Как роль в фильме «Женская собственность» стала для Хабенского пророческой

Его знают и любят за множество ярких ролей, которые он исполнил в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Адмиралъ», «Ирония судьбы. Продолжение», «Статский советник» и других.

Не меньший интерес всегда вызывала личная жизнь артиста. Хабенский не любит разговаривать на эту тему с журналистами, но кое-что все-таки известно. Например, те, кто его знает, уверены: в его жизни была только одна настоящая любовь.

Актер и журналистка

Со своей будущей женой, Анастасией Смирновой, Хабенский познакомился в Питере в 1999 году. Тогда он еще не был знаменитостью, а Настя работала журналисткой. Спустя два года после знакомства молодые люди поженились, а в 2007 году Анастасия родила сына Ивана.

К тому времени врачи диагностировали у Насти опухоль головного мозга. Узнав о страшном диагнозе, она отказалась от лечения, опасаясь навредить еще не родившемуся ребенку.

Операцию и курс химиотерапии провели только после того, как на свет появился Ваня. Прямо в больничной палате Константин и Анастасия обвенчались.

Хабенский всеми силами старался спасти любимую, работал буквально на износ, чтобы хватило денег на лучшую клинику в Лос-Анджелесе. Однако даже самые современные методы лечения не помогли, и 1 декабря 2008 года Насти не стало.

Благотворительный фонд

Смерть жены стала для Константина страшным ударом. Вскоре он основал благотворительный фонд для помощи онкобольным детям, — в память о Насте. За прошедшие годы благодаря фонду Хабенского были спасены сотни детей, оказавшихся на волосок от смерти.

Актер активно способствует развитию фонда – часто посещает детей в больницах, дает множество благотворительных детских спектаклей в разных городах…

Вокруг успешного и привлекательного Хабенского то и дело возникали слухи – рассказывали, что он заводит романы то с одной, то с другой женщиной. Впрочем, сам Константин никогда не комментировал подобные разговоры.

Новая семья

И лишь в 2013 году стало известно о том, что Константин женился во второй раз. Его избранницей стала Ольга Литвинова – актриса, давняя знакомая, коллега по МХТ им. Чехова.

Близкие друзья рассказывали в интервью, что в семье Хабенского царит полное взаимопонимание, будто он и Ольга – одно целое. Однако в свое время актер долго тянул с предложением руки и сердца – все-таки боль от утраты любимой жены до сих пор жива в нем.

Сегодня в семье подрастают две дочери, младшей из которых нет еще и года. Сын же от первого брака, Иван, живет в Барселоне вместе с бабушкой – мамой умершей Анастасии. Мальчик часто прилетает в Москву к отцу, известно, что Ваня хорошо рисует и играет на гитаре, а также увлекается фехтованием.

Мистика: повторил судьбу своего героя

В какой-то мере Константин повторил судьбу своего персонажа из фильма «Женская собственность». Его герой – студент – влюбился в свою преподавательницу, одинокую женщину, которая вскоре умерла от неизлечимой болезни.

После ее смерти он долго не мог найти такую женщину, которая была бы на нее похожа, а потом понял: то, что он когда-то считал простой студенческой влюбленностью, и было главной историей любви в его жизни.

Мы поздравляем Константина Юрьевича с днем рождения и желаем семейного счастья, радости от общения с близкими и, конечно же, много новых интересных проектов!