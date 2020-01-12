Личная жизнь «неземной женщины» Ренаты Литвиновой: два мужа и одна подруга

Она и правда удивительная. В ней сочетаются детская доверчивость, какая-то незащищенная наивность – и невероятная женская мудрость. Может быть, тому виной жизненный опыт, отношения с разными людьми, встречавшимися на ее пути?

Хотела занять денег на пистолет, чтобы убить изменившего мужа

Первая любовь настигла ее в институте, на сценарном факультете ВГИКа. Избранника звали Александром Антиповым, он был молодым питерским режиссером. Ренату однокурсники звали «гейшей» — она сильно выбеливала лицо, приклеивала ресницы и отличалась холодным, высокомерным поведением: такую маску придумала себе ранимая девочка.

Антипову удалось произвести на нее впечатление. Уже через пару месяцев она настолько сильно влюбилась, что согласилась выйти замуж. Однако семья существовала недолго.

Узнав об интрижке, которую муж завел на стороне, Рената была шокирована и убита. Она даже пыталась занять у подружек деньги – планировала купить пистолет и застрелить изменника. Но потом все-таки ограничилась разводом.

больше по теме Рената Литвинова продемонстрировала драгоценные подарки от поклонников Актриса призналась, что терпеть не может жадность.

Актриса и бизнесмен

Это было странно и необъяснимо – утонченная, неземная, богемная Рената Литвинова собралась замуж за насквозь приземленного бизнесмена Леонида Добровского. Что могло связывать двух настолько разных, непохожих людей? Загадка.

Тем не менее, брак был заключен. Рената родила дочь Ульяну. А спустя несколько лет они расстались. Говорили, что основной причиной развода стала дружба Ренаты с певицей Земфирой Рамазановой, — ходили слухи об их нетрадиционной связи, и Добровский не стал испытывать судьбу, предпочтя разрыв со странной женщиной.

По словам самой Ренаты, муж был настолько зол на нее, что гонялся с ножом. Вокруг их развода было множество сплетен и шума, однако через короткое время актриса сумела восстановить хорошие отношения с бывшим мужем. Во всяком случае, он принимает участие в воспитании их общей дочери, и никаких скандалов больше не последовало.

больше по теме Рената Литвинова оценила новый фильм Мартина Скорсезе Актриса осталась в восторге от картины и с радостью поделилась мнением со своими подписчиками.

Земфира – дружба или?..

Больше Литвинова замуж не вышла, хотя в 2012 году ей удалось создать интригу: на одном из мероприятий актриса и режиссер заявила, что мечтает надеть подвенечное платье и что, вероятно, скоро эта мечта осуществится. Однако никакого продолжения не последовало.

С 2006 года не утихают разговоры о том, что Ренату Литвинову и скандально известную певицу Земфиру связывают нежные отношения. В прессе появлялась даже информация о том, что они якобы поженились в Швеции, где разрешены однополые браки.

больше по теме Литвинова в элегантном комбинезоне пришла на показ итальянского дизайнера Актриса заявила, что атмосфера мероприятия унесла ее назад в молодость.

Впрочем, Рената Муратовна всегда отрицает подобные слухи и даже однажды пригрозила, что подаст в суд на издания, публикующие непроверенные факты. На все вопросы о Земфире она отвечает всегда одинаково – называет ее подругой и соратницей.

Вообще же Рената Муратовна почти никогда не рассказывает о своей личной жизни, предпочитая высказываться иначе, — с помощью своих фильмов, сценариев и ролей. Она продолжает оставаться загадочной и недоступной. Но ведь такими и должны быть настоящие звезды.

Мы поздравляем Ренату Литвинову с днем рождения и желаем абсолютной гармонии в ее жизни. Пусть богатый внутренний мир талантливой актрисы, сценариста и режиссера проявляется в новых фильмах, радуя ее поклонников!