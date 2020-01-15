Звездные истории

Это сын, это внук, это пятая жена брата: кто кому приходится в знаменитых актерских династиях России

15 января отмечает свой день рождения Егор Кончаловский, известный режиссер, актер и продюсер. Поздравляем!

Это сын, это внук, это пятая жена брата: кто кому приходится в знаменитых актерских династиях России
Режиссер Никита Михалков. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис. Режиссер Федор Бондарчук. Фото: КП/Веленгурин Владимир

А еще Егор Андреевич – представитель одной из самых ярких российских актерско-режиссерских династий. Кстати, таких династий в нашей стране довольно много. Мы расскажем о самых известных.

Михалковы-Кончаловские – режиссеры и актеры

Актриса Любовь Толкалина (слева), кинорежиссер Егор Кончаловский и их дочь Мария. Фото
Актриса Любовь Толкалина (слева), кинорежиссер Егор Кончаловский и их дочь Мария. Фото: Фролов Михаил

Сергей Михалков был легендарным советским поэтом, написавшим Гимн Советского Союза и множество детских стихов (про Дядю Степу, например). Его дети – мэтры отечественного кино Никита Михалков и Андрей Кончаловский (взял фамилию матери) – не нуждаются в подробном представлении, их знают все.

Режиссер Никита Михалков. Фото
Режиссер Никита Михалков. Фото: КП/Мила Стриж

Егор Кончаловский – внук поэта Сергея Михалкова, сын режиссера Андрея Кончаловского. Он пошел по стопам отца, его основная деятельность – режиссерская, он снял такие фильмы, как «Антикиллер», «Побег», «Консервы», «Сердце мое – Астана», и другие.

Продолжили отцовскую профессию и дети Никиты Михалкова. Его дочери Анна и Надежда – востребованные актрисы, сын Артем выбрал для себя работу сценариста и режиссера.

Бондарчуки – от Сергея Бондарчука до Константина Крюкова

Сергей Бондарчук в фильме «Судьба человека», 1959 г.
Сергей Бондарчук в фильме «Судьба человека», 1959 г.

Старший представитель династии, Сергей Бондарчук, получил «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке, сняв легендарную ленту «Война и мир». Его хорошо знают как талантливого режиссера и разнопланового актера.

Федор Бондарчук и его супруга Паулина Андреева. Фото
Федор Бондарчук и его супруга Паулина Андреева. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Его сын Федор Бондарчук – автор таких нашумевших проектов, как «9 рота», «Обитаемый остров», «Сталинград», «Притяжение», «Вторжение»… Кроме того, он популярный актер, снявшийся в десятках фильмов.

И сын Федора – Сергей Бондарчук-младший – уже известен своими работами в картинах «Оттепель», «Сталинград», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».

Сергей Бондарчук младший и Тата Мамиашвили. Фото
Сергей Бондарчук-младший и Тата Мамиашвили. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Была у Сергея Бондарчука-старшего еще и дочь Елена (Алена), тоже актриса. К сожалению, она скончалась в возрасте 47 лет. Но ее сын – Константин Крюков – стал популярным актером.

Актер Константин Крюков. Фото
Актер Константин Крюков. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

И Елена, и Федор – дети Сергея Бондарчука от третьего брака, с актрисой Ириной Скобцевой. Его сын от первого брака, Алексей, стал математиком, а дочь от второго брака – Наталья Бондарчук – актриса и режиссер.

Янковские – не только Олег 

Олег Янковский, кадр из фильма «Обыкновенное чудо», 1978 г.
Олег Янковский, кадр из фильма «Обыкновенное чудо», 1978 г.

Из всей большой семьи Янковских нам больше других известен Олег Янковский, удивительной красоты и таланта артист.

Однако настоящие любители кино знают, что довольно серьезных успехов как актер добился и его брат Ростислав Янковский. Его сыновья – Игорь и Владимир – тоже пробовались в актерстве, однако спустя некоторое время все же выбрали другие профессии.

Филипп Янковский и Оксана Фандера с сыном Иваном. Фото
Филипп Янковский и Оксана Фандера с сыном Иваном. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

А вот сын Олега Янковского – Филипп – стал известным и успешным актером, снявшись в таких лентах, как «Любовь с акцентом», «Гетеры майора Соколова», «Таинственная страсть» (в роли Яна Тушинского, то есть Евгения Евтушенко), и многих других.

Артистами стали и дети Филиппа – Иван и Елизавета.

Яковлевы – от Юрия до Алены и Марии

Юрий Яковлев. Фото
Юрий Яковлев. Фото: КП/Руковицын Олег

Юрий Яковлев – актер, известный по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кин-дза-дза» и десятках других.

Алена Яковлева. Фото
Алена Яковлева. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Дочь Юрия Яковлева, Алена, — актриса Театра Сатиры, кроме того, она часто снимается в кино. И внучка знаменитого советского актера тоже пошла по дедушкиным стопам – Мария снималась с раннего детства, а сейчас тоже стала актрисой Театра сатиры.

Ефремовы – от Олега до Никиты и Николая 

Олег Ефремов, кадр из фильма «Три тополя на Плющихе», 1968 г.
Олег Ефремов, кадр из фильма «Три тополя на Плющихе», 1968 г.

Основателем этой династии считают легендарного советского актера Олега Ефремова («Три тополя на Плющихе», «Берегись автомобиля», «Гори, гори, моя звезда»).

Михаил Ефремов. Фото
Михаил Ефремов. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Талант отца, судя по всему, передался и сыну – Михаил Ефремов широко известен зрителю, он снялся в таких проектах, как «Когда я стану великаном», «Виват, гардемарины!», «Граница. Таежный роман», и многих других, а также много работает в театре.

Снимаются в кино и сыновья Михаила Олеговича – Никита и Николай.

Стриженовы – Глеб, Олег и Александр с семьей

Олег Стриженов, кадр из фильма «Овод», 1955 г.
Олег Стриженов, кадр из фильма «Овод», 1955 г.

Старшим представителем династии называют Глеба Стриженова, запомнившегося зрителям по роли в фильме «Неуловимые мстители».

За ним идет его брат Олег Стриженов – его наиболее яркими работами считаются роли в фильмах «Сорок первый», «Юность Петра», «Белые ночи».

Стриженов Олег с женой актрисой Пырьевой Лионеллой. Фото
Стриженов Олег с женой, актрисой Пырьевой Лионеллой. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Сын Олега – Александр Стриженов – сыграл в таких проектах, как «Статский советник», «Упасть вверх», кроме того, он востребованный телеведущий. Дочь Олега – Наталья – заявила о себе в проектах «Москва-Кассиопея», «Водитель автобуса». К сожалению, Наталья погибла в возрасте 46 лет.

Александр Стриженов и его дочь Александра. Фото
Александр Стриженов и его дочь Александра. Фото: КП/Фролов Михаил

Александр Стриженов и его жена Екатерина (актриса и ведущая) сумели привить любовь к кино и своей дочери Саше, которая уже успешно снимается.

А какие актерские династии к этому списку сможете добавить вы?

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Это сын, это внук, это пятая жена брата: кто кому приходится в знаменитых актерских династиях России
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