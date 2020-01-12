Красота за 100 тысяч в неделю: сколько тратят звезды, чтобы хорошо выглядеть

Грим и прическа
Разовый макияж и укладка: $100 (6200 руб.)
Оклад постоянного мастера: 100 000 руб./мес.
У многих гастролирующих, востребованных на заказниках и съемках музыкантов личные визажисты и парикмахеры постоянно рядом — например, у Светланы Лободы и Ольги Бузовой. Они входят в команду звезды, работают за оклад и путешествуют вместе с ней.
У телеведущих и актрис в личных гримерах и парикмахерах нет нужды: на съемках их преображают по долгу службы. Но ведь есть еще светские выходы — и вот тут нужны доверенные профессионалы.
У каждой звезды есть несколько проверенных стилистов, которым они доверяют лицо и волосы. Чаще всего со звездами работают мастера-универсалы — это когда один человек делает и прическу, и макияж.
Стрижка: 5 — 7 тыс. руб.
Окрашивание волос средней длины: 9 тыс. руб.
Некоторые артисты красят волосы, делают стрижку, маникюр и педикюр по бартеру — отмечают в публикации мастеров или салоны красоты в соцсетях, а взамен получают бесплатное обслуживание.
Другие звезды, напротив, принципиально платят, проявляя уважение к мастеру. Но иногда упоминание в Инстаграме дает больше в финансовом плане, чем оплата услуг.
К примеру, Настасья Самбурская одной своей публикацией приводит в салон стилиста Влада Лисовца парочку новых клиентов.
Косметологические процедуры
Экспресс-уход: 5 тыс. руб.
Массаж лица: 6 тыс. руб.
Витаминный пилинг: 7 тыс. руб.
Лазерная безоперационная липосакция (1 зона) 12 тыс. руб.
Свое лицо звезды доверяют косметологам в элитных клиниках. Процедур теперь столько, что глаза разбегаются. Цена за одну равна средней пенсии в стране. А делать их нужно курсом.
Звезды заезжают в клиники еженедельно: заканчивают один курс, принимаются за другой. Между прочим, и мужчины тоже.
Инъекции красоты
Мезотерапия: 8 тыс. руб.
Контурная пластика губ: 16 тыс. руб.
Это две самые распространенные инъекционные процедуры. Мезотерапию делают ради омоложения, разглаживания морщинок, улучшения тургора (натяжения) и цвета кожи. Это проходили почти все артисты, которым за сорок.
Также многие подкачивают губы, причем большинство скрывает происхождение пухлости. Но, к примеру, Милана Тюльпанова честна: «От природы мои губы тонкие, так что я их увеличила».
Под местной анестезией тончайшей иглой специальный гель вводится в толщу губы и по контуру. Эффект держится до года.
Детокс
Капельница красоты: 10 тыс. руб.
Проживание и лечение в сутки в детокс-клинике: 30 тыс. руб.
Звезды обожают капельницы красоты — делают их, когда сильно устают. Это капельницы из витаминных импортных препаратов.
Многие раз в год проходят целый курс детокса в российских или заграничных клиниках — Андрей Малахов, Алика Смехова, Ольга Медынич, София Ротару, Лариса Гузеева и др. Сдают анализы, чистят организм, сидят на диете. В общем, худеют и омолаживаются изнутри.
ИТОГО: в неделю на красоту знаменитости могут тратить на внешность до 100 тыс. руб.