«Попросила у внучки модную тушь для ресниц»: как Валентина Талызина празднует 85-летие

22 января – юбилей одной из самых любимых, самых узнаваемых актрис нашего кинематографа, - Валентины Талызиной. Артистке исполняется 85 лет.

Она прославилась своими ролями в таких фильмах, как «Зигзаг удачи», «Афоня», «Старики-разбойники», кроме того, ее неповторимым голосом говорит главная героиня легендарной новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». А сегодня празднует свое 85-летие.

«Внучка сделала потрясающий подарок»

Мы дозвонились до Валентины Илларионовны и спросили, как она собирается отмечать этот праздник.

Но актриса призналась, что не планирует никаких громких торжеств:

— Так, чтобы никто не знал и не видел! И вообще я уезжаю, я сейчас еду в поезде… Правда, еду не одна, так что, может быть, чаю выпьем в мой день рождения.

На наш вопрос о подарках Валентина Илларионовна ответила:

— Мне внучка сделала потрясающий подарок. Она спросила – что бы я хотела получить? Я ответила – подари мне тушь для ресниц! И внучка преподнесла мне два тюбика очень хорошей туши, она в этом понимает. Получился такой подарок заранее: я сейчас еду в одном направлении – на юг, а внучка вчера уехала в другом направлении – на север, у нее там работа.

«Непородистая, обыкновенная, но с красивым голосом»

Именно так когда-то отозвались о юной выпускнице ГИТИСа Талызиной руководители Театра имени Моссовета. Ей предрекли роли некрасивых социальных героинь, отметив, впрочем, кроме голоса, еще и профессионализм.

С тех пор Валентина Илларионовна сыграла на сцене Театра имени Моссовета около полусотни ролей, снялась в более чем 100 фильмах, озвучила нескольких киногероинь, ее голос мы слышим в популярном мультсериале о Простоквашино…

Голос у нее и в самом деле необыкновенный: богатый, звучный, очень женственный и красивый. Мы спросили актрису, голос – это дар природы, или же она как-то специально над ним работала?

— Видите ли, я уверена: все голоса, которые есть у людей, даны нам небесами, — ответила Талызина. — И ничего с этим не сделаешь – голос или есть, или нет. Я к своему голосу отношусь абсолютно спокойно, даже забываю про него. Я же сама его не слышу так, как другие. Но когда случается его слушать, думаю – вообще-то ничего!.

Валентина Илларионовна добавила, что никак по-особенному свой голос не развивала, разве что в театральном институте на занятиях, как все остальные студенты.

«Если в сценарии вижу пошлость – не снимаюсь»

Несмотря на почтенный возраст, Валентину Талызину до сих пор приглашают сниматься. Среди ее последних киноработ – роли в фильмах «Новогодний папа», «Закрой глаза», сериалах «Верю не верю», «Кухня».

Мы поинтересовались – всегда ли актриса соглашается на предложения режиссеров и какие из последних ролей понравились ей особенно?

— Я или отказываюсь, или работаю, — лаконично ответила Валентина Илларионовна. — Сценарий или нравится – или не нравится. И если уж соглашаюсь работать, то подхожу со всей ответственностью, стараюсь. У меня были случаи, хоть и нечасто, когда я отказывалась. Например, если видела какую-то пошлость в сценарии.

«Здоровье – нормально!»

Минувшей осенью в СМИ появились слухи об ухудшении состояния здоровья Талызиной. Правда, ее дочь Ксения Хаирова тогда опровергла информацию о микроинсульте, пояснив, что у ее мамы были проблемы с ногой.

Как актриса чувствует себя сейчас?

— Нормально, — ответила нам Талызина. — Кстати, я вот как раз и еду в реабилитационный центр, оздоравливаться.

Мы поздравляем Валентину Талызину с юбилеем, желаем, прежде всего – крепкого здоровья, бодрости, добра и радости!