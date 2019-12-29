Знаменитые разлучницы: Гундарева, Кустинская и другие актрисы, которые разбили чужие семьи

Актрисы – такие же люди, как и все остальные: со своими эмоциями и слабостями. Некоторые из них делали попытки создать семью, уведя любимых мужчин от законных жен.

Мы расскажем, кому это удалось, а кому – нет.

Наталья Кустинская – увела мужа у лучшей подруги

Никто не будет спорить – Наталья Кустинская действительно была одной из самых красивых актрис советского кино. Чего стоит ее очаровательная улыбка в фильме «Три плюс два»!

По праву красивой женщины Наталья старалась присвоить себе каждого мужчину, в которого влюблялась, а влюблялась она часто.

Однажды ей приглянулся импозантный сотрудник Внешторга – Олег Волков. Девушку не остановило наличие у мужчины законной супруги. Она играючи вскружила ему голову, и Олег бросил жену и ушел к красавице-блондинке. Актриса даже родила Олегу сына, но довольно быстро скучный внешторговец ей надоел.

В поисках острых ощущений Наталья начала флиртовать с мужем своей лучшей подруги – другой красавицы, Натальи Фатеевой. Космонавт Борис Егоров довольно скоро поддался очарованию женщины-вамп. Сердце Фатеевой было разбито.

Но, видимо, судьба каждому воздает по заслугам. Спустя 19 лет брака Кустинская сама оказалась в роли женщины, которой изменили, — она застала Егорова с другой и ушла от него.

Наталья Фатеева – отомстила, став разлучницей

Не отставала от подруги и другая Наталья – Фатеева. После того как ее бросил Егоров, красавица, в свою очередь, стала разлучницей, уведя из семьи актера и режиссера Владимира Басова. Влюбившись в очаровательную Фатееву, Басов, не задумываясь, бросил жену – актрису Розу Макагонову.

Он женился на Фатеевой, но брак продлился недолго – 3 года. По всей видимости, Фатеева вовсе не была в него влюблена, а просто хотела отомстить бывшему мужу.

больше по теме Наталья Фатеева не общается со своими детьми и внуками Знаменитая актриса ведет затворнический образ жизни.

Марина Ладынина – повторила судьбу экранной героини

Когда между актрисой Мариной Ладыниной и режиссером Иваном Пырьевым разгорелась страсть, он был женат. И супруга его была не менее успешной, чем он сам, — Ада Войцик блистала во многих фильмах.

Узнав о романе мужа, Ада вызвала Марину на разговор и предупредила: если она не отстанет от Пырьева, однажды ей тоже придется почувствовать вкус измены.

Ладынина задумалась. Потом даже пробовала прекратить эту связь, но Пырьев уговорил ее остаться с ним, тем более, что Марина была уже беременна от него.

Через некоторое время Марина снималась в фильме «Испытание верности», в котором ее героиню бросает муж. Именно так произошло и в реальности: Пырьев оставил Ладынину ради новой возлюбленной – молодой красивой актрисы Ларисы Марченко.

Ирина Скобцева – сумела стать счастливой

А вот к Ирине Скобцевой судьба оказалась благосклонной. Чувства между Скобцевой и Сергеем Бондарчуком возникли еще до того, как они встретились на съемках «Отелло». Во время съемок же роман разгорелся с невиданной силой, но они 4 года скрывали свои отношения, ведь Сергей был женат.

И все же Бондарчук ушел от жены – актрисы Инны Макаровой – и женился на Ирине. Они были счастливы вместе 35 лет, вырастили дочь Алену и сына Федора, и разлучить их смогла только смерть Сергея Бондарчука.

Наталья Гундарева – разбивала сердца мужчин

Впрочем, сама Наталья Георгиевна вскоре променяла Виктора на другого – эмоциональная натура, она вновь увела чужого мужа, на этот раз ее возлюбленным стал Сергей Насибов (он сыграл Гошу в фильме «Школьный вальс»). Сергей бросил свою жену – Екатерину Дурову, дочь Льва Дурова, — и ушел к Наталье.

Их союз продлился недолго и не отличался взаимной верностью. Через 3 года влюбленные расстались.

Как вы думаете – может ли артистическая натура и повышенная эмоциональность служить оправданием неверности?