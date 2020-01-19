Тутта Ларсен: «В Крещение в прорубь не окунаюсь, не вижу в этом смысла»

Многие знаменитости в этом году решили отказаться от традиционных прорубей или купелей в Крещение Господне. И дело тут не только в температурных рекордах и отсутствии «крещенских морозов». Например, телеведущая Тутта Ларсен не видит в этом смысла.

— Окунание в прорубь не является религиозным ритуалом, это просто народная традиция. Я не окунаюсь, потому что не вижу в этом смысла. Суть праздника Крещения/Богоявления не в окунании. Иисус Христос как Бог был безгрешен и в своей человеческой жизни. Ему не нужно было Крещение для очищения грехов и покаяния. Но, участвуя в нем, он установил и освятил это Таинство, дал ему внутреннюю силу, через которую и человек может в Крещении принять Святого Духа. Стать христианином. А просто лезть в прорубь зимой — это для спасения души не особо важно. Хотя для тела, говорят, полезно. Но это не мое.

— А может в 2020 настал тот самый момент?

— Я окуналась в разных источниках и не раз, и не только в Крещение. Но это каждый раз какой-то особый случай, потому что святой источник — это целебное место, место встречи с тем святым, во имя которого он освящен, я бы даже сказала, что это сродни молитве. И это совсем не гигиенически-оздоровительные процедуры.

— Вы сказали, что ваш муж окунается в прорубь на Крещение. Для чего он это делает?

— Да, муж окунается каждый год и не только в Крещение. Он говорит, что для него это как пост. Одна из форм усмирения плоти ради Господа.

— Как он готовится к данному обряду? Ведь не каждый человек может залезть в ледяную воду.

— Молится и посещает богослужение

— Что нужно обязательно знать новичку перед тем, как окунуться?

— Повторюсь, если речь идет о религиозной практике, человеку нужно быть в церкви, на исповеди, на Причастии, в общении с духовником и Богом. И если его духовный отец благословит на крещенское купание в купели, то он же ему и объяснит все что необходимо знать. Если же речь идет о «моржевании» — это вопрос не ко мне.

— Не хотите ли привлечь к этому делу вашу прекрасную маленькую дочь?

— Я не вижу смысла в том, чтобы окунать детей в прорубь из религиозных соображений. Это какой-то языческий ритуал получается: окуну трижды орущего ребенка и болеть не будет. Давайте не будем превращать благочестивую традицию в закаливание или, еще хуже, в зимнюю забаву, когда люди окунаются пьяными чисто ради экстрима. Взрослый человек сознательно подходит к ледяной купели с молитвой и смирением. А ребенок еще не испытывает такой осознанный религиозный опыт, чтобы идти в ледяную купель ради Христа, подражая Христу.

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