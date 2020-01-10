Историк: «Отречение Меган и Гарри может быть выгодно Елизавете II»

После отказа от исполнения королевских обязанностей жизнь герцога и герцогини Сассексских может измениться. Но сами ли они приняли это решение?

Первые дни нового 2020 года для жителей Великобритании обернулись не только радостью по случаю выхода нового сезона сериала «Шерлок», но и большим удивлением из-за решения герцога и герцогини Сассексских, по сути, отделиться от королевской семьи и начать жить обычной жизнью.

Напомним, 8 января на своей официально странице в Instagram принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили о том, что складывают с себя полномочия старших членов королевской семьи, отказываются от финансирования и теперь будут сами обеспечивать себя, курсируя между Великобританией и Северной Америкой.

Они планируют заниматься собственным благотворительным проектом, но при этом обещают во всем поддерживать Ее Королевское Величество Елизавету II, принца Чарльза и старшего брата Гарри – герцога Кембриджского Уильяма.

Зная о том, насколько «нестандартной» является эта пара, многие, возможно, не удивились и более того – порадовались за них. Почему? Своей точкой зрения по этому поводу с порталом Teleprogramma.pro поделились те, кто за жизнью британской семьи наблюдает давно, в силу своей профессии.

Принцесса огорошена

По мнению российского писателя‚ автора множества романов на исторические темы Натальи Павлищевой, Меган оказывала и продолжает оказывать большое влияние на принца Гарри. Она примерила на себя роль члена королевской семьи, но затем поняла, что не справляется, и решила вернуться в свой привычный мир, забрав с собой любимого мужа.

«У нас есть известная поговорка про поездку в Тулу со своим самоваром. Меган попыталась привнести свои американские взгляды, свой тип поведения, свое понимание жизни в общество, которое толком не знала. Как бы она изначально ни старалась познакомиться с бытом британской королевской семьи, наверняка она не представляла, насколько это всё сложно. Я думаю, здесь произошло следующее. Сама Меган переоценила свои силы. Она посчитала, что сможет играть роль принцессы, но в конце концов оказалось, что эта роль ей не совсем подходит и не нравится. Эту роль можно играть на публику какое-то время, но делать это ее каждый день, если это не твоя сущность и не внутренняя потребность, как у Кейт Миддлтон — очень тяжело. В конце концов, я думаю, она себя поставила перед выбором: либо продолжать играть эту роль, либо освободить себя и заодно Гарри», — сказала Наталья Павловна в интервью нашему порталу.

Она полагает, что Гарри поддержал свою жену и отдалился от семьи не только из-за их великой любви — на самом деле он тоже никогда не хотел играть роль принца и с его стороны это был отказ от навязанной ему рождением роли.

Младший внук королевы всегда был бунтарем. Он участвовал в разгульных вечеринках, переодевался ради смеха в нацистскую униформу, фотографировался голышом и делал другие странные вещи, за которые его могли отчитывать отец и бабушка. И женитьбу на Меган Маркл, разведенной американской актрисе, тоже можно было добавить к этому списку.

больше по теме Почему рождение принца Гарри стало для его отца Чарльза большим разочарованием Принцесса Диана знала, что так будет, а потому до самых родов не сообщала мужу пол ребенка

Впрочем, этот брак мог принести семье и пользу. Дело в том, что мама Меган — афроамериканка, а значит симпатии темнокожего населения Британии, Европы, да и всего мира девушке были обеспечены. Королевская семья с трудом, но приняла ее. Вот только сама она принять себя как часть этой семьи в итоге так и не смогла.

Ушли «на вольные хлеба»

Отгородившись от своих родственников, Меган и Гарри могут сделать свою жизнь более удобной, избавиться от контроля и связанного с этим стресса. Ранее они жили на деньги, причитающиеся им по статусу, и вынуждены были эти деньги «отрабатывать». Паре это давалось нелегко.

«Принимать финансирование семьи — значит соглашаться соблюдать все правила поведения: говорить то и не говорить это, улыбаться здесь и не улыбаться там, ездить в определенные поездки и встречаться с определенными людьми. Им и сейчас будет непросто – желая зарабатывать самостоятельно, они будут вынуждены принимать на себя массу других обязанностей, даже в отношении благотворительности. Но это будут обязанности, выбранные ими, а не кем-то другим. Они смогут сами делать выбор и заниматься только тем, что им нравится. Им больше не нужно во всем следовать королевскому протоколу и придерживаться графика».

Чем же смогут заниматься герцог и герцогиня в своей новой жизни? Сплетники в Интернете уже предполагают, что помимо уже упомянутых благотворительных проектов Меган могла бы вернуться в кино.

До переезда на туманный Альбион она сыграла почти три десятка ролей в фильмах и сериалах. Большинство из них – маленькие и ничем не примечательные, но есть в ее списке и кое-что достойное, вроде роли Рэйчел Зэйн в «Форс-мажорах».

«Меган нельзя назвать выдающейся актрисой, это актриса среднего плана, вряд ли она когда-то рассчитывала на то, что сможет достичь уровня суперзвезд Голливуда. И сейчас нет никакого смысла возвращаться в эту профессию для того, чтобы быть середнячком с герцогским титулом. Думаю, она найдет для себя в чем-то другом, ведь есть множество других сфер, в которых она могла бы действительно блистать, даже вне королевской семьи», — считает Павлищева.

Уход скандальной пары как спасение для монархии?

Если верить британским СМИ, то Елизавета II глубоко опечалена происходящим, а принц Чарльз и его старший сын Уильям просто в ярости от того, какую «свинью» подкинули им родственнички.

А как тут не злиться и не печалиться, если традиции нарушены, а в сторону Букингемского дворца бросают всё больше косых взглядов — мол, а не пора ли вам всем последовать хорошему примеру бывшей актрисы и ее мужа?

Историк, писатель, ведущий эксперт по вопросам британской монархии в России Арина Полякова полагает, что в реальности дела могут обстоять иначе и на самом деле герцог и герцогиня Сассексские не уходили — их попросили это сделать, ради всё той же семьи.

«С точки зрения британской монархии, будет даже лучше, если они уедут, поскольку как члены королевской семьи, они привлекают к себе слишком много негатива. Меган критикуют, Гарри тоже, их сопоставляют с Уильямом и Кейт. Это противостояние очень неприятное и оно отражается на всей семье. С точки зрения имиджа самой британской монархии, это очень хороший выход из положения. Возможно, так поступить — не решение Меган и Гарри, это решение придворных советников или даже самой Елизаветы II. Она могла понять, что королевская семья больше не справляется с последствиями поведения этой пары. Поэтому на самом деле это очень хорошо».

Гарри последовал примеру Эдуарда VIII

Полякова также напомнила нам о том, что история и ранее знала случаи, когда члены британской королевской семьи отказывались от своих прав ради любви.

«Король Эдуард VIII, к примеру, даже был вынужден отречься от престола в 1936 году, чтобы жениться на женщине, которую он любил – на американке со скандальным прошлым Уоллис Симпсон. Но это происходило в первой половине XIX века и правила тогда были иными. Сейчас идет прогресс, меняются взгляды, и от монархии требуют того же, чего и от всего мира».

По словам историка, новый ветер перемен в эту семью принесла мама Гарри и Уильяма — принцесса Диана, погибшая в 1997 году в результате ДТП.

«Диана была новатором, иногда это вынуждало даже королеву Елизавету II последовать ее примеру. Например, Диана склонялась над кроватью смертельно больного человека, могла взять его руки в свои и как-то посочувствовать. До нее это было неприемлемо – представители королевской семьи всегда были очень далеки от политики и от народа, хотя они и представляли этот народ, но не были его частью. Диана же, грубо говоря, опустила британскую монархию до уровня простого народа, она дала монархии человеческое лицо. Она рушила устои, следовала велению сердца и меняла образ монархии».

Примеру матери начал следовать и Гарри — младший из сыновей, который мог позволить себе быть «раздолбаем».

«На нем не лежало той ответственности, какая лежит на его брате Уильяме, ведь в линии наследования он находится очень далеко. Он младший ребенок в семье, младший внук королевы. Как часто бывает, младшим детям многое сходит с рук», — отметила Полякова.

Удивительные и смешные

Заявление герцога и герцогини Сассексских уже стало поводом для многочисленных шуток и мемов. Их бегство от королевских обязанностей, к примеру, сравнивают со скандально известным «брекситом» — выходом Великобритании из Европейского союза.

Парочку также называют «Suss-Exes» — экс-Сассексскими. Любители шуток не обошли вниманием и сына Меган и Гарри — полугодовалого Арчи Харрисона. «Не волнуйтесь, Арчи остается», — говорится в шутливых картинках с заявлением, стилизованным под Instagram-аккаунт @sussexroyal.

Королеве же люди советуют не терять зря времени и сдавать в аренду комнаты в стремительно пустеющем дворце. В рамках этого бизнес-проекта Елизавета II может запустить новый сервис Heirbnb — по аналогии с Airbnb, но со словом heir (англ. «престолонаследник»).

А как вам кажется, правильно ли поступили Меган и Гарри, решив оставить свои места в уютном гнезде монаршего семейства?

СПРАВКА

Наталья Павлищева — российский прозаик, автор исторической любовной прозы, произведений в жанре альтернативная история. Из-под ее пера вышли такие книги как «Мария Стюарт. Королева, несущая гибель», «Елизавета. Завидная невеста», «Екатерина Медичи. Любовница собственного мужа» и др.

Арина Полякова — кандидат исторических наук МГИМО (У) МИД России, ведущий эксперт по вопросам британской монархии в России, писатель, телевизионный эксперт, психолог. Автор скандальной биографии британского короля Эдуарда VIII и единственной полной биографии о монархе на русском языке.