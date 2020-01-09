Любовь или борьба за подписчиков: что может скрывать блогер Dava, встречаясь с Бузовой

Блогер и музыкант Дава — Давид Манукян — набрал наконец 10 миллионов подписчиков в Instagram! С этим радостным событием его эмоционально поздравила Ольга Бузова, страстно поцеловав своего любимого. А вы верите в искренность чувств парочки?

Надо сказать, этому круглому числу — 10 миллионов подписчиков — Давид радовался словно ребенок. Разговоры о романе Давида Манукяна и «поющей ведущей» Ольги Бузовой появились еще в конце лета, после того, как зрители увидели Даву в клипе на ее песню «Лайкер». Затем последовали новые клипы, совместный отдых — все это сделало малоизвестного рэпера настоящей знаменитостью, просмотры стали расти как на дрожжах.

Вездесущие поклонники примечали все: и нежные взгляды, которыми обменивались «молодые», и одинаковые татуировки со знаком бесконечности, и появление кольца с крупным камнем на пальце Бузовой… Впрочем, сама Ольга долгое время отрицала наличие близких отношений с Манукяном.

И вот – долгожданное известие: похоже, Ольга все же собирается наконец замуж за Давида!

Совместные каникулы

Новогодние каникулы влюбленные провели вместе — они отправились в Куршевель, чтобы кататься на лыжах, и, судя по радостным лицам на фото, остались вполне довольны отпуском.

А в начале 2020 года Бузова окончательно перестала скрывать свой роман с Давидом: стало известно, что она переехала к Манукяну вместе со своими домашними питомцами — собаками.

Подготовка к свадьбе

Наступивший январь – время отпуска, которого так долго ждала Бузова. Судя по всему, этот отпуск станет для нее и Давида еще и медовым месяцем — все свидетельствует о грядущей свадьбе.

Доказательства? Пожалуйста.

Во-первых, в последние рабочие дни перед отпуском Ольга сделала невероятно красивый и нежный маникюр и педикюр – похоже, специально для свадьбы, и показала всю эту красоту своим подписчикам.

Во-вторых, она прогулялась по московским магазинам, но не с Манукяном, а со своей подругой — и эта прогулка очень похожа на выбор свадебного платья, которое жениху видеть заранее не полагается.

В-третьих, от самой Ольги стало известно, что она готовится в компании любимого отправиться в теплые страны. По всей видимости, именно там они планируют провести медовый месяц.

Наконец, по столице активно циркулируют слухи о девичнике, который готовят для «поющей ведущей» ее подруги.

Ему нужны деньги Ольги?

Так что же это — взаимная страсть или обычный меркантильный расчет? На самом ли деле 26-летний Давид влюбился в 33-летнюю Ольгу, да так, что собирается жениться?

Или все-таки здесь присутствует другая страсть — к наживе? Ведь Бузова — завидная невеста: за какое бы дело ни взялась поющая ведущая, оно неизменно приносит ей доход.

Давид только выглядит смазливым мальчиком-мажором. Да, в его профиле множество картинок «сладкой жизни», однако действительность резко расходится с созданным им образом.

В базе приставов города Новосибирска (родина Манукяна) — длинный список исполнительных производств в отношении Давида. Он не имеет права покидать Россию, так как его задолженность составляет более миллиона рублей.

В то же время Манукян, ни капли не скрываясь, прилюдно раздает деньги и разыгрывает «Мерседес» среди своих подписчиков, путешествует в компании Бузовой по Италии, ездит в Куршевель, покупает невесте дорогие украшения… Кстати, долг Дава мог и выплатить, раз ездит по заграничным курортам. А мог и придумать обходную схему. Мы тут можем только догадываться.

Откуда долги?

История с долгами Давида тянется уже несколько лет. Там замешана некрасивая история с земельными участками, на которые у парня не было права собственности, а также с квартирами, которые он несколько раз незаконно продавал разным людям. В итоге — проигранные суды и огромные долги.

В свете этой информации невольно закрадывается мысль: а насколько искренен Дава с Ольгой Бузовой, прилюдно целуясь и обнимаясь с одной из самых богатых невест России? Может быть, его любовь не простирается дальше финансовых соображений?

Уж очень настораживает тот факт, как он радуется новым подписчикам в «Инстаграме» после объявленного романа с Бузовой. Есть ли тут чувства или это спланированный пиар-ход с обеих сторон? На днях Ольга заявила, что собирается в мировое турне. Ох, чувствуем мы, что тут реклама, да и только…

А как вы думаете – возможны ли в этой ситуации настоящие чувства, или красавчик Дава стремится просто решить свои денежные проблемы с помощью Бузовой?