«Мне так надоели страшные, корявые мужские ноги!»: Цискаридзе вспомнил самого грозного педагога в русской балетной школе

Российский артист балета Николай Цискаридзе рассказал о своем преподавателе Петре Пестове, сыгравшем важную роль в жизни артиста. Бывший солист Большого театра выпустил учебник, который, по его словам, сделает понятнее особенности преподавания классического танца для многих педагогов.

«Человек он был сложный. Не любил общаться с учениками. Десять лет после окончания школы, я очень не любил Пестова, и стал общаться с ним, потому что понял, что он великий педагог, – вспоминал Цискаридзе. – Характер у него был сложный.

Однажды на сцене выступали только его ученики. Он сидел за кулисами рядом со мной, потому что с остальными просто не разговаривал. Наблюдал за происходящим на сцене. Самое интересное было смотреть за тем, как он реагирует.

Все подходили к нему со страхом, боясь его вердикта, но, зная, что он никогда не выражается нецензурно. И вот, подходит к нему ученик, и Пестов, вдруг, спрашивает: «Что же ты такую … ставишь?». «Я так вижу», — отвечает ученик. «Да, … ли ты там видишь?». Эти слова были самой страшной оценкой, которую можно было от него ожидать».

Петр Пестов считался самым грозным педагогом в русской балетной школе. Ученики вспоминают, что он был очень закрытым человеком, но почти всю свою жизнь провел в классе.

«Когда я выпускался, Петр Антонович сказал моей маме: «Коля – это моя лебединая песня». «Ну что вы – вы еще молодой», — ответила мама. «Нет, у меня уже сил не будет, никого так давить», — рассмеялся Пестов, уточнив, что все упражнения и движения сначала показывались на Цискаридзе, а потом уже на других учениках.

«Я сейчас понимаю, какой скучной жизнью он жил: в 10-11 вечера выходил из училища, проходил несколько метров до подъезда своего дома и с утра снова был в училище», — говорит Цискаридзе, добавляя, что некоторые ученики, до того момента, как Пестов был признан великим педагогом, даже не указывали его в списке своих учителей.

Сегодня имя Пестова используют не только его ученики, но и люди, которые почти не имеют к нему отношения.

«Те, кто сейчас проводит семинары по его методике, за тридцать лет не позвонили ему ни разу, не пригласили ни на один спектакль. Ни один человек не навестил его в больнице. Ни один из них не приехал к нему на похороны.

Я уже не говорю о тех, кто вообще к нему отношения не имеет, и учениками называться не может, – вспоминает Цискаридзе. – Я через много пересадок прилетел на его кремацию в Гамбург, и увидел, что на похоронах были только те его ученики, которые на тот момент жили в городе».

Такое отношение стало одним из стимулов для создания учебника.

«Очень жалко, что в его родном училище нет зала его имени, нет ничего… Без его участия не было бы той славы Большого театра конца XX века, — сетовал Цискаридзе под конец презентации книги, и добавил, что иногда Пестов, все-таки делился с ним своими мыслями о своей работе. – Он мне как-то сказал: «Брошу все, и возьму женский класс. Мне так надоели страшные, корявые мужские ноги».