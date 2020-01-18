«Я не боюсь!»: зимние заплывы и поздние романы 77-летней Ангелины Вовк

На Крещение, 19 января, плюсовая температура в Москве, по прогнозам синоптиков, сменится крепким минусом: до восьми градусов. Поэтому доктора не рекомендуют окунаться в ледяную прорубь без подготовки.

У телеведущей Ангелины Вовк с подготовкой все в порядке, и она заявляет гордо: «Я холодной воды не боюсь!» 77-летняя Ангелина Михайловна уже 20 лет закаляется, окунается и даже плавает в холодной воде.

Звезда старой закалки

Все январские каникулы Вовк провела в санатории в Гаграх. Телеведущая — единственная, кто в тот момент купался в море: температура воды в десять градусов для нее комфортная: «Захотела попробовать черноморскую водичку в январе».

Моржом Вовк стала 20 лет назад: начинала с закаливания — обливаний дома в ванной холодной водой, после перешла в открытые водоемы, где плавала в остывающей воде осенью, затем стала посещать бассейны с ледяной купелью, а потом стала окунаться в прорубь на Крещение. После этого Ангелина Михайловна забыла о простудных заболеваниях, которые раньше ее преследовали: «В ночь на 19 января вся вода в источниках становится целебной и приобретает особую силу…»

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На тренажере — до ста лет

Ангелина Вовк считает, что возраст занятиям спорту и активной жизни не помеха. Достаточно сказать, что на лыжи она встала в 60 лет! «Я хоть и была спортивным ребенком, но на определенном этапе жизни забросила спорт, о чем теперь жалею — вернуться в прошлое нельзя, но открыть новую спортивную страницу можно», — говорит Вовк, которая упражняется на тренажерах и дома, и в реабилитационном центре, где восстановливает опорно-двигательный аппарат.

«Человек может жить до ста лет, — уверяет Ангелина Михайловна. — Мы сами своей невоздержанностью, своей беспорядочностью, своим безобразным обращением с собственным организмом сводим этот нормальный срок до гораздо меньшей цифры! Мне нравится, что я делаю то, чего не делают остальные, поэтому я победитель! Я купаюсь зимой в проруби, я катаюсь на горных лыжах, я танцую и пою!»

Ангелина Михайловна постоянно разъезжает по санаториям, где испытывает на себе самые прогрессивные оздоровительные процедуры. К примеру, в этом году она уже успела принять в санатории жемчужно-кислородные ванны и испробовала на себе один из методов лечения опорно-двигательного аппарата: внутритканевой электростимуляции. Кроме того, Вовк регулярно посещает косметологические клиники. «Я всегда следила за собой!» — так Ангелина объясняет то, что выглядит гораздо моложе своих лет. Телеведущая еще в молодые годы стала клиенткой косметологов, поэтому ее лицо в отличной форме. Она отказалась от пластических операций, но уколы красоты и самые современные омолаживающие аппаратные процедуры делает регулярно.

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Близкий друг стоит двух

Вовк постоянно в работе: много общается с молодежью, следит за модными тенденциями. Ангелина Михайловна — заведующая кафедрой сценической речи в Московском институте культуры, также она занимается организацией фестиваля «Песенка года». Своих детей у Вовк нет, но она проводит много времени с внучками — дочками племянника. Звезда освоила соцсети, научилась сама снимать на свой айфон и монтировать видео для Инстаграма. К тому же она много путешествует. Еще один залог здоровья — оптимизм: «Мыслить нужно позитивно, тогда и жить будет легче».

А еще легче жить, если появляется шанс на романтические отношения. Когда рядом с женщиной интересный мужчина, который к тому же добивается ее расположения, дама просто не может не помолодеть. Как стало известно в конце минувшего года, за Вовк ухаживает радиоведущий и историк музыки Михаил Куницын, который моложе ее на 27 лет. Пара вместе ведет концерты, фестивали и мероприятия, много путешествует, у Михаила и Ангелины общие друзья и интересы. Ангелина Михайловна говорит, что предложение руки и сердца стало для нее неожиданностью, поэтому она взяла паузу, чтобы поразмышлять и дать ответ чуть позже. Поэтому пока на вопрос об отношениях с Куницыным отвечает так: «Я отношусь к нему, как к другу!» Она называет близкого друга Мишелем, он ее — Линочкой… Следим за развитием событием!