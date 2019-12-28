Машков, Бондарчук и другие звездные дедушки, на которых заглядываются девушки

Глядя на этих подтянутых, спортивных, невероятно привлекательных актеров, трудно представить себе, что они уже дедушки!

Однако это так, и знаменитые дедушки – красавцы и сердцееды – гордятся своим статусом и обожают внуков.

Михаил Пореченков – 4-летняя внучка

Мужественный и отважный «Агент национальной безопасности» пять раз становился отцом! А в 2015 году стал и дедушкой – в семье его старшего сына родилась девочка, которую назвали Мирославой.

Понятное дело – 50-летний Михаил совершенно тает при виде малышки и старается проводить с ней как можно больше времени.

Федор Бондарчук – две внучки, 7 и 5 лет

Не так давно известный режиссер и актер Федор Бондарчук женился во второй раз – на актрисе Паулине Андреевой. Вполне возможно, впереди у 52-летнего Федора Сергеевича – новые отцовские радости, ведь его избранница молода и прекрасна.

А на сегодняшний день у Федора Бондарчука двое взрослых детей – сын Сергей и дочь Варвара, а также две очаровательные внучки – 7-летняя Маргарита и 5-летняя Вера.

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Игорь Крутой – дедушка трех внучек

65-летний Игорь Крутой уже трижды дедушка. В семье его старшего сына Николая подрастают две девочки, Кристина и Маргарита. А 4 года назад стала мамой дочь Ольги Крутой, жены Игоря, к которой он всегда относился как к родной, — Виктория. Она живет вместе с мужем в Америке, малышку назвали Деми-Роуз.

9-летняя Кристина живет и учится в Монако, 3-летняя Маргарита – москвичка. Для Игоря Крутого настоящая радость – баловать девочек подарками. Например, маленькая Деми недавно получила от дедушки в подарок игрушечную розовую машину, на которой она лихо ездит вокруг дома.

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Владимир Машков – дедушка двух внучек

И снова – счастливый дед внучек, на этот раз – 56-летний Владимир Машков. Дочь актера от первого брака, Мария, подарила Владимиру Львовичу двух внучек, и теперь он с удовольствием принимает участие в воспитании 9-летней Стефании и 7-летней Александры.

Надо сказать, девочки, несмотря на юный возраст, уже проявляют интерес к актерской профессии. Не исключено, что в скором времени мы увидим их на экране.

Пирс Броснан – растит свою маленькую копию

Сейчас известному американскому актеру Пирсу Броснану – 66, а впервые дедом он стал в довольно раннем возрасте – в 44 года. Всего у Броснана – пятеро детей, а внуков пока только трое. 19-летняя Изабелла и 13-летний Лукас – дети его приемной дочери Шарлотт.

А 4 года назад в семье сына Пирса, Шона Броснана, родилась очаровательная Марли Мэй, которая растет точной копией знаменитого дедушки. Конечно, именно эта малышка стала любимицей «агента 007».

Эдди Мерфи – 10 детей и 1 внучка

Комедийному актеру Эдли Мерфи сейчас 58 лет, и у него – 10 детей от пятерых женщин. Двоих младших – 3-летнюю дочь и годовалого сына – родила актеру модель Пейдж Бучер, его сегодняшняя гражданская жена.

А в июле этого года темнокожий комик впервые стал дедом – у одного из его сыновей родилась внучка, которой дали имя Иви Исла.

Актер обожает, когда все его многочисленные отпрыски собираются у него дома. Вполне может быть, что он еще не раз станет отцом и клан Мерфи увеличится.

Интересно, что у всех перечисленных дедушек-звезд родились именно внучки. Как вы думаете – будут ли знаменитости приобщать своих внучек к актерской профессии?