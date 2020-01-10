Гарри «припрятал» деньги, Чарльз думает, а Елизавета разруливает: западная пресса о Гарри и Маркл

Голливудские продюсеры уже, наверняка, задумались над постановкой истории «бегства принца из собственного королевства».

Ну, а пока режиссурой и продюсированием занимаются сами Гарри и Меган – герцоги Сасексские. Они даже создали новый веб-сайт, чтобы общественность могла получать информацию «из первых рук». Проще говоря, пытаются сами заработать на собственном сериале.

И это понятно – любая мыльная опера, тем более про королей и принцев, состоит не только из романтики и интриг, но и завязана на больших деньгах, предполагая платья и драгоценности. Уйдя из золотой клетки, герои должны построить для себя точно такую же. И желательно еще и украшенную бриллиантами. Так что поведение герцога и его голливудской супруги объяснимы.

Рассердил бабушку и отца

Принц Гарри предупредил своего отца принца Чарльза о планах покинуть королевскую семью. За десять минут до публикации своего обращения в «Инстаграм». То есть предупредил формально, не дав Чарльзу времени на то, чтобы осознать происходящее. И, похоже, начинает расплачиваться за такую непочтительность.

Лояльные королеве СМИ уже написали о том, что Меган с первого дня брака планировала вернуться в Канаду. Кроме того, Гарри и Меган обвинили в попытках «отодвинуть» Елизавету на второй план, привлечь к себе максимальное внимание, чтобы решить вопрос без нее. Но королева решила по другому, пишет Telegraph.

И тут же из Букингемского дворца, источник, близкий к королеве, сообщил, что герцог и герцониня Сасексские «ошибаются, если они думают, что уже приняли окончательное решение».

Бонусом ко всем этим предупреждениям стало заявление правительства Великобритании, которое выразило озабоченность по поводу желания Гарри и Меган продолжать пользоваться охраной Скотланд-Ярда. Логика кабинета министров простая – хотите выйти из королевской семьи, оплачивайте свою охрану сами.

Но денег у пары на полноценную охрану явно не хватит. Гарри и Меган получают 5% от всего финансирования королевской семьи. При этом 95% доходов Гарри – это деньги, которые ему дает отец – с налогов герцогства Корнуолл.

Своих же денег у семейства совсем немного: общее состояние Гарри и Меган оценивается всего в 18 миллионов фунтов. Для сравнения, охрана королевской семьи обходится бюджету страны более чем в 100 миллионов фунтов стерлингов в год.

Принц Чарльз думает, что делать дальше

Но по сведениям газеты The Times, принц Чарльз уже дал понять, что он не будет выдавать деньги сыну на жизнь, если тот откажется от роли старшего члена королевской семьи. А в прессе начали говорить о том, что Гарри «припрятал» часть денег из своего содержания на будущую жизнь.

Гарри явно хочет пойти на мировую, и, при этом, заявляет, что его поступок связан с желанием «сбросить» ограничения, наложенные высоким социальным положением. Попытки переговорить с бабушкой оказались безуспешными.

Елизавета согласна встречаться с внуком только после достижения договоренностей с Чарльзом. Но договориться с папой-Чарльзом непросто. Сначала он потребовал от сына предоставить продуманный план действий. А после того, как получил его, то взял паузу – сказал, что для обдумывания нужно время. И Гарри согласился ждать. А что ему еще остается?

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Гарри обиделся, Гарри начал действовать

В королевской семье Гарри оказался на вторых ролях. Особенно после того, как его супруга уже в первые месяцы замужества умудрилась полностью испортить отношение с королевой Елизаветой и женой наследного принца Уильяма – Кейт Мидлтон.

Именно поэтому в ответ на заявление Гарри и Меган, «из дворца» пришло заявление о «сложных» вопросах и переговорах, которые пока еще находятся на ранней стадии.

Гарри решил стать боссом, проигнорировал бюрократические ограничения королевско-корпоративной жизни и отказался от прежней роли. Он пытается освободиться, и потому решил перебраться в Канаду. К жене. Подальше от проблемных и деспотичных родственников.

А «последней каплей», судя по информации британских СМИ, стало семейное рождественское фото, на котором четыре поколения Виндзоров (королева, Чарльз, Уильям, Джордж) позируют без Гарри.

Но его не хотят отпускать из дворца. Особенно после слухов о планах создать новую династию. Это сильно ударит по имиджу Елизаветы и всей семьи. У британского монархического семейства за последние столетия появилось такое количество кузенов и кузин, оставленных «за бортом», что, наверняка, среди них появится немало желающих создать собственный королевский род.

Именно поэтому первая реакция Букингемского дворца была похожа на ужас, который испытывают родители, когда узнают, что сын – студент престижного вуза, решил бросить учебу, и создать рок-группу. Особенно болезненно были восприняты слова о «финансовой независимости», и нежелании тратить деньги налогоплательщиков.

The Guardian пишет, что королева Елизавета хорошо помнит скандал, который спровоцировала профессиональная деятельность графини Уэссекской, которая вышла замуж за принца Эдварда, и ушла из своей пиар-фирмы. А вскоре журналист, изображая из себя потенциального клиента, записал ее сплетни о принце Чарльзе и Тони Блэре. Повторения этой истории, но теперь уже с участием ненавидимой невестки Меган Маркл, королева явно не хочет.

Кроме опасности разглашения секретов, королевскую семью беспокоит желание Гарри и Меган стать «послами доброй воли». Это означает, что пара создаст свой собственный благотворительный фонд.

Опыт многих представителей дворянских родов Европы показывает, что такие фонды надо создавать из собственных денег просто потому, что «чужие» деньги, чаще всего, поступают от бизнесменов с темным прошлым или людей, замешанных в финансовых махинациях. А ведь собственных денег у Сассексов нет…

Бунтарь или подкаблучник?

Фигуры Гарри и Меган были удалены из королевской экспозиции в музее мадам Тюссо в Лондоне. Стив Дэвис, генеральный директор музея, сказал, что теперь они будут стоять отдельно.

По сути, непослушного внука королева-бабушка приравняла к многочисленным дальним родственникам – Глостерам, Кентам, Уэссексам, Йоркам и Сноудонам. Он стал просто одним из 86 потомков королевы Виктории.

Газета Independent предполагает, что, в отличие от многочисленных родственников, принц Гарри может в этой ситуации создать новую бизнес-модель, в которой он с женой и их дети станут полукоролевской семьей – героями светской хроники и, одновременно, частью властной элиты.

Такой расклад сделает принца финансово независимым, а его жену – уважаемой в высшем свете дамой, добавляет The Guardian».

Но получится это у Гарри и Меган Маркл или нет – зависит только от королевы. Сейчас Елизавета активно разруливает ситуацию, ведет переговоры с правительством Канады, где на попечении подружки Меган Маркл, местной художницы и дизайнера Джессики Малруни, находится сын принца Гарри – семимесячный Арчи.

В самой Британии на помощь королевской семье мобилизованы все влиятельные политические кланы. И если принц преодолеет такое мощное сопротивление, то его победу можно будет приравнять к настоящей революции.

Хотя похожие истории из прошлого показывают, что, скорее всего, речь идет не об искреннем желании «сделать себя», а о потакании капризам супруги.