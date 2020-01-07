Рождественские традиции звезд: Кузя из «Универа» любит колядовать, а Анита Цой готовит суп из морепродуктов

В этот день мы попросили наших звезд поделиться с нами секретами: как в их семьях принято отмечать Рождество, существуют ли особые традиции, готовятся ли специальные блюда на праздничный стол?

Анита Цой: «На столе много корейских блюд»

«В нашей семье Рождество все празднуют по-разному. Дело в том, что среди нас есть и буддисты, и православные, и те, кто придерживается корейской религии… Но при этом все друг друга поздравляют. Ведь Рождество – это для всех большой праздник.

Мы с мужем и сыном всегда находим время пойти в церковь. Сейчас, правда, сын учится в другом месте… Именно Рождество – самое лучшее время, чтобы поставить свечи и попросить здоровья и спокойствия для наших близких, попросить для всех счастья, чтобы сбылись надежды и мечты. Это по-настоящему серьезная традиция.

А на столе в Рождество у нас всегда много корейских блюд, хоть это и христианский праздник. Самое главное в этот день, мне кажется, — просто собраться всем вместе. И всем от этого очень хорошо. Готовим супы из морепродуктов, рис обязательно варим, рыбу готовим…».

Валерий Сюткин: «Во всех праздниках участвует наша собака»

«Рождество в жизни артиста – обычно время мягкое, крайне редко приходится работать в эти дни. Отдыхаем вместе с народом. Это в Новый год – напряженное время.

Рождество у меня проходит в большинстве случаев не в Москве. Но, знаете, я люблю «в зиме» праздновать, в снегах, а не под пальмами, даже если и не в России.

На Рождество всегда обязательно собираемся всей семьей, включая собаку. Она у нас участвует во всех праздниках, наряжаем ее – то она белый медвежонок, то в красном колпаке бегает, то оленем ее нарядят… В общем, достается Джульетте. Театральная, в общем, собака.

«Счастье – это «возьми», а не «дай»!

А традиции… Жена у меня из Риги, она всегда с безупречным вкусом украшает наш дом. Готовится новая порция чего-нибудь вкусненького. Ну и такой необязательный просмотр телепрограмм. Я воспринимаю новогодние и рождественские праздники как заслуженный отдых после напряженного декабря. В эти дни я просто в эйфории от того, что не надо вставать, не надо бежать, не надо лететь.

В Рождество попробуйте заглянуть в себя и начать делать окружающим приятные моменты, не надеясь на взаимность. И вы откроете для себя замечательный секрет: счастье – это «на, возьми, получи», а не «дай». И к вам потянется удача. Прямо сразу жизнь станет интереснее и лучше!».

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Виталий Гогунский: «Мы всегда колядовали в детстве»

«Я родился и вырос на Украине. На Рождество мы в детстве всегда, по традиции, носили кутью и колядовали, причем ночью. Не знаю, как в Москве, а у нас было принято заходить во все дома, колядовать-посевать, и нам все давали деньги, кто 5 рублей, кто 10. То есть можно было реально наколядовать за одну ночь две зарплаты инженера!

Обязательно носили кутью крестным, а они дарили подарки. Это вообще очень близкие отношения, крестная порой бывает роднее, чем мама, а кумовья – это родственники. И двери все были открыты на Рождество. Так было примерно до 95-96 года. Все эти посыпания зерном воспринимались очень хорошо, это считалось к счастью, богатству, здоровью».

Никита Джигурда: «Это праздник духа»

«Рождество для меня – особый праздник. Рождество – это праздник души, праздник духа. А истинная церковь – в сердце человека, и все земные церкви построены для того, чтобы помочь людям это осознать».

Оксана Сташенко: «Рождество – это колядки и сочиво»

«В дни новогодних и рождественских каникул я почти всегда нахожусь на гастролях, играю спектакли, так что, к сожалению, не получается собраться в праздники всей семьей.

А раньше это всегда были колядки. Мы заранее покупали зерна пшеницы и готовили сочиво: отваривали пшеницу, добавляли мак, растолченный деревянной толкушкой с молоком и сахаром. Это блюдо – обязательное на Рождество.

И колядки тоже обязательны. Мы приветствуем соседей этими колядками, они к нам присылают своих детишек, а мы им раздаем сладости, фрукты и деньги. Эта традиция, я думаю, очень давняя, может быть, еще с дохристианских времен.

Рождество – яркий, звонкий праздник! Даже если приходится отмечать его вдали от дома, мы всегда стараемся нарядиться – надеваем веночки, ленты, маски, поем колядки».

Виктория Макарская: «У нас традиция – вместе что-то готовить в этот день»

«Рождество — удивительно светлый Праздник, который мы с мамой с детства отмечали даже тогда, когда ещё не были крещены! Для меня это ощущение невидимого Чуда очень символично, потому что я не делю людей на атеистов и верующих. Бог — он ведь для всех пришёл в наш мир, даже для тех, кто ничего о Его Рождестве пока не знает.

Мы с детишками на Рождество всегда в Храме. Несмотря на то, что служба ночная, увести деток после службы домой — это проблема. Детки чувствуют Благодать Святого Праздника и совершенно не торопятся в эту ночь уходить домой.

У нас есть традиция что-то приготовить или испечь вместе в этот день. Совершенно неважно, что именно: творожные кексики или нашу любимую жареную картошку. Главное — вместе!

И, конечно же, в этот день очень хочется, чтобы как можно больше родных и любимых собралось за одним столом! Чтобы дети знали, запоминали и ценили моменты Рождества как объединяющий фактор, помогающий преодолеть любые человеческие, временные трудности только с Божией помощью, со Христом, вочеловечившимся Богом, с которым в этом мире нет ничего невозможного».

Андрей Григорьев-Аполлонов: «Рождество – на Бали»

«Последние 5 лет я в эти дни отдыхаю на Бали. Откроем шампанское, подарим друг другу красивые ракушки – и на этом все».

А какие рождественские традиции существуют в ваших семьях?