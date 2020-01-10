Историк: «Отречение Меган и Гарри может быть выгодно Елизавете II»

Первые дни нового 2020 года для жителей Великобритании обернулись не только радостью по случаю выхода нового сезона сериала «Шерлок», но и большим удивлением из-за решения герцога и герцогини Сассексских, по сути, отделиться от королевской семьи и начать жить обычной жизнью.
Напомним, 8 января на своей официально странице в Instagram принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили о том, что складывают с себя полномочия старших членов королевской семьи, отказываются от финансирования и теперь будут сами обеспечивать себя, курсируя между Великобританией и Северной Америкой.
Они планируют заниматься собственным благотворительным проектом, но при этом обещают во всем поддерживать Ее Королевское Величество Елизавету II, принца Чарльза и старшего брата Гарри – герцога Кембриджского Уильяма.
Зная о том, насколько «нестандартной» является эта пара, многие, возможно, не удивились и более того – порадовались за них. Почему? Своей точкой зрения по этому поводу с порталом Teleprogramma.pro поделились те, кто за жизнью британской семьи наблюдает давно, в силу своей профессии.
Принцесса огорошена
По мнению российского писателя‚ автора множества романов на исторические темы Натальи Павлищевой, Меган оказывала и продолжает оказывать большое влияние на принца Гарри. Она примерила на себя роль члена королевской семьи, но затем поняла, что не справляется, и решила вернуться в свой привычный мир, забрав с собой любимого мужа.
«У нас есть известная поговорка про поездку в Тулу со своим самоваром. Меган попыталась привнести свои американские взгляды, свой тип поведения, свое понимание жизни в общество, которое толком не знала. Как бы она изначально ни старалась познакомиться с бытом британской королевской семьи, наверняка она не представляла, насколько это всё сложно.
Я думаю, здесь произошло следующее. Сама Меган переоценила свои силы. Она посчитала, что сможет играть роль принцессы, но в конце концов оказалось, что эта роль ей не совсем подходит и не нравится. Эту роль можно играть на публику какое-то время, но делать это ее каждый день, если это не твоя сущность и не внутренняя потребность, как у Кейт Миддлтон — очень тяжело.
В конце концов, я думаю, она себя поставила перед выбором: либо продолжать играть эту роль, либо освободить себя и заодно Гарри», — сказала Наталья Павловна в интервью нашему порталу.
Она полагает, что Гарри поддержал свою жену и отдалился от семьи не только из-за их великой любви — на самом деле он тоже никогда не хотел играть роль принца и с его стороны это был отказ от навязанной ему рождением роли.
Младший внук королевы всегда был бунтарем. Он участвовал в разгульных вечеринках, переодевался ради смеха в нацистскую униформу, фотографировался голышом и делал другие странные вещи, за которые его могли отчитывать отец и бабушка. И женитьбу на Меган Маркл, разведенной американской актрисе, тоже можно было добавить к этому списку.
Впрочем, этот брак мог принести семье и пользу. Дело в том, что мама Меган — афроамериканка, а значит симпатии темнокожего населения Британии, Европы, да и всего мира девушке были обеспечены. Королевская семья с трудом, но приняла ее. Вот только сама она принять себя как часть этой семьи в итоге так и не смогла.
Ушли «на вольные хлеба»
Отгородившись от своих родственников, Меган и Гарри могут сделать свою жизнь более удобной, избавиться от контроля и связанного с этим стресса. Ранее они жили на деньги, причитающиеся им по статусу, и вынуждены были эти деньги «отрабатывать». Паре это давалось нелегко.
«Принимать финансирование семьи — значит соглашаться соблюдать все правила поведения: говорить то и не говорить это, улыбаться здесь и не улыбаться там, ездить в определенные поездки и встречаться с определенными людьми.
Им и сейчас будет непросто – желая зарабатывать самостоятельно, они будут вынуждены принимать на себя массу других обязанностей, даже в отношении благотворительности. Но это будут обязанности, выбранные ими, а не кем-то другим. Они смогут сами делать выбор и заниматься только тем, что им нравится. Им больше не нужно во всем следовать королевскому протоколу и придерживаться графика».
Чем же смогут заниматься герцог и герцогиня в своей новой жизни? Сплетники в Интернете уже предполагают, что помимо уже упомянутых благотворительных проектов Меган могла бы вернуться в кино.
До переезда на туманный Альбион она сыграла почти три десятка ролей в фильмах и сериалах. Большинство из них – маленькие и ничем не примечательные, но есть в ее списке и кое-что достойное, вроде роли Рэйчел Зэйн в «Форс-мажорах».
«Меган нельзя назвать выдающейся актрисой, это актриса среднего плана, вряд ли она когда-то рассчитывала на то, что сможет достичь уровня суперзвезд Голливуда. И сейчас нет никакого смысла возвращаться в эту профессию для того, чтобы быть середнячком с герцогским титулом. Думаю, она найдет для себя в чем-то другом, ведь есть множество других сфер, в которых она могла бы действительно блистать, даже вне королевской семьи», — считает Павлищева.
Уход скандальной пары как спасение для монархии?
Если верить британским СМИ, то Елизавета II глубоко опечалена происходящим, а принц Чарльз и его старший сын Уильям просто в ярости от того, какую «свинью» подкинули им родственнички.
А как тут не злиться и не печалиться, если традиции нарушены, а в сторону Букингемского дворца бросают всё больше косых взглядов — мол, а не пора ли вам всем последовать хорошему примеру бывшей актрисы и ее мужа?
Историк, писатель, ведущий эксперт по вопросам британской монархии в России Арина Полякова полагает, что в реальности дела могут обстоять иначе и на самом деле герцог и герцогиня Сассексские не уходили — их попросили это сделать, ради всё той же семьи.
«С точки зрения британской монархии, будет даже лучше, если они уедут, поскольку как члены королевской семьи, они привлекают к себе слишком много негатива. Меган критикуют, Гарри тоже, их сопоставляют с Уильямом и Кейт. Это противостояние очень неприятное и оно отражается на всей семье.
С точки зрения имиджа самой британской монархии, это очень хороший выход из положения. Возможно, так поступить — не решение Меган и Гарри, это решение придворных советников или даже самой Елизаветы II. Она могла понять, что королевская семья больше не справляется с последствиями поведения этой пары. Поэтому на самом деле это очень хорошо».
Гарри последовал примеру Эдуарда VIII
Полякова также напомнила нам о том, что история и ранее знала случаи, когда члены британской королевской семьи отказывались от своих прав ради любви.
«Король Эдуард VIII, к примеру, даже был вынужден отречься от престола в 1936 году, чтобы жениться на женщине, которую он любил – на американке со скандальным прошлым Уоллис Симпсон. Но это происходило в первой половине XIX века и правила тогда были иными. Сейчас идет прогресс, меняются взгляды, и от монархии требуют того же, чего и от всего мира».
По словам историка, новый ветер перемен в эту семью принесла мама Гарри и Уильяма — принцесса Диана, погибшая в 1997 году в результате ДТП.
«Диана была новатором, иногда это вынуждало даже королеву Елизавету II последовать ее примеру. Например, Диана склонялась над кроватью смертельно больного человека, могла взять его руки в свои и как-то посочувствовать. До нее это было неприемлемо – представители королевской семьи всегда были очень далеки от политики и от народа, хотя они и представляли этот народ, но не были его частью. Диана же, грубо говоря, опустила британскую монархию до уровня простого народа, она дала монархии человеческое лицо. Она рушила устои, следовала велению сердца и меняла образ монархии».
Примеру матери начал следовать и Гарри — младший из сыновей, который мог позволить себе быть «раздолбаем».
«На нем не лежало той ответственности, какая лежит на его брате Уильяме, ведь в линии наследования он находится очень далеко. Он младший ребенок в семье, младший внук королевы. Как часто бывает, младшим детям многое сходит с рук», — отметила Полякова.
Удивительные и смешные
Заявление герцога и герцогини Сассексских уже стало поводом для многочисленных шуток и мемов. Их бегство от королевских обязанностей, к примеру, сравнивают со скандально известным «брекситом» — выходом Великобритании из Европейского союза.
Парочку также называют «Suss-Exes» — экс-Сассексскими. Любители шуток не обошли вниманием и сына Меган и Гарри — полугодовалого Арчи Харрисона. «Не волнуйтесь, Арчи остается», — говорится в шутливых картинках с заявлением, стилизованным под Instagram-аккаунт @sussexroyal.
Королеве же люди советуют не терять зря времени и сдавать в аренду комнаты в стремительно пустеющем дворце. В рамках этого бизнес-проекта Елизавета II может запустить новый сервис Heirbnb — по аналогии с Airbnb, но со словом heir (англ. «престолонаследник»).
А как вам кажется, правильно ли поступили Меган и Гарри, решив оставить свои места в уютном гнезде монаршего семейства?
СПРАВКА
Наталья Павлищева — российский прозаик, автор исторической любовной прозы, произведений в жанре альтернативная история. Из-под ее пера вышли такие книги как «Мария Стюарт. Королева, несущая гибель», «Елизавета. Завидная невеста», «Екатерина Медичи. Любовница собственного мужа» и др.
Арина Полякова — кандидат исторических наук МГИМО (У) МИД России, ведущий эксперт по вопросам британской монархии в России, писатель, телевизионный эксперт, психолог. Автор скандальной биографии британского короля Эдуарда VIII и единственной полной биографии о монархе на русском языке.