Звездные истории

Дмитрию Харатьяну — 60: «Сейчас у меня время, когда возможностей больше, чем желаний» 

В честь юбилея вспоминаем основные вехи пути главного гардемарина страны.

Дмитрию Харатьяну — 60: «Сейчас у меня время, когда возможностей больше, чем желаний» 
Актер Дмитрий Харатьян. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Звездой стал в день премьеры 

Актер Дмитрий Харатьян, кадр из фильма «Розыгрыш» (1977)
Актер Дмитрий Харатьян, кадр из фильма «Розыгрыш» (1977)

День рождения он празднует 21 января. Начиналось все бурно и стремительно. В 16 лет вихрастый блондин из семьи инженеров вдруг попал на главную роль в подростковой драме «Розыгрыш» (1977) — режиссерском дебюте Владимира Меньшова. Как часто бывает, по воле случая — на пробы позвала знакомая. Он сыграл школьника, новичка в классе Игоря Грушко. Фильм стал социальной бомбой: жестокость старшеклассников, попрание авторитета школы (или власти?), блестящая работа Евгении Ханаевой, слезы и катарсис в финале.

В общем, Дима Харатьян начал с прорыва. «Еще 1 января я был совершенно обычным мальчишкой, — вспоминал он. — И тут наступает 10 января. Я, ни о чем не подозревая, выхожу из дома, а люди как-то странно смотрят на меня, а потом говорят: «Это же тот самый парень из «Розыгрыша»! Успех у картины был ошеломляющий». В СССР не шло по 15 премьер в день, как сейчас, поэтому неудивительно, что десятиклассник Харатьян мгновенно стал кумиром поколения. Аудитория фильма — 30 миллионов человек! 

Армия, Пушкин, гардемарины 

Актер Дмитрий Харатьян. Фото
Актер Дмитрий Харатьян. Фото: Первый канал

В детстве Харатьян мечтал стать космонавтом, милиционером, военным, летчиком, врачом — кем угодно, только не актером. Он гонял в хоккей и футбол, пел в школьном ансамбле и играл на гитаре. Однако после успеха «Розыгрыша» путь был предопределен.

Дмитрий даже вспоминал знамение из детства — на него упал телевизор и чуть не прибил, спасли родители. После школы парень дважды пробовал поступить в Щукинское театральное училище — в перерыве даже успел съездить в геологическую экспедицию в гигантскую азиатскую пустыню Кызылкум, но тщетно.  Щука устояла. Зато Щепка, то есть Щепкинское училище, приняла Диму с радостью. 

Образование — хорошо, но кушать тоже хотелось. Харатьян ковал железо, пока горячо: «Охота на лис» (1980), «Школа» (1981), «Зеленый фургон» (1983) — у артиста выходило по три-четыре картины в год, даже в роли Александра Пушкина начинал сниматься (фильм свернули) у Марлена Хуциева. 

Апофеозом стала мелодрама Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!» (1987), где он сыграл Алешу Корсака, курсанта навигацкой школы с мушкой под носом. А не должен был! В этой роли, навсегда закрепившей ярлык «гардемарин» за актером, начал сниматься Юрий Мороз, однокурсник Харатьяна. Однако Морозу надо было сдавать дипломную работу во ВГИКе, и он отказался.  

Кстати, перед выходом фильма актер успел реально послужить в армии — во Внутренних войсках МВД СССР, причем в Москве, а должен был — в Ракетных на Урале. Как так? Сыграла биография: лейтенант, искавший в роту «поющего салагу», буквально выменял Дмитрия у ракетчиков на два огнетушителя. 

Алкоголизм, ДТП, возвращение 

Сын Иван от актрисы Марины Бойко (она слева) учится на режиссера. Фото
Сын Иван от актрисы Марины Бойко (она слева) учится на режиссера. Фото: Инстаграм

Быстрый взлет, отсутствие пагубных привычек на старте, постоянные съемки — рано или поздно туго сжатая пружина должна была выстрелить. 

Харатьян не задирал нос от всесоюзной славы, да и в плохие для кино 90-е годы не скучал без работы («Мордашка», «Сердца трех», продолжения «Гардемаринов», «На Дерибасовской хорошая погода»), был счастлив в браке с однокурсницей Мариной Буримовой, которая родила ему дочь Сашу. 

Однако после съемок в «Кризисе среднего возраста» (1997) Гарика Сукачева он попал в крутое пике. Может, проблематика фильма повлияла, может, приближение 40-летия. Сам Харатьян винит комплексы и заниженную самооценку. Так или иначе, актер начал сильно выпивать из-за безнадежной депрессии. 

«Мне ничего не помогало, — вспоминал он. — Я тогда еще к врачам не обращался. Хотя зря, надо обращаться к психотерапевтам. Не надо этого стесняться. Я не хотел просыпаться. Понимал, что утро… опять закрывался одеялом и говорил: «Я не хочу, не хочу в эту жизнь». Это полное отрешение от внешнего мира. Я доходил до края несколько раз. Мне просто повезло. Серьезно». 

Дочь актера Саша (справа в кружке) живет в Швеции. Фото
Дочь актера Саша (справа в кружке) живет в Швеции. Фото: Инстаграм

Вернуться помог инстинкт самосохранения. Несколько крупных аварий встряхнули актера. Он чуть не разбился насмерть, управляя машиной в нетрезвом состоянии.

Вопрос «Быть или не быть?» Харатьян, сыгравший Гамлета на втором курсе института, решил положительно: в 42 года бросил курить, пить, начал ходить в спортзал и играть в большой теннис. 

На другой ключевой вопрос, который актеру задают всю жизнь: «В чем секрет вашей молодости? Секретный эликсир или продали душу дьяволу?» — Дмитрий отвечает просто: «Генетика». 

Тяга к кино передалась и сыну актера от нынешней жены Марины Бойко, с которой Харатьян вместе уже 30 лет: 21-летний Иван Харатьян, отучившись в русской школе на Мальте, снялся в паре фильмов, а потом поступил на режиссерское отделение ВГИКа. Дочери Александре от первого брака — 36, она окончила университет с красным дипломом, а потом переехала в Швецию к жениху. 

Сегодня Дмитрий Харатьян — народный артист России, выступает по стране с концертами под гитару, руководитель театральной студии в родном Красногорске и кинопродюсер. 

Так уж вышло, что актер постоянно возвращается к первым ролям. В 2008 году вышел ремейк «Розыгрыша». В начале этого года — продолжение «Зеленого фургона». А скоро готовится к выходу и четвертая часть дружининской саги про царских морпехов — «Гардемарины-1787», где Харатьян исполняет роль состарившегося на 45 лет Алешу Корсака. 

Спустя 32 года Харатьян вернется к образу Алеши Корсака. Новый фильм про гардемаринов должен скоро выйти. Фото
Спустя 32 года Харатьян вернется к образу Алеши Корсака. Новый фильм про гардемаринов должен скоро выйти. Фото: Инстаграм

— К юбилеям отношусь как к серьезному испытанию в жизни, — признается актер. — С другой стороны, возраст для меня ничего не значит, у меня еще все впереди. Сейчас у меня время, когда еще хочешь, а возможностей даже больше, чем желаний. Нет прежних юношеских метаний, жизнь становится качественно наполненной, насыщенной. Не знаю, что будет дальше, но точно знаю, что могу назвать себя счастливым. 

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Дмитрию Харатьяну — 60: «Сейчас у меня время, когда возможностей больше, чем желаний» 
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