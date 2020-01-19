Охранники, няни, водители: сколько зарабатывает прислуга звезд в России и за рубежом

Отпуск обслуживающего персонала совпадает с отпуском хозяев у всех, кроме нянь — часто они летят на курорты со своими работодателями, чтобы следить за их детьми. Примерно по такой же схеме живет и обслуга западных звезд, вот только деньги там зарабатывают другие. Сравним?

Водители/телохранители от 100 тыс. руб. — в месяц в России

от $100 (6 тыс. руб.) — в час в Голливуде

У Ольги Бузовой, как и у большинства наших звезд, водитель выполняет функции телохранителя. Но есть и такие артисты, кого охраняют специально обученные люди — например, с Валерией работают профессиональные телохранители.

За границей совмещать функции извозчика и охранника не принято. Если говорить о телохранителях, то их зарплата рассчитывается не по месяцам, как у нас, а по часам. Большинство голливудских красоток выбирают в телохранители тех, кто служил в спецназе. Ну и внешность (может, случайно, а может, и нет) у этих ребят как на подбор — охранники Анджелины Джоли, Леди Гаги и многих других могли бы стать моделями.

Няни 100 — 120 тыс. руб. — в месяц в России

$150 (9 тыс. руб.) — в день в Голливуде

Ксения Бородина следит за тем, как в ее отсутствие няня ведет себя с ее младшей дочерью. Для этого многие звезды используют специальную программу, которая позволяет на экране смартфона наблюдать за тем, что происходит дома. А вот мать пятерых детей Мария Порошина няням своих детей доверяет безоговорочно: они развозят детей в школу, секции и кружки, учат с ними уроки и читают сказки на ночь, пока у мамы идут спектакли. Актриса рассказывала «Телепрограмме»: «Одна няня с нами 10 лет, другая — 12. К сыну пришла тоже проверенная няня — она работала у моей подруги».

В Голливуде нянь также передают «по наследству»: от одной звездной подружки к другой. Правда, цены там выше наших.

Помощники по хозяйству от 90 тыс. руб. — в месяц в России

$90 (5,5 тыс. руб.) — в день в Голливуде

И у нас, и у них помощники чаще всего живут в загородных домах со звездами, и в большинстве случаев это семейные пары. Муж отвечает за все бытовые вопросы: следит за функционированием инженерных систем дома, устраняет все неполадки, таскает тяжести, закупает продукты. Жена следит за чистотой, порядком в гардеробе, на ней стирка, глажка. Если нанимать работника отдельно, выходит дороже (90 — 100 тысяч рублей в месяц), а паре платят 150 тысяч рублей.

Повар, чистильщик бассейна4000 — 7000 руб. — разовый выход в России

$200 (12 тыс. руб.) — разовый выход в Голливуде

Не все домработницы являются мастерицами на все руки — некоторые, например, не готовят хозяевам, поэтому несчастным селебрити приходится заказывать готовую еду или нанимать повара. Ну и конечно, далеко не каждый садовник или шофер готов нырнуть в океан новых для себя обязанностей. Поэтому профессионального чистильщика бассейнов (а какой звездный дом без них?) тоже приходится заказывать отдельно.