Звездные истории

Рождественские поздравления: любви и денег – от Татьяны Булановой, а веры в свои силы – от Нино Нинидзе

Рождественские поздравления для наших читателей прислали известные артисты.

Рождественские поздравления: любви и денег – от Татьяны Булановой, а веры в свои силы – от Нино Нинидзе
Поздравления звезд с Рождеством. Фото: Архив КП

Сергей Глушко «Тарзан»: «Если верить — то произойдет чудо!»

«Рождество нужно встречать с родными и близкими. А последняя тенденция у нас – не садиться за стол. Уходим от традиционных застолий. Потому что это путь к обжорству.

У нас вместо застолья получается некое подобие фуршета. Кому надо – подошел, укусил что-то и дальше – танцуем, дурачимся, все, что угодно, но не сидим за столами. Это же просто какое-то насилие над организмом – съедать за один вечер столько, сколько и за полгода не съесть! Поэтому у нас в последнее время все происходит весело и на ногах.

А вообще Рождество – это волшебство. Я в него верю. Волшебство существует не только в руках иллюзионистов. В Рождество обязательно происходит что-то волшебное. Надо только верить в это. Дети верят – и с ними это происходит. Если поверят взрослые – с ними тоже обязательно произойдет чудо!

Я желаю всем простого человеческого счастья, мира и всего позитивного. Избавляйтесь от дурных привычек, от негативного взгляда на жизнь, любите своих ближних. И тогда все будет хорошо!».

Татьяна Буланова: «Пусть с Рождеством начнется счастливая полоса!»

Певица Татьяна Буланова. Фото
Певица Татьяна Буланова. Фото: КП/Фролов Михаил

«Я желаю всем исполнения желаний, исполнения задуманного. Пусть Рождество будет счастливым! Будьте оптимистами, верьте в лучшее, и пусть с Рождеством для вас начнется счастливая полоса. Любви всем, здоровья, денег побольше, благополучия и счастья!»

Иосиф Пригожин: «Радуйтесь жизни – и притянете к себе радость!»

Продюсер Иосиф Пригожин. Фото
Продюсер Иосиф Пригожин. Фото: КП/Веленгурин Владимир

«Пусть в ваших домах всегда царит радость, счастье, любовь, хорошее настроение. Пусть каждому сопутствует удача. Желаю, чтобы вы не знали сложностей, бедности, трудностей и чтобы все вокруг вас радовало. Чем больше мы радуемся жизни, тем больше радости мы к себе притягиваем.

Дана Борисова: «Понимания!»

Дана Борисова с дочерью Полиной. Фото
Дана Борисова с дочерью Полиной. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

«Всех поздравляю с Рождеством, желаю понимания, финансовых успехов, обязательно – здоровья».

Нино Нинидзе: «Поверить в свои силы»

Актеры Нино Нинидзе и Максим Виторган. Фото
Актеры Нино Нинидзе и Максим Виторган. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

«Я хочу пожелать всем по-настоящему чудесного года. Пусть нет снега, это не страшно. Пусть у всех будет возможность начать жизнь с чистого листа и поверить в свои силы».

Мы поздравляем всех наших читателей с этим волшебным праздником – Рождеством! Пусть в ваших домах всегда царит любовь, пусть не покидают его радость и счастье, пусть те, кто вам дорог, всегда будут рядом!

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Дана БорисоваИосиф ПригожинНино НинидзеНовости googleРождествоТатьяна Буланова
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Рождественские поздравления: любви и денег – от Татьяны Булановой, а веры в свои силы – от Нино Нинидзе
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