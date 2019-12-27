Адвокат Маршани: «Денис Евстигнеев получит права на всю интеллектуальную собственность Галины Волчек»

Если легенда отечественного театра не оставила завещания, все ее имущество, включая интеллектуальные права, достанется любимому сыну.

Многим сложно в это поверить, но при всей популярности и народной любви, которые заработала за годы преданной работы в театре художественный руководитель «Современника» Галина Волчек, скончавшаяся 26 декабря 2019 года, нажить себе многомиллионное состояние она не смогла, или, вернее, не захотела.

Любимая семья: сын, невестка, внук и правнучки

У нее не было шикарных апартаментов в центре Москвы, не было многомиллионных счетов. Главное богатство Волчек – это ее театр и любимая семья.

Именно семья пришла на помощь, когда Галину Борисовну 15 лет назад начали выгонять с очередной казенной дачи, где она в тот момент жила.

Один предприниматель подарил ей участок земли в Подмосковье, рядом с лесом, а сын — режиссер и продюсер Денис Евстигнеев, и его вторая жена Катя Гердт, дизайнер по профессии, начали на этом участке строить для мамы дом, где ей будет спокойно и хорошо.

При строительстве они учли все привычки и пожелания будущей хозяйки дома, они советовались с ней и выясняли, каким она хотела бы видеть свое жилище.

Результатом этих обсуждений стал одноэтажный дом. Не слишком большой, однако уютный и способный в праздничные дни вместить всю семью, а это, помимо Галины Борисовны, ее помощницы по хозяйству Александры Михайловны, домработницы Вали, сына и невестки, еще и Катин сын от первого брака Орест, его жена и две дочки, которых глава театра «Современник» любила как родных.

Единственный сын знаменитых родителей

Сына Дениса Галина Волчек родила в 1961 году. Ребенок, унаследовавший творческие гены своей мамы и отца, знаменитого актера Евгения Евстигнеева, провел детство за театральными кулисами, а потому сомнений в том, что он выберет для себя творческую специальность, ни у кого не было.

Но актерская карьера мальчика не привлекала — его больше манил кинематограф, в котором уже проявил себя его родной дед — кинорежиссер Борис Волчек. По окончании школы Денис поступил во ВГИК, выбрав операторский факультет.

Его дебютом в операторском деле в 1984 году стала комедия «Сказки старого волшебника», затем он снял фильм «Попутчик». Третья картина — «Слуга» — принесла Денису Евстигнееву Государственную премию СССР.

Сегодня Денис известен не только как оператор, но и как режиссер трех фильмов, включая знаменитую драму «Мама» (1999) с Нонной Мордюковой, Владимиром Машковым, Евгением Мироновым, Олегом Меньшиковым и другими прекрасными актерами.

Еще в трех с половиной десятках сериалов Евстигнеев выступил только как продюсер.

Сейчас Денису 58 лет. Как и раньше, он остается интровертом и старается не показывать окружающим свои переживания и свою боль. Но ему, наверняка, очень тяжело, ведь теперь не только могилу своего отца он будет навещать на Новодевичьем кладбище, но и мамину, которую расположат рядом.

Наследство Галины Волчек

В Интернете сейчас многие обсуждают наследство скончавшейся на 87-ом году жизни Галины Волчек, предвкушая, что здесь, как часто бывает после смерти знаменитостей, развернется война за бесчисленные квартиры, дачи и банковские счета.

Прокомментировать ситуацию с наследством худрука театра «Современник» специально для портала Teleprogramma.pro согласился знаменитый в мире российского шоу-бизнеса адвокат Тимур Маршани и он считает, что никакой войны здесь не будет.

«Мы не знаем, оставила ли Волчек завещание, и можем только предполагать. Если оно существует, то имущество будет распределено среди тех наследников, которые в нем указаны. Если она всё же она не побеспокоилась о завещании, то наследование будет осуществляться по закону, то есть всё получит ее единственный сын.

Напомним, что наследование у нас в стране происходит в порядке очередности, к наследникам первой очереди относятся дети, действующие супруги и родители умершего. Все иные лица могут что-то наследовать только при условии наличия завещания. В этом случае в завещании будут указаны конкретный наследник или наследники, среди которых будет из наследственной массы распределяться имущество, которое Волчек посчитала необходимым им оставить», -— пояснил адвокат.

По мнению Маршани, наследство Галины Борисовны — это не только недвижимость.

«Насколько я понимаю, здесь речь идет не только о движимом и недвижимом имуществе, но и об интеллектуальной собственности, которую Галина Борисовна оставила после себя.

Это и архивы, и видеозаписи, и мемуары, которые она собиралась опубликовать. При наличии информации об интеллектуальных правах, которые она закрепила за собой еще при жизни, безусловно, наследники получат огромную наследственную массу, куда помимо материальных активов входит еще нематериальные блага, куда относится интеллектуальная собственность, принадлежащая при жизни наследодателю.

Наследники смогут это все получить и распределить в случае, если в завещании это было указано. Если же завещание отсутствует, что вполне возможно, наследовать все будет сын, он станет универсальным правопреемником, то есть к нему в порядке наследования переходят не только права, но и обязанности.

В этом случае он будет полностью владеть всей имущественной массой, которую оставила Волчек, а также ее интеллектуальными правами – право на исключительное имя, право на интеллектуальную собственность, право на фирменное наименование (насколько я понимаю, в театре использовали ее аббревиатуру, и Волчек являлась по сути дела «брендом», в театральной среде и среди театральной богемы она пользовалась огромной популярностью и уважением).

Я думаю, что максимально возможный объем прав и обязанностей перейдет к сыну, так как он является единственным наследником прав своей матери», — сказал адвокат нашему корреспонденту.

Справка:

Тимур Захарович Маршани — адвокат, автоюрист, юрист-международник, специалист по жилищному, семейному, гражданскому, уголовному праву. Выпускник Московской Юридической Академии им. О.Е. Кутафина, выпускник ГТУ МАДИ. Лауреат конкурса по международному гуманитарному праву им. Мартенса. Опыт работы – 15 лет.

А как вы считаете, увидим ли мы какие-то интересные повороты в процессе получения наследства Галины Волчек?