Лишить титулов и выгнать из коттеджа: как Елизавета II могла наказать Гарри и Меган, но … сдержалась

Встреча принца с его бабушкой 13 января могла закончиться фактическим изгнанием его из королевской семьи.

«Развод» с британской королевской семьей, о котором в начале 2020 года объявили принц Гарри и его супруга Меган, во многом сыграл им на руку – аккаунт @sussexroyal в Instagram по числу подписчиков почти обогнал страницу Уильяма и Кейт, на них, будто из рога изобилия, посыпались выгодные коммерческие предложения.

К тому же многие их тех, кто считал Меган и Гарри главными растратчиками британской казны, резко их зауважали – мало кто решится так, как они, отказаться от красивой жизни и легких денег.

Они решились. И сделали то, что в народе уже прозвали емким и лаконичным словом «Мегсит» — по аналогии с «брекситом» — выходом Великобритании из Европейского Союза. Но легко ли им это далось, что могут потерять и чем же они теперь планируют заниматься? Об этом читайте в материале портала Teleprogramma.pro.

«Мегситовский» саммит без Меган

Несмотря на бунтарский нрав самого Гарри и его избранницы, в семье вряд ли кто-то ожидал такого поворота событий. Принц Чарльз и его старший сын Уильям были, как сообщалось, вне себя от ярости, а старейшину семьи Виндзоров, 93-летнюю королеву Елизавету II, происходящее весьма огорчило.

И тем не менее, по долгу службы ей нужно было сделать официальное заявление по данному поводу — обозначить, так сказать, свою позицию.

13 января в Сандрингемском дворце она встретилась с сыном и двумя внуками. СМИ ожидали, что на встрече посредством видеосвязи будет виртуально присутствовать и непосредственная виновница торжества — герцогиня Сассексская, на днях улетевшая в Канаду, но во дворце эту идею отвергли сразу же из-за опасений, что переговоры могли бы прослушиваться третьими лицами.

Неизвестно, о чем говорили за закрытыми дверьми Елизавета II и ее родные, но вечером того же дня Букингемский дворец выпустил заявление от имени Ее Величества. В нем говорится, что королева предпочла бы видеть Меган и Гарри исполняющими их прежние обязанности и просит их еще немного подумать над своим решением. Между тем, она уважает их стремление к более независимой жизни.

Королева отметила, что в новой жизни внук и его жена намерены не пользоваться средствами фондов, финансирующих их ранее. Когда Гарри заявил об этом на встрече с семьей, у его отца отлегло от сердца.

По данным Daily Mail, Чарльз опасался, что его сын рассчитывает и дальше получать поддержку в размере 2 млн фунтов из фонда герцогини Корнуолльской. Но Гарри наглости не проявил.

Монетизация монархии

Вместе с Меган и Арчи-Харрисоном они планируют жить, работать и заниматься благотворительностью, курсируя между Великобританией и Северной Америкой.

Скорее всего, это встанет им в копеечку, даже если считать одни только билеты и содержание двух домов. Откуда же они будут брать деньги, если их больше не будут финансировать как членов королевской семьи?

Меган — бывшая актриса, но к этой профессии она вряд ли вернется. Кино и сериалы она решила променять на мультики и уже подписала контракт с компанией Disney на озвучку персонажа нового анимационного фильма.

Правда, их с Гарри семейная копилка от этого ничуть не пополнится, ведь по договоренности с герцогиней гонорар за ее работу Disney должен перевести в фонд «Слоны без границ», выступающий за сохранение дикой природы.

Еще одним источником дохода для их семьи могли бы стать интервью крупнейшим телеканалам мира, готовым хорошо заплатить за признания Меган о том, как в Букингенском дворце ей приходилось сталкиваться с расизмом и прочими нехорошими вещами.

По данным всё тех же СМИ, Сассексские уже общались с представителями ABC, NBC, CBS и знаменитой телеведущей Опрой Уинфри. Меган и Гарри могли бы рассказать много интересного, но, вероятно, на переговорах в Сандрингеме их попросили этого не делать.

Королева также надеется, что внук и его супруга не уронят чести монаршей семьи в бизнес-вопросах. Эксперты полагают, что объявленная «финансовая независимость» дает паре право на заключение сделок в рамках их бренда «Sussex Royal», цена которого, по прогнозам, может достичь 400 миллионов фунтов стерлингов.

С вещами на выход?

В заявлении королевы, выпущенном после встречи с сыном и внуками, ничего не говорится о коттедже Фрогмор-хаус, в который Гарри и его супруга въехали незадолго до рождения Арчи.

Год назад на пару обрушился шквал критики после того, как стало известно о дизайнерском ремонте, который «забабахала» в этом коттедже Меган, пытаясь сделать семейное гнездышко максимально уютным.

Ремонт, как сообщалось, обошелся налогоплательщикам в 2,5 млн фунтов, и сейчас они не понимают, зачем надо было тратить кучу денег и усилий, а в итоге бросить всё ради Канады.

Между тем, Сассексским коттедж не принадлежит – это всё еще имущество Елизаветы II, любезно предоставленное ею в пользование младшему внуку. Британцы, согласно опросам, выступают за выселение Гарри и Меган из Фрогмора, и, возможно, королева так и поступит.

Если этот вопрос будет поднят, паре придется перевезти всё своё имущество в другое место. Не исключено, королевская семья предложит им вариант со старым Ноттингемским коттеджем, где они жили до Фрогмора.

Бунтовщики могли остаться без титулов

Еще летом 2019 года в Интернете появилась петиция с требованием лишить внука Елизаветы II и его жену герцогских титулов. Эту петицию в итоге подписали почти 4000 человек, но лишь сейчас, после ухода Меган и Гарри от их обязанностей, о ней вновь вспомнили.

В документе говорилось:

Свои титулы Гарри и Меган получили после своей свадьбы 19 мая 2018 года. Молодожен стал Его Королевским Высочеством Герцогом Сассексским, а его счастливой избраннице столь выгодный союз принес титул Ее Королевского Высочества Герцогини Сассексской.

Перед встречей в Сандрингеме нельзя было исключить и того, что рассерженная на внука бабушка заберет у внука и, само собой, у Меган все титулы, лишив бренд «Royal Sussex» всякого смысла.

К счастью для пары, бабушка оказалась великодушна. История, впрочем, знала случаи, когда отошедшие от королевской семьи люди теряли титулы. К примеру, невестки Елизаветы II леди Диана и Сара Фергюсон после развода с принцами Чарльзом и Эндрю потеряли право называть себя «Ее Королевским Высочеством».

Хорошим и обнадеживающим примером для Сассексских можно назвать «неработающих» членов королевской семьи — принцесс Беатрису Йоркскую и Евгению Йоркскую (дочери принца Эндрю). Девушки имеют титулы, но при этом не живут за казенный счет, а занимаются любимым делом вне королевского дворца и сами себя обеспечивают.

Одна из них входит в число руководителей компании, разрабатывающей алгоритмы искусственного интеллекта, вторая управляет лондонской художественной галереей Hauser & Wirth. При этом они находятся в хороших отношениях с бабушкой и поддерживают ее на различных официальных мероприятиях.

А как вы оцениваете решение Гарри и Меган «оторваться» от королевской семьи?