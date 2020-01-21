Дмитрию Харатьяну — 60: «Сейчас у меня время, когда возможностей больше, чем желаний» 

Звездой стал в день премьеры

День рождения он празднует 21 января. Начиналось все бурно и стремительно. В 16 лет вихрастый блондин из семьи инженеров вдруг попал на главную роль в подростковой драме «Розыгрыш» (1977) — режиссерском дебюте Владимира Меньшова. Как часто бывает, по воле случая — на пробы позвала знакомая. Он сыграл школьника, новичка в классе Игоря Грушко. Фильм стал социальной бомбой: жестокость старшеклассников, попрание авторитета школы (или власти?), блестящая работа Евгении Ханаевой, слезы и катарсис в финале.

В общем, Дима Харатьян начал с прорыва. «Еще 1 января я был совершенно обычным мальчишкой, — вспоминал он. — И тут наступает 10 января. Я, ни о чем не подозревая, выхожу из дома, а люди как-то странно смотрят на меня, а потом говорят: «Это же тот самый парень из «Розыгрыша»! Успех у картины был ошеломляющий». В СССР не шло по 15 премьер в день, как сейчас, поэтому неудивительно, что десятиклассник Харатьян мгновенно стал кумиром поколения. Аудитория фильма — 30 миллионов человек!

Армия, Пушкин, гардемарины

В детстве Харатьян мечтал стать космонавтом, милиционером, военным, летчиком, врачом — кем угодно, только не актером. Он гонял в хоккей и футбол, пел в школьном ансамбле и играл на гитаре. Однако после успеха «Розыгрыша» путь был предопределен.

Дмитрий даже вспоминал знамение из детства — на него упал телевизор и чуть не прибил, спасли родители. После школы парень дважды пробовал поступить в Щукинское театральное училище — в перерыве даже успел съездить в геологическую экспедицию в гигантскую азиатскую пустыню Кызылкум, но тщетно. Щука устояла. Зато Щепка, то есть Щепкинское училище, приняла Диму с радостью.

Образование — хорошо, но кушать тоже хотелось. Харатьян ковал железо, пока горячо: «Охота на лис» (1980), «Школа» (1981), «Зеленый фургон» (1983) — у артиста выходило по три-четыре картины в год, даже в роли Александра Пушкина начинал сниматься (фильм свернули) у Марлена Хуциева.

Апофеозом стала мелодрама Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!» (1987), где он сыграл Алешу Корсака, курсанта навигацкой школы с мушкой под носом. А не должен был! В этой роли, навсегда закрепившей ярлык «гардемарин» за актером, начал сниматься Юрий Мороз, однокурсник Харатьяна. Однако Морозу надо было сдавать дипломную работу во ВГИКе, и он отказался.

Кстати, перед выходом фильма актер успел реально послужить в армии — во Внутренних войсках МВД СССР, причем в Москве, а должен был — в Ракетных на Урале. Как так? Сыграла биография: лейтенант, искавший в роту «поющего салагу», буквально выменял Дмитрия у ракетчиков на два огнетушителя.

Алкоголизм, ДТП, возвращение

Быстрый взлет, отсутствие пагубных привычек на старте, постоянные съемки — рано или поздно туго сжатая пружина должна была выстрелить.

Харатьян не задирал нос от всесоюзной славы, да и в плохие для кино 90-е годы не скучал без работы («Мордашка», «Сердца трех», продолжения «Гардемаринов», «На Дерибасовской хорошая погода»), был счастлив в браке с однокурсницей Мариной Буримовой, которая родила ему дочь Сашу.

Однако после съемок в «Кризисе среднего возраста» (1997) Гарика Сукачева он попал в крутое пике. Может, проблематика фильма повлияла, может, приближение 40-летия. Сам Харатьян винит комплексы и заниженную самооценку. Так или иначе, актер начал сильно выпивать из-за безнадежной депрессии.

«Мне ничего не помогало, — вспоминал он. — Я тогда еще к врачам не обращался. Хотя зря, надо обращаться к психотерапевтам. Не надо этого стесняться. Я не хотел просыпаться. Понимал, что утро… опять закрывался одеялом и говорил: «Я не хочу, не хочу в эту жизнь». Это полное отрешение от внешнего мира. Я доходил до края несколько раз. Мне просто повезло. Серьезно».

Вернуться помог инстинкт самосохранения. Несколько крупных аварий встряхнули актера. Он чуть не разбился насмерть, управляя машиной в нетрезвом состоянии.

Вопрос «Быть или не быть?» Харатьян, сыгравший Гамлета на втором курсе института, решил положительно: в 42 года бросил курить, пить, начал ходить в спортзал и играть в большой теннис.

На другой ключевой вопрос, который актеру задают всю жизнь: «В чем секрет вашей молодости? Секретный эликсир или продали душу дьяволу?» — Дмитрий отвечает просто: «Генетика».

Тяга к кино передалась и сыну актера от нынешней жены Марины Бойко, с которой Харатьян вместе уже 30 лет: 21-летний Иван Харатьян, отучившись в русской школе на Мальте, снялся в паре фильмов, а потом поступил на режиссерское отделение ВГИКа. Дочери Александре от первого брака — 36, она окончила университет с красным дипломом, а потом переехала в Швецию к жениху.

Сегодня Дмитрий Харатьян — народный артист России, выступает по стране с концертами под гитару, руководитель театральной студии в родном Красногорске и кинопродюсер.

Так уж вышло, что актер постоянно возвращается к первым ролям. В 2008 году вышел ремейк «Розыгрыша». В начале этого года — продолжение «Зеленого фургона». А скоро готовится к выходу и четвертая часть дружининской саги про царских морпехов — «Гардемарины-1787», где Харатьян исполняет роль состарившегося на 45 лет Алешу Корсака.

— К юбилеям отношусь как к серьезному испытанию в жизни, — признается актер. — С другой стороны, возраст для меня ничего не значит, у меня еще все впереди. Сейчас у меня время, когда еще хочешь, а возможностей даже больше, чем желаний. Нет прежних юношеских метаний, жизнь становится качественно наполненной, насыщенной. Не знаю, что будет дальше, но точно знаю, что могу назвать себя счастливым.