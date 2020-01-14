Песни, разговоры по душам и шпагаты: кого из звезд можно отправить на Луну с японским миллиардером

Хотите полететь на Луну в хорошей компании? Вполне осуществимое желание – если вам больше 20 лет и если вы «всегда позитивны».

Именно такие требования предъявляет к своей предполагаемой спутнице японский миллиардер Юсаку Маэдзава – первый в истории человечества космический турист.

Полет запланирован на 2023 год и должен будет продлиться примерно неделю. Но с кем лететь? С кем разделить такую нереальную радость? Ясно же, с девушкой. И тоже — нереальной.

Осталось ее найти… Ведь к своим 44 годам миллиардер не женат.

К поиску спутницы Юсаку, уставший от одиночества, подошел очень ответственно. Составил список достоинств будущей подруги.

Он готов разделить свое космическое путешествие с незамужней позитивной женщиной старше 20 лет, которая мечтает о мире во всем мире, интересуется космосом и имеет возможность готовиться к полету. К национальности претензий нет. Так почему бы и не представить себе рядом с этим японским мужчиной — русскую девушку?

Журналисты Teleprogramma.pro решили немного подурачиться и подобрали миллиардеру достойную, на наш взгляд, подругу из России.

Наталья Поклонская – «няша», любимица японцев

Депутат Государственной Думы, экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская – вполне подходящая кандидатура. Вспомните: японцы ее полюбили, как родную, сразу после событий марта 2014 года, когда Наталья начала часто появляться в СМИ.

Красивая большеглазая блондинка с нежным голосом получила прозвище «няша», ведь она так похожа на героев японского анимэ! Кроме того, эта молодая женщина за мир во всем мире…

С мужем Поклонская недавно развелась, так что в настоящее время свободна. Прокурор с ангельской внешностью активно занимается спортом, любит рисовать и играет на фортепиано, так что скучно с ней точно не будет!

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Настасья Самбурская – высокая девушка для миниатюрного мужчины

32-летняя красотка Настасья Самбурская тоже может подойти японскому космическому туристу. Правда, как известно, большинство японских мужчин – миниатюрны, а Настасья – девушка немаленькая, при этом признается, что любит, когда ее носят на руках…

С другой стороны, маленькие мужчины часто предпочитают дам покрупнее. Так что – почему бы и нет?

Ольга Бузова – богатая, знаменитая, нескучная

33-летняя Ольга Бузова вроде бы собирается замуж… Но пока не произнесены слова брачной клятвы в загсе, еще не поздно переиграть и отдать предпочтение миллиардеру из Японии.

Что это даст Ольге? Бесплатное эксклюзивное путешествие. Что это даст японцу? Нескучную неделю с Ольгой в замкнутом пространстве. Она, при случае, еще и споет!

И, возможно, дальнейшее слияние капиталов, — известно, что Ольга – успешная бизнес-леди, добивается успеха в любой сфере деятельности.

Светлана Лобода – свободная и длинноногая

37-летняя певица Светлана Лобода наверняка оценит уникальную возможность посетить Луну в компании японского миллиардера. Правда, длинноногая красавица, скорее всего, окажется намного выше своего спутника… Но кого это остановит, если на кону – подобное путешествие?

Лобода часто повторяет, что на романтические отношения у нее не остается времени из-за плотного рабочего графика. Вот и отдохнет заодно…

Алина Загитова – юная и спортивная

Японцы любят фигурное катание, Алина Загитова – настоящий кумир жителей Страны Восходящего Солнца. Правда, Алине только 17, но к моменту старта на Луну ей как раз исполнится 20. К тому же фигуристка планирует покинуть большой спорт – так что освободится время для подготовки к полету.

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Дана Борисова — может почитать главы из своей книги

Красивой блондинке с большими выразительными глазами – 43, но, при наличии множества поклонников, она остается одинокой.

Может быть, Юсаку Маэдзава интересно будет послушать историю Даны Борисовой о том, как она боролась с алкогольной зависимостью? Как известно, ведущая написала книгу на эту тему, которая сейчас готовится к изданию.

Анна Семенович – талантливая, веселая, харизматичная

Еще ни один японец не отказался от красотки с 5-м размером бюста. Вдобавок к этому достоинству 39-летняя Анна Семенович еще и очень веселая девушка, общительная и доброжелательная.

Анастасия Волочкова – шпагат на Луне

И снова – высокая дама для низкорослого миллиардера. В каком-то смысле это символично: вспомните хотя бы Аристотеля Онассиса и Жаклин Кеннеди, которая говорила: «Когда Аристотель становится на свой кошелек, он выше всех мужчин в мире».

43-летняя Анастасия Волочкова последние 10-15 лет не устает удивлять своих поклонников скандальными историями, в которых оказывается замешана.

Ей точно будет о чем рассказать японскому миллиардеру во время полета на Луну! А с Луны Настя привезет очередную серию фоточек в шпагате.

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А кого из российских незамужних знаменитостей вы бы предложили в экипаж первого космического туриста?