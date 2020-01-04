Звездные истории

У кого из звезд в 2019 году родились дети и как их назвали

В минувшем году в семьях селебрити мальчики появлялись на свет чаще: в итоге они выиграли у девочек со счетом 5:2. Зато по традиции и тем и другим доставались экзотические имена

У кого из звезд в 2019 году родились дети и как их назвали
Рэпер и бизнесмен Тимати с сыном Ратмиром. Фото: Инстаграм. Мария Порошина с сыном Андреем. Фото: Инстаграм

Игорь Петренко стал отцом в пятый раз. С нынешней супругой, актрисой Кристиной Бродской, у Игоря уже три дочки. Младшую назвали Евой.

Актриса Кристина Бродская с Дочкой Евой и Игорь Петренко. Фото
Актриса Кристина Бродская с Дочкой Евой и Игорь Петренко. Фото: Инстаграм

Резидент Comedy Club Демис Карибидис — примерный отец. Вот и при рождении сына артист присутствовал. Теперь у его дочек Софии (внизу) и Доротеи есть братик, имя которого Демис не афиширует.

Резидент Comedy Club Демис Карибидис со своей семьей. Фото
Резидент Comedy Club Демис Карибидис со своей семьей. Фото: Инстаграм

В семье Константина Хабенского и Ольги Литвиновой — вторая дочь. Друзья уверяют, что и старшая дочь Саша, и ее маленькая сестра, чье имя родители не сообщают, очень похожи на маму. Иван, сын Константина от первого брака, после смерти мамы живет с бабушкой в Барселоне, но часто видится отцом.

Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Фото
Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Фото: Инстаграм

Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Теперь у нее четыре дочки и сыночек, которого актриса назвала просто и со вкусом — Андрей.

Мария Порошина с сыном Андреем. Фото
Мария Порошина с сыном Андреем. Фото: Инстаграм

Актер Кирилл Сафонов и певица Саша Савельева нарекли сына Леоном, но не потому, что любят фильмы Люка Бессона, — дело в том, что так звали отца Кирилла.

Актер Кирилл Сафонов на прогулке с сыном Леоном. Фото
Актер Кирилл Сафонов на прогулке с сыном Леоном. Фото: Инстаграм

Модель Виктория Лопырева и бизнесмен Игорь Булатов нянчат Марка-Лионеля. Первая часть имени дана ребенку в честь прадеда, а вторую он получил, потому что любимый футболист его мамы — аргентинец Лионель Месси.

Модель Виктория Лопырева и бизнесмен Игорь Булатов с сыном Марком-Лионелем. Фото
Модель Виктория Лопырева и бизнесмен Игорь Булатов с сыном Марком-Лионелем. Фото: Инстаграм

Рэпер и бизнесмен Тимати назвал сына в честь погибшего друга Ратмира Шишкова.

Рэпер и бизнесмен Тимати с сыном Ратмиром. Фото
Рэпер и бизнесмен Тимати с сыном Ратмиром. Фото: Инстаграм
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Виктория ЛопыреваДемис Карибидисдети звездИгорь ПетренкоКирилл СафоновКонстантин ХабенскийМария ПорошинаТимати
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У кого из звезд в 2019 году родились дети и как их назвали
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