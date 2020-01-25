«Холопский быт» Милоша Биковича: как в 32 года он зарабатывает миллионы сразу в двух странах

Артист играет главные роли в кино не только в России, но и в родной Сербии. Как устроил свой быт завидный жених Бикович и сколько он зарабатывает, узнал журнал «Телепрограмма».

«Никакой он не мажор»

В новогодние праздники в актера влюбились сотни наших соотечественниц, которые посмотрели в кинотеатрах фильм «Холоп».

Самая кассовая комедия новогодних каникул добавила узнаваемости сербскому артисту в нашей стране, и без того известному по ролям в фильмах «Солнечный удар», «Духless-2», «Лед», в сериалах «Отель Элион», «Гранд», «Крылья империи».

Недавно Милош закончил съемки в многосерийном фильме про Муслима Магомаева, где играет главную роль. Актер смеется, что после выхода «Магомаева» на Первом канале у него добавится поклонниц зрелого возраста.

Милош требователен в отборе сценариев, которые получает в больших количествах. Он может себе позволить сниматься только в тех проектах, которые ему действительно понравились. Платят ему прилично. Актерам его уровня и востребованности предлагают за смену гонорар от 200 тыс. руб. (в сериалах) и от 300 тыс. руб. (в полном метре) за смену (максимально в нашем кино звездам платят 400 — 500 тысяч).

А вот в Сербии он уже звезда самой первой величины. С недавних пор Милош стал получать процент от проката картин, так как выступает сопродюсером на некоторых проектах. Он вкладывает собственные сбережения в производство и в случае удачного проката получает дивиденды.

В прошлом году в Сербии вышел триллер «Южный ветер», который стал самым кассовым за последние 15 лет. И вот теперь Милош снимается в главной роли теперь уже в сериале «Южный ветер», где выступает и сопродюсером. Параллельно он работает над фильмом «Отель Белград», который покажут весной.

Гонорары в театре, конечно, меньше, чем в кино, но это — любимейшая работа Милоша. На родине он занят в двух спектаклях — в Белградском драматическом и Национальном театрах.

«Он никакой не мажор! Да, он большая звезда в Сербии, но много денег тратит и на благотворительность», — рассказывает нам коллега Биковича.

У Биковича 1,2 млн подписчиков в Инстаграме, и это еще один источник весьма ощутимых доходов: рекламные посты стоят 400 — 500 тыс. руб. за публикацию. Но рекламы немного: что попало хвалить он не будет даже за деньги.

А еще Милош не жалеет денег на путешествия и подарки самым близким людям: маме и старшему брату. Михайло Бикович давно ушел в монахи, но всегда находит время на общение с Милошем, братья духовно очень близки.

На праздники Бикович-монах и Бикович-актер встретились в родительском доме. Говорят, что Милош стал верующим и рассудительным человеком в том числе благодаря рекомендациям брата. Актер читает духовную литературу, жития святых, из которых особо выделяет Серафима Саровского.

В Белграде ждет его модель

В Москву Бикович прилетает лишь на съемки, поэтому своей квартиры здесь у артиста нет: дорого, да и незачем. Большую часть времени он проводит на родине, где давно имеет недвижимость. Во время съемок в России живет на съемной квартире.

Несколько лет назад Милош снимал квартиру в Москве с невестой — артисткой Аглаей Тарасовой: служебный роман закрутился на съемках картины «Лед». Но пара давно распалась, после чего Милош решил не афишировать личную жизнь. В интервью он твердит, что все его время съедает работа.

Однако мы узнали, что в Белграде у него есть девушка — студентка университета, 23-летняя модель Барбара Таталович. Барбара получает образование по специальности «коммуникология», а в конце прошлого года Милош брал ее с собой в Москву на съемки в проекте «Магомаев». Барбару даже задействовали в эпизоде — в начале фильма ее персонаж вручает Муслиму Магомаеву приз за участие в вокальном конкурсе.

Пока Милош не планирует женитьбу, но в будущем мечтает о большой семье и детях.

В российский кинематограф он попал благодаря режиссеру Никите Михалкову. Милош так вспоминает знакомство с Никитой Сергеевичем, который стал его крестным отцом в российском кинематографе: «Я снялся в сербском фильме о футболе «Монтевидео», который вошел в программу Московского международного кинофестиваля. На фестивале мы познакомились с Михалковым, но это знакомство было на уровне «здравствуйте — до свидания». После этого брат-монах предложил Милошу написать письмо «великому Михалкову». Милош так ответил Михайло: «Зачем Михалкову сербский актер? В России много таких актеров, как я, даже лучше. Если будет суждено, Михалков меня позовет».

И уже через пару месяцев Милош получил сценарий «Солнечного удара» и начал учить русский язык. Тогда он готов был на любой гонорар. А теперь многие режиссеры и продюсеры заманивают в свои проекты талантливого сербского красавчика. А Милош может себе позволить выбирать, совмещая приятное с высокооплачиваемым.