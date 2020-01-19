Успенская, Королева, Сябитова и другие звезды рассказали о крещенских традициях

С праздником Крещения Господня связано множество народных примет, традиций, поверий. Интересно, что к этому православному празднику с большим уважением относятся даже люди, которые придерживаются иной веры.

Роза Сябитова: «Россия всегда держалась на вере, это наша сила»

Телеведущая Роза Сябитова исповедует ислам, но у нее много друзей-православных:

«Я мусульманка, но у меня много друзей-православных, которые часто приглашают окунуться в этот день в прорубь. Но это совсем не моя история. На мой взгляд, эта традиция – залезать в прорубь – никак не связана со здоровьем. Польза возможна, если люди постепенно начинают закаляться и только потом лезут в прорубь, уже подготовленными.

Для меня эта традиция – акт веры. Только поддерживаемые верой люди могут окунуться в ледяную воду и не заболеть. Потому что вера им помогает. Традиция и была создана для этих целей. В сложные времена, конечно, надо опираться на веру.

Я не православная, но горжусь своими друзьями, которые отваживаются окунуться в прорубь на Крещение. Когда они меня приглашают, мне трудно даже смотреть на это. Но они, конечно, молодцы, в них сильна вера. И это правильно. А еще это хороший пример для молодежи, но как мама я должна сказать – делайте это аккуратно и постепенно.

Желаю всем людям веры! С праздником, и всего наилучшего! Россия всегда держалась на вере, это наша сила».

Оксана Сташенко: «Обязательно – гадания!»

Актриса Оксана Сташенко очень интересно рассказала о своих крещенских традициях:

«Крещение – это обязательные гадания. А я не могу сказать, что не верю в гадания… Любой артист, как человек с богатым воображением, все равно верит в гадания.

Когда я была еще студенткой, а я училась в легендарном Саратовском театральном училище, которое заканчивали Сергей Барышев, Евгений Миронов, Галина Тюнина, мы собирались и гадали, вызывали духов. Как «правильные» студенты, мы вызывали духов известных артистов, драматургов…

А когда собирались одни девчонки, мы гадали на суженых – на свечах, например. Зажигали свечку над водой и капали воск, какая фигура получится – так и будет выглядеть твой суженый. Иногда получалась фигурка, похожая на собаку или лошадь, но мы и этому находили объяснения.

Мы относились к таким гаданиям с долей иронией – вроде мы, как современные девушки, все понимаем, но в душе мы все в это верили…

«Будем гадать с детьми»

На Крещение к нам в загородный домик приедут друзья с детками. И будем устраивать гадания обязательно, вместе с детишками. Будем сыпать пшеничные зерна на блюдечки с песком, а потом разгадывать рисунки, которые в итоге получатся. Каждая мама знает, что больше всего нужно ее ребенку – кому-то хорошие отметки, кому еще что-то, в общем, своими гаданиями будем мотивировать! И, конечно, каждого ребенка ждет в этот день подарок.

А в прорубь не пойдем окунаться. Во-первых, сейчас проруби нет. А если идти и погружаться в реку с берега, как на реке Иордан, то сейчас как-то грязновато…

А в 2001 и 2002 годах я ездила на Крещение в Дивеево и окуналась там в Дивеевский источник Серафима Саровского».

Наташа Королева: «Храм – это не традиция, а необходимость»

Певица Наташа Королева призналась, что обычно они семьей купаются в проруби, но нынче погода не располагает:

«Каких-то особых традиций нет… Разве что прорубь, но прорубь в этом году отменяется, видите, какая погода. А обычно – ныряем, мы закаленные! В храм – обязательно, это даже не традиция, а необходимость. Есть такие праздники, когда храм – это само собой разумеющееся».

Оксана Федорова: «Всегда хожу на службу»

«Крещение мы всегда празднуем дома, приглашаем гостей, для нашей семьи это большой праздник. Я всегда хожу на службу, когда у духовника есть возможность, — он приезжает к нам домой и читает молебен. И, конечно, обязательно окунаемся в прорубь».

Любовь Успенская: «Не смогла бы окунуться!»

Популярная исполнительница шансона Любовь Успенская, несмотря на иудейские вероисповедание, старается поздравить с Крещением друзей и родственников:

«Дело в том, что я не православная, а иудейка. Уважая чужие традиции, я всех в доме поздравляю, но у меня другие праздники. А прорубь… Даже если бы я была крещенная, наверное, не смогла бы окунуться!».

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Что ж, как утверждают священнослужители, православная церковь вовсе не настаивает на погружении в прорубь на Крещение. Главное – в другом: в искренней вере и желании ощутить на себе волшебство этой неповторимой ночи.