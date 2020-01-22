Грудь, которая может рвануть: на что идут актрисы и ведущие, чтобы выглядеть моложе

Признание 48-летней телеведущей Леры Кудрявцевой в том, что у нее прорвался грудной имплант, спровоцировало волну обсуждений ненатуральной красоты наших звезд.

«Телепрограмма» вместе с гуру пластической хирургии изучила, как меняли внешность другие наши знаменитости, которые так же, как Кудрявцева, перестали это скрывать.

Идеальный результат пластической операции — тот, который никто не заметит. Но иногда последствия специалисту видны невооруженным глазом.

Елена Ксенофонтова, 47

В сериале «Кухня» у актрисы полно крупных планов: в отличие от многих ровесниц, она может себе это позволить. «Подрезала кожу на веках», — признавалась Елена.

Она избавилась от избытка кожи, морщинок и нависания верхнего века. Кожа вокруг глаз, как и на руках, предательски выдает возраст женщин, что автоматически закрывает актрисам доступ к ролям роковых красоток. А для Елены и эти двери открыты.

Дмитрий Труфанов, звездный хирург клиники «Докторпластик»:

— Ксенофонтова сделала только верхнюю блефаропластику. Операция делается под местным обезболиванием — как правило, общий наркоз не требуется; реабилитация быстрая, эффект, как вы видите, замечательный.

Елена Яковлева, 58

«Мало пишут сценариев для женщин моего возраста», — как-то пожаловалась нам Елена Алексеевна. Мол, на роли обольстительниц уже не зовут, а для роли бабушек пока молода.

Ради работы прекрасная артистка тратит немалые деньги на уколы красоты и прочие омолаживающие процедуры. Яковлева регулярно посещает косметолога и не скрывает, что «отрезала нижние грыжи».

Дмитрий Труфанов: — Помимо нижней блефаропластики (удаления грыжевых мешков), других операций не было. Эффект после этой операции сохраняется около 10 — 15 лет. Ну и, конечно, заметен эффект от так называемых уколов красоты — гиалуронки, ботокса.

Елена Проклова, 66

«Все, что хотела из пластики, я уже сделала!» — наконец-то объявила Проклова. Актриса снимается нечасто, но держит себя в прекрасной форме.

Дмитрий Труфанов: — С вероятностью 90% выполнена подтяжка лица (фейс-лифтинг) — устранение морщин, восстановление идеальных контуров в области шеи и нижней трети лица. Возможно, сделан чек-лифтинг — подтяжка средней зоны лица. В области скул для поддержания формы использованы инъекционные методики. Также Проклова сделала ринопластику и инъекционную пластику губ — это больше эстетические, а не омолаживающие процедуры.

Роза Сябитова, 57:

«Мне не двадцать лет, а следить за собой я обязана», — ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова не стесняется пластики. Лицо — это ее рабочий инструмент, в кадре она хочет выглядеть презентабельно. Роза перечисляет, что прошла через: блефаропластику, липосакцию, маммопластику и безоперационную подтяжку лица.

Дмитрий Труфанов: — Помимо всего этого, ведется серьезная косметологическая работа с качеством кожи. Татьяна Веденеева, 66:

«Оказывается, сейчас можно сделать блефаропластику, не разрезая веко, через прокол. А когда делается разрез, это меняет строение глаз. Они у меня стали более запавшие…» — сожалеет Веденеева, которой сделали блефаропластику за границей по старой технологии.

Дмитрий Труфанов: — Вероятно, сделана подтяжка лица (работа с нижней третью), блефаропластика и уколы красоты. Не стоит перебарщивать с количеством филлеров и бороться против каждой мелкой морщины. Иногда их лучше оставить, чтобы не получить тяжелое, одутловатое лицо с выраженными шарообразными скулами. Такой вид формируется из-за избыточного наполнения этой зоны филлерами (инъекционными препаратами). КАК ЭТО БЫЛО

«Меня вычищали четыре часа»

После недавнего признания Леры Кудрявцевой об удалении грудных имплантов тысячи женщин отправились проверять свою силиконовую грудь. В столичных клиниках даже возник ажиотаж, образовалась очередь на МРТ с контрастом.

Телеведущая сделала операцию в конце декабря, все прошло успешно, и новогодние праздники Лера провела с семьей. Кудрявцева уже вернулась к работе, пока в щадящем режиме: в процессе реабилитации не рекомендуются серьезные физические нагрузки и перелеты.

По словам врачей, после удаления инородного тела из организма у Кудрявцевой значительно укрепится иммунитет.

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Своей историей Лера делилась в социальных сетях: «15 лет назад в Санкт-Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы «МакГан». На сертификате было черным по белому написано: пожизненная гарантия, а доктор говорил, что «можно танком давить». Я каждый год прохожу чекап (проверку. — Авт.). В этот раз меня отправили на УЗИ, потом на МРТ с контрастом.

Вердикт: левый имплант порван. В срочном порядке потребовалась операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме того что «поехала» форма одной груди. УЗИ показывало только скопление жидкости, но не разрыв.

В импланте не вода, а каша из геля — вытекал он долго и пропитывал ткани, которые мне и вычищали четыре часа. 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме, я постоянно чувствовала хроническую усталость. Не повторяйте моей ошибки и внимательно следите за состоянием своих имплантов».

ВОПРОСЫ — РЕБРОМ

Отвечает Илья СЕРГЕЕВ — ведущий российский специалист в области пластики, профессор кафедры онкологии и торакальной хирургии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского, член российской Ассоциации пластических хирургов, основатель клиники «Докторпластик».

— Можно ли почувствовать разрыв грудного импланта?

— Нужно проходить плановое обследование, на котором должны обнаружить проблему. Единственный симптом, по которому вы сами можете заподозрить разрыв импланта, — это изменение плотности груди. Допустим, грудь была плотной, а стала мягкой.

— За границей из-за генетической предрасположенности к развитию рака груди женщины удаляют часть груди и ставят импланты. Например, на такую операцию решилась актриса Анджелина Джоли. Это опасно?

— Действительно, за границей часто женщины удаляют свою молочную железу и ставят импланты, чтобы исключить развитие онкологии. Представим, что женщине удалили молочную железу, поставили имплант и вдруг произошел его разрыв. Жизни человека ничего не будет угрожать, серьезных последствий для здоровья не предвидится. А вот если возникает онкология груди, то это действительно серьезная проблема, которая может привести к необратимым последствиям, если опухоль не будет вовремя обнаружена.

— Сейчас активно развивается косметология. Стало ли из-за этого меньше омолаживающих операций?

— Действительно, косметология наступает на пятки пластической хирургии. Если раньше подтяжка лица была популярной операцией, то сейчас ее делают реже из-за развития безоперационных методов. Большие средства вкладываются в создание новых аппаратов, приборов для воздействия на глубокие слои кожи. Хотя бывают ситуации, когда пластическая хирургия все же более уместна. Тем более что в хирургии тоже постоянно совершенствуются техники и методы.