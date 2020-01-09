Кто – в Таиланд, кто – в Куршевель, а кто и в Сочи: как звезды провели новогодние каникулы

Конечно, не стали терять такой шанс отдохнуть и знаменитости, — многие из них отправились в красивые места. Мы предлагаем узнать, где и как провели долгожданные дни отдыха любимые артисты.

Филипп Киркоров – Мальдивы

Индийский океан и тропический остров, конечно, можно смело назвать одним из лучших мест на Земле. Именно там предпочел в этом году провести первые дни Нового года поп-король Филипп Киркоров.

Ксения Собчак и Константин Богомолов – Куршевель

Вместе с самыми близкими людьми – мужем Константином Богомоловым, трехлетним сыном Платоном и мамой Людмилой Нарусовой – Ксения Собчак во время каникул каталась на лыжах в Куршевеле. Кстати, Богомолову пришлось брать уроки у симпатичной девушки-инструктора, ведь он впервые занялся этим видом спорта.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева – Сочи

Еще перед Новым годом популярный шоумен Павел Воля, его супруга Ляйсан Утяшева (мастер спорта по художественной гимнастике) и их 4-летняя дочь София уехали в Сочи. Как известно, Сочи – не только пляжный, но и горнолыжный курорт, и именно катанием на лыжах там и занималась звездная семья.

Ксения Бородина – Таиланд

А вот телеведущая Ксения Бородина выбрала для отдыха теплые страны: она и ее муж Курбан Омаров решили увезти своих дочек в Таиланд.

Регина Тодоренко – Бали

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов решили провести дни новогодних каникул раздельно. Регина с маленьким сыном Майклом улетела на Бали, где в свое удовольствие занималась серфингом и даже сняла новое зрелищное шоу, которым планирует поделиться с поклонниками в ближайшее время.

Ольга Бузова – Куршевель

Как и Ксения Собчак, певица и телеведущая Ольга Бузова решила отдохнуть в эти дни на горнолыжном курорте в Куршевеле. Скучать ей там не пришлось, ведь вместе с ней на отдых оправился новый возлюбленный Ольги, Давид Манукян (DAVA), известный как блогер и музыкант.

Ольга Серябкина (MOLLY) – Австрия

Экс-солистка группы «Серебро», Ольга Серябкина, которую больше знают под псевдонимом MOLLY, показала в своем аккаунте прекрасные пейзажи в Австрии. При этом раньше звезда предпочитала зимний отдых на Бали. Но ведь все может однажды надоесть, даже океанские волны и мягкий песок!

Анастасия Волочкова – Таиланд

Новогодние выходные балерина Анастасия Волочкова решила провести в Таиланде. Известно, что она отправилась туда с новым бойфрендом, которого, впрочем, не торопится представлять публике.

Ольга Орлова – Таиланд

Таиланд привлек певицу Ольгу Орлову, экс-участницу девичьей группы «Блестящие». На каникулах Ольга купается в ласковом океане и показывает яркие фото своим подписчикам в Instagram, призывая радоваться каждому дню, каждой мелочи.

А вам удалось отвлечься от серых будней в новогодние каникулы?