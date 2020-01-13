Звездные истории

Адвокат звезды «Кадетства» Головина: «200 тысяч в месяц на внебрачного ребенка – это неадекват!»

13 января – день рождения актера Александра Головина, которого зритель запомнил и полюбил после выхода фильмов «Кадетство», «Елки» и других.

Адвокат звезды «Кадетства» Головина: «200 тысяч в месяц на внебрачного ребенка – это неадекват!»
Кадр из фильма "Елки"

Чуть больше года назад вокруг имени Александра разразился скандал: стилист Светлана Белогурова, с которой у молодого человека был роман, пришла на программу «Пусть говорят», чтобы потребовать с актера алименты.

По словам девушки, она родила от Александра дочьи теперь нуждается в материальной поддержке. Проведенная экспертиза подтвердила: Головин – отец маленькой Оливии.

По решению суда, актер теперь обязан выплачивать ежемесячные алименты на содержание девочки в размере около 23 тысяч рублей, при том, что Светлана поначалу требовала установить размер алиментов 200 тысяч.

Мы спросили известного адвоката Тимура Маршани: часто ли предприимчивым девушкам удается отсудить у известных личностей большие алименты на детей, рожденных вне брака?

Тимур Маршани: «23 тысячи – вполне нормальная сумма»

Адвокат пояснил, что на размер алиментов влияет вовсе не «звездный» статус отца, а то, сколько он в реальности зарабатывает:

«Вообще алименты отсуживаются в размере одной четвертой доходов на одного ребенка и одной трети – на двоих детей. Если фиксированная сумма, то она устанавливается в размере, необходимом для сохранения уровня жизни ребенка, который он имел прежде. Речь идет, к примеру, о продуктах питания, репетиторах, лечении, приобретении лекарств…

Словом, уровень жизни ребенка не должен стать после развода родителей ниже, чем был прежде, — это в случае, если ребенок был рожден в браке.

Но, как правило, доходы у подавляющего большинства родителей бывают скрытыми. И в этом случае определить нужную сумму бывает очень и очень сложно. Поэтому сумма рассчитывается исходя из имущественного положения отца и соблюдения интересов ребенка».

Маршани подтвердил: пока ребенок еще достаточно маленький, деньги с отца должны взыскиваться не только на его содержание, но и на содержание матери, если мать занята уходом за ребенком до 3 лет.

Кроме того, адвокат уверенно сказал, что 22-23 тысячи рублей в случае с Александром Головиным – абсолютно нормальная сумма:

«Обычно взыскивается 11-15 тысяч, так что 23 тысячи – довольно хороший результат. Абсолютно никого не волнует степень известности отца ребенка. Учитываются интересы ребенка и уровень доходов отца».

Владислав Подшибякин: «200 тысяч – это неадекват полный!»

Мы спросили адвоката, защищавшего Александра в суде, о том, почему Светлана озвучила сумму алиментов именно в 200 тысяч рублей.

«Изначально мы предлагали заключить мировое соглашение и были готовы платить 25 тысяч рублей, — ответил Владислав Подшибякин. — Светлана отказалась – она хотела 200 тысяч в месяц. Но ни она сама, ни ее представители не смогли ни мотивировать, ни подтвердить тот факт, что ребенку требуется именно 200 тысяч в месяц.

Поэтому суд вынес достаточно справедливое решение – выплачивать алименты в размере двух МРОТ, то есть в сумме около 23 тысяч рублей».

Кроме того, по словам Владислава Подшибякина, актер не отказывается поддерживать свою дочь дополнительно в случае такой необходимости:

«Но, согласитесь, 200 тысяч в месяц – это неадекват полный! – добавил адвокат. — В настоящее время решение суда вступило в законную силу. В принципе, Светлана может в дальнейшем обратиться в суд и потребовать изменения размера алиментов. Но, опять-таки, она должна будет мотивировать эти требования».

Справка:

Тимур Маршани закончил Московскую Юридическую Академию им. О.Е. Кутафина, выпускник ГТУ МАДИ, специалист в области международного публичного/частного права, лауреат конкурса по международному гуманитарному праву им. Мартенса. Живет в Москве.

Мы поздравляем Александра Головина с днем рождения и желаем, чтобы неприятная история с алиментами со временем забылась, а осознание того, что у него есть дочь, приносило только радость!

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Тэги:

адвокатАлександр ГоловинАлименты звездСветлана БелогуроваТимур Маршани
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Адвокат звезды «Кадетства» Головина: «200 тысяч в месяц на внебрачного ребенка – это неадекват!»
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