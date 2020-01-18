Звездные истории

«Я не боюсь!»: зимние заплывы и поздние романы 77-летней Ангелины Вовк

Купание в проруби, флирт с красивым мужчиной и другие секреты молодости легендарной телеведущей

«Я не боюсь!»: зимние заплывы и поздние романы 77-летней Ангелины Вовк
Народная артистка РФ, заведующая кафедрой сценической речи МГИК Ангелина Вовк. Фото: КП/Веленгурин Владимир

На Крещение, 19 января, плюсовая температура в Москве, по прогнозам синоптиков, сменится крепким минусом: до восьми градусов. Поэтому доктора не рекомендуют окунаться в ледяную прорубь без подготовки.

У телеведущей Ангелины Вовк с подготовкой все в порядке, и она заявляет гордо: «Я холодной воды не боюсь!» 77-летняя Ангелина Михайловна уже 20 лет закаляется, окунается и даже плавает в холодной воде.

Звезда старой закалки

Вовк зовет близкого друга Михаила Куницына Мишелем, а он ее - Линочкой. Фото
Вовк зовет близкого друга Михаила Куницына Мишелем, а он ее — Линочкой. Фото: Личный архив

Все январские каникулы Вовк провела в санатории в Гаграх. Телеведущая — единственная, кто в тот момент купался в море: температура воды в десять градусов для нее комфортная: «Захотела попробовать черноморскую водичку в январе».

Моржом Вовк стала 20 лет назад: начинала с закаливания — обливаний дома в ванной холодной водой, после перешла в открытые водоемы, где плавала в остывающей воде осенью, затем стала посещать бассейны с ледяной купелью, а потом стала окунаться в прорубь на Крещение. После этого Ангелина Михайловна забыла о простудных заболеваниях, которые раньше ее преследовали: «В ночь на 19 января вся вода в источниках становится целебной и приобретает особую силу…»

На тренажере — до ста лет

Ангелина Михайловна уже 20 лет окунается в ледяную прорубь. Фото
Ангелина Михайловна уже 20 лет окунается в ледяную прорубь. Фото: канал «Домашний»

Ангелина Вовк считает, что возраст занятиям спорту и активной жизни не помеха. Достаточно сказать, что на лыжи она встала в 60 лет! «Я хоть и была спортивным ребенком, но на определенном этапе жизни забросила спорт, о чем теперь жалею — вернуться в прошлое нельзя, но открыть новую спортивную страницу можно», — говорит Вовк, которая упражняется на тренажерах и дома, и в реабилитационном центре, где восстановливает опорно-двигательный аппарат.

«Человек может жить до ста лет, — уверяет Ангелина Михайловна. — Мы сами своей невоздержанностью, своей беспорядочностью, своим безобразным обращением с собственным организмом сводим этот нормальный срок до гораздо меньшей цифры! Мне нравится, что я делаю то, чего не делают остальные, поэтому я победитель! Я купаюсь зимой в проруби, я катаюсь на горных лыжах, я танцую и пою!»

Ангелина Михайловна постоянно разъезжает по санаториям, где испытывает на себе самые прогрессивные оздоровительные процедуры. К примеру, в этом году она уже успела принять в санатории жемчужно-кислородные ванны и испробовала на себе один из методов лечения опорно-двигательного аппарата: внутритканевой электростимуляции. Кроме того, Вовк регулярно посещает косметологические клиники. «Я всегда следила за собой!» — так Ангелина объясняет то, что выглядит гораздо моложе своих лет. Телеведущая еще в молодые годы стала клиенткой косметологов, поэтому ее лицо в отличной форме. Она отказалась от пластических операций, но уколы красоты и самые современные омолаживающие аппаратные процедуры делает регулярно.

Близкий друг стоит двух

Полвека назад Ангелину Вовк называли первой красавицей на ТВ. Фото
Полвека назад Ангелину Вовк называли первой красавицей на ТВ. Фото: РИА Новости

Вовк постоянно в работе: много общается с молодежью, следит за модными тенденциями. Ангелина Михайловна — заведующая кафедрой сценической речи в Московском институте культуры, также она занимается организацией фестиваля «Песенка года». Своих детей у Вовк нет, но она проводит много времени с внучками — дочками племянника. Звезда освоила соцсети, научилась сама снимать на свой айфон и монтировать видео для Инстаграма. К тому же она много путешествует. Еще один залог здоровья — оптимизм: «Мыслить нужно позитивно, тогда и жить будет легче».

А еще легче жить, если появляется шанс на романтические отношения. Когда рядом с женщиной интересный мужчина, который к тому же добивается ее расположения, дама просто не может не помолодеть. Как стало известно в конце минувшего года, за Вовк ухаживает радиоведущий и историк музыки Михаил Куницын, который моложе ее на 27 лет. Пара вместе ведет концерты, фестивали и мероприятия, много путешествует, у Михаила и Ангелины общие друзья и интересы. Ангелина Михайловна говорит, что предложение руки и сердца стало для нее неожиданностью, поэтому она взяла паузу, чтобы поразмышлять и дать ответ чуть позже. Поэтому пока на вопрос об отношениях с Куницыным отвечает так: «Я отношусь к нему, как к другу!» Она называет близкого друга Мишелем, он ее — Линочкой… Следим за развитием событием!

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Ангелина ВовкКрещение Господне
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«Я не боюсь!»: зимние заплывы и поздние романы 77-летней Ангелины Вовк
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