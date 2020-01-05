На Мальдивы или в Штаты: где и за сколько будут отдыхать наши знаменитости в январе

В новогодние праздники и на каникулах мы отдыхаем, а они зарабатывают двойные гонорары, выступая на частных вечеринках. А вот когда 9 января мы выйдем на работу, знаменитости улетят греться к морям-океанам. Многие вернутся на работу в Москву только в середине февраля. Мы собрали самые популярные места отдыха наших звезд в это время года.

США

— от 3 млн руб. аренда виллы на месяц

— 170 тыс. руб. перелет бизнес-классом из Москвы

Лос-Анджелес и Майами — любимые места отдыха наших артистов в Североамериканских Штатах. Лера Кудрявцева, Ани Лорак с семьями арендуют здесь жилье. У многих наших артистов в США своя недвижимость, поэтому Наталья Королева, Анжелика Варум, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте и еще с десяток звезд на аренде экономят. Тратятся звезды, владеющие в Америке жилплощадью, в основном на шопинг и посиделки в ресторанах.

Мальдивы

— от 2 млн руб. аренда виллы на месяц

— 190 тыс. руб. перелет бизнес-классом из Москвы

Яна Рудковская, Евгений Плющенко и их сын Александр восстанавливаются после изнурительных ледовых шоу на Мальдивах. Здесь также любят расслабляться в компании своих близких Полина Гагарина и Ирина Дубцова. Именно из этих мест мы ждем фото с наисвежайшим шпагатом от Анастасии Волочковой. Уже сейчас там наслаждается теплым океаном Виктория Лопырева с мужем и сыном.

Бали

— от 1 млн руб. аренда виллы на месяц

— 112 тыс. руб. перелет бизнес-классом из Москвы

Ольга Бузова в январе улетит на знаменитый индонезийский остров — она арендовала виллу с террасой, бассейном, мраморными ваннами под открытым небом. В инфраструктуре комплекса — пляж, спа-центр, несколько ресторанов. Чек на 3 миллиона рублей Бузова оплатила еще осенью. В эту стоимость входят проживание двух человек, экскурсии и питание. С кем едет на Бали Оля — с подругой или женихом? Здесь точного ответа пока нет — ждем фотоотчет в соцсетях! К слову, приличную виллу (чуть поскромнее и без экскурсий, как у Бузовой) на Бали можно снять за миллион рублей на месяц, и наших знаменитостей такие расценки устраивают. Поэтому здесь же в январе будут плескаться Регина Тодоренко, Рита Дакота, Андрей Григорьев-Апполонов и другие артисты.

ОАЭ

— от 900 тыс. руб. аренда номера люкс на месяц

— 106 тыс. руб. перелет бизнес-классом из Москвы

Почему-то так повелось, что в Дубай на каникулы любят летать спортсмены. Российские футболисты (например, Юрий Жирков с женой и детьми) гоняют мяч по песчаному пляжу и угощаются изысканными блюдами в модном ресторане Toko Dubai. За соседним столиком здесь можно увидеть их зарубежных коллег — скажем, Криштиану Роналду с семейством. Кстати, на еду и развлечения придется потратить немало: тут вам не Турция с ее легендарным олл инклюзив. Кстати, в эти каникулы Жирковы успели и в Таиланд.

ЧТО ЕЩЕ?

Детокс-клиники от

— 29 тыс. руб. проживание и лечение в сутки

— 10 456 руб. проезд в СВ-вагоне поездом из Москвы

В модную клинику «Кивач» в Карелию зимой знаменитости приезжают толпами. По программе «Премиум» им предоставляют набор процедур очищения организма, предварительно проведя диагностику. К медицинским процедурам добавляются приятные косметологические бонусы в виде обертываний и прочих радостей. Ну и низкокалорийное меню вдобавок. Правда, готовят даже из диетических продуктов здесь очень вкусно. Программа для VIP-персон стоит в среднем 29 тысяч рублей в сутки. Здесь зимой худеют и чистят перышки Ольга Медынич, Михаил Трухин, Михаил Галустян, Екатерина Скулкина, Анфиса Чехова и многие другие.

Конечно, не все такие патриоты — многие едут в зарубежные детокс-клиники. К примеру, София Ротару раз в год летает на север Италии в клинику, где проходит детокс-терапию. Там, разумеется, ценник куда выше, чем в Карелии.