и Оксана «расписались», когда она была уже на седьмом месяце беременности. Ничего не праздновали, просто скромно отметили с близкими друзьями…

А вот спустя годы, когда их дочери Саше исполнилось уже 15, Ярмольник развелся с женой. Нет-нет, любовь никуда не делась: развод был фиктивным, во имя решения квартирного вопроса.

Сразу после этого развода «молодые» вновь зарегистрировали брак. И вот теперь уже «оторвались» по полной: свадьба получилась шумной и многолюдной, с белым платьем, множеством подарков, криками «Горько!» и прочими атрибутами.

Они вместе вот уже больше 36 лет. Дочь Александра стала художницей – она создает потрясающей красоты витражи. Любимая дочка подарила родителям внука, которого назвали Петром. Сейчас мальчику шестой год, и дед с бабушкой, разумеется, души не чают в мальчишке.

Мы поздравляем Леонида Исааковича с днем рождения и желаем наслаждаться каждым днем, проведенным вместе с любимыми и родными! Будьте здоровы и радуйте нас новыми ролями!