Это сын, это внук, это пятая жена брата: кто кому приходится в знаменитых актерских династиях России

А еще Егор Андреевич – представитель одной из самых ярких российских актерско-режиссерских династий. Кстати, таких династий в нашей стране довольно много. Мы расскажем о самых известных.

Михалковы-Кончаловские – режиссеры и актеры

Сергей Михалков был легендарным советским поэтом, написавшим Гимн Советского Союза и множество детских стихов (про Дядю Степу, например). Его дети – мэтры отечественного кино Никита Михалков и Андрей Кончаловский (взял фамилию матери) – не нуждаются в подробном представлении, их знают все.

Егор Кончаловский – внук поэта Сергея Михалкова, сын режиссера Андрея Кончаловского. Он пошел по стопам отца, его основная деятельность – режиссерская, он снял такие фильмы, как «Антикиллер», «Побег», «Консервы», «Сердце мое – Астана», и другие.

Продолжили отцовскую профессию и дети Никиты Михалкова. Его дочери Анна и Надежда – востребованные актрисы, сын Артем выбрал для себя работу сценариста и режиссера.

Бондарчуки – от Сергея Бондарчука до Константина Крюкова

Старший представитель династии, Сергей Бондарчук, получил «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке, сняв легендарную ленту «Война и мир». Его хорошо знают как талантливого режиссера и разнопланового актера.

Его сын Федор Бондарчук – автор таких нашумевших проектов, как «9 рота», «Обитаемый остров», «Сталинград», «Притяжение», «Вторжение»… Кроме того, он популярный актер, снявшийся в десятках фильмов.

И сын Федора – Сергей Бондарчук-младший – уже известен своими работами в картинах «Оттепель», «Сталинград», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».

Была у Сергея Бондарчука-старшего еще и дочь Елена (Алена), тоже актриса. К сожалению, она скончалась в возрасте 47 лет. Но ее сын – Константин Крюков – стал популярным актером.

И Елена, и Федор – дети Сергея Бондарчука от третьего брака, с актрисой Ириной Скобцевой. Его сын от первого брака, Алексей, стал математиком, а дочь от второго брака – Наталья Бондарчук – актриса и режиссер.

Янковские – не только Олег

Из всей большой семьи Янковских нам больше других известен Олег Янковский, удивительной красоты и таланта артист.

Однако настоящие любители кино знают, что довольно серьезных успехов как актер добился и его брат Ростислав Янковский. Его сыновья – Игорь и Владимир – тоже пробовались в актерстве, однако спустя некоторое время все же выбрали другие профессии.

А вот сын Олега Янковского – Филипп – стал известным и успешным актером, снявшись в таких лентах, как «Любовь с акцентом», «Гетеры майора Соколова», «Таинственная страсть» (в роли Яна Тушинского, то есть Евгения Евтушенко), и многих других.

Артистами стали и дети Филиппа – Иван и Елизавета.

Яковлевы – от Юрия до Алены и Марии

Юрий Яковлев – актер, известный по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кин-дза-дза» и десятках других.

Дочь Юрия Яковлева, Алена, — актриса Театра Сатиры, кроме того, она часто снимается в кино. И внучка знаменитого советского актера тоже пошла по дедушкиным стопам – Мария снималась с раннего детства, а сейчас тоже стала актрисой Театра сатиры.

Ефремовы – от Олега до Никиты и Николая

Основателем этой династии считают легендарного советского актера Олега Ефремова («Три тополя на Плющихе», «Берегись автомобиля», «Гори, гори, моя звезда»).

Талант отца, судя по всему, передался и сыну – Михаил Ефремов широко известен зрителю, он снялся в таких проектах, как «Когда я стану великаном», «Виват, гардемарины!», «Граница. Таежный роман», и многих других, а также много работает в театре.

Снимаются в кино и сыновья Михаила Олеговича – Никита и Николай.

Стриженовы – Глеб, Олег и Александр с семьей

Старшим представителем династии называют Глеба Стриженова, запомнившегося зрителям по роли в фильме «Неуловимые мстители».

За ним идет его брат Олег Стриженов – его наиболее яркими работами считаются роли в фильмах «Сорок первый», «Юность Петра», «Белые ночи».

Сын Олега – Александр Стриженов – сыграл в таких проектах, как «Статский советник», «Упасть вверх», кроме того, он востребованный телеведущий. Дочь Олега – Наталья – заявила о себе в проектах «Москва-Кассиопея», «Водитель автобуса». К сожалению, Наталья погибла в возрасте 46 лет.

Александр Стриженов и его жена Екатерина (актриса и ведущая) сумели привить любовь к кино и своей дочери Саше, которая уже успешно снимается.

А какие актерские династии к этому списку сможете добавить вы?